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وزارة العدل: فتح مناظرة بالمواد لانتداب 100 ملحقا قضائيا لدى المعهد الأعلى للقضاء

Jeudi 04 Juillet 2019

Jeudi 04 Juillet 2019
باب نات - أعلنت وزارة العدل عن إجراء مناظرة بالمواد لانتداب 250 ملحقا قضائيا لدى المعهد الأعلى للقضاء وذلك يوم 4 سبتمبر 2019 والأيام الموالية له.

وتتضمن ملفات الترشح التي توجه مباشرة إلى وزارة العدل (شارع باب بنات) عن طريق البريد أو تودع مباشرة بمكتب الضبط المركزي بالوزارة في أجل أقصاه يوم 5 أوت 2019



* مطلب ترشح باسم وزير العدل،

* نسخة مجردة من بطاقة التعريف الوطنية دون حاجة إلى إشهاد بمطابقتها للأصل،

* نسخة مجردة من الشهادة الوطنية في الإجازة أو الأستاذية في الحقوق أو شهادة معادلة دون حاجة إلى إشهاد بمطابقتها للأصل ،

* ظرفان متنبران يحملان اسم المترشح وعنوانه،

* وأن يكون سن المترشح اثنين وعشرين عاما على الأقل وأربعين عاما على الأكثر في تاريخ اجراء المناظرة وعلى المترشح الذي تجاوز السن القانونية الإدلاء بشهادة ...
للمزيد من المعلومات على هذا الرابط



  
  
     
  
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Special can 201
    8es de finale à partir de vendredi 5 juillet
Groupe A
  Pts J G N P DB
Egypte 9 3 3 0 0 7
Ouganda 4 3 1 1 1 0
RD congo 3 3 1 0 2 0
Zimbabwey 1 3 0 1 2 -7
Groupe B
  Pts J G N P DB
Magagascar 7 3 2 1 0 3
Nigeria 6 3 2 0 1 0
Guinee 4 3 1 1 1 1
Burundi 0 3 0 0 3 -4
Groupe C
  Pts J G N P DB
Algerie 9 3 3 0 0 5
Senegal 6 3 2 0 1 4
Kenya 3 3 1 0 2 -4
Tanzanie 0 3 0 0 3 -6
Groupe D
  Pts J G N P DB
Maroc 9 3 3 0 0 3
Cote d'ivoire 6 3 2 0 1 3
Afrique du Sud 1 3 1 0 2 -1
Namibie 0 3 0 0 3 -5
Groupe E
  Pts J G N P DB
Mali 7 3 2 1 0 4
Tunisie 3 3 0 3 0 0
Angola 2 3 0 2 1 -1
Mauritanie 2 3 0 2 1 -3
Groupe F
  Pts J G N P DB
Cameroun 5 3 1 2 0 2
Ghana 5 3 1 2 0 2
Benin 3 3 0 3 0 0
Guinee-Bissau 1 3 0 1 2 -4
Quarts de Finale
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Demi Finale
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