وزارة العدل: فتح مناظرة بالمواد لانتداب 100 ملحقا قضائيا لدى المعهد الأعلى للقضاء

Jeudi 04 Juillet 2019



باب نات

- أعلنت وزارة العدل عن إجراء مناظرة بالمواد لانتداب 250 ملحقا قضائيا لدى المعهد الأعلى للقضاء وذلك يوم 4 سبتمبر 2019 والأيام الموالية له.وتتضمن ملفات الترشح التي توجه مباشرة إلى وزارة العدل (شارع باب بنات) عن طريق البريد أو تودع مباشرة بمكتب الضبط المركزي بالوزارة في أجل أقصاه يوم 5 أوت 2019* مطلب ترشح باسم وزير العدل،* نسخة مجردة من بطاقة التعريف الوطنية دون حاجة إلى إشهاد بمطابقتها للأصل،* نسخة مجردة من الشهادة الوطنية في الإجازة أو الأستاذية في الحقوق أو شهادة معادلة دون حاجة إلى إشهاد بمطابقتها للأصل ،* ظرفان متنبران يحملان اسم المترشح وعنوانه،* وأن يكون سن المترشح اثنين وعشرين عاما على الأقل وأربعين عاما على الأكثر في تاريخ اجراء المناظرة وعلى المترشح الذي تجاوز السن القانونية الإدلاء بشهادة ...