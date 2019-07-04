رئيس الجمهورية يتلقى اتصالات هاتفية وبرقيات ورسائل من قادة وكبار مسؤولين عدة دول شقيقة وصديقة للاطمئنان على صحته بعد مغادرته المستشفى

Jeudi 04 Juillet 2019



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- تلقى رئيس الجمهورية، الباجي قايد السبسي، اتصالين هاتفيين من ملك السعودية ومن أمير دولة قطر كما تلقى برقيات ورسائل عدد من قادة دول شقيقة وصديقة للاطمئنان على صحته بعد مغادرته المستشفى.وذكرت رئاسة الجمهورية ان رئيس الدولة، تلقى مساء اليوم الخميس، اتصالا هاتفيا للاطمئنان على صحته من خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود، ملك المملكة العربية السعودية.وعبّر خادم الحرمين الشريفين لرئيس الدولة عن مشاعر مودته الخالصة وتمنياته الأخوية الصادقة له بموفور الصحة والسعادة وطول العمر وللشعب التونسي بدوام التقدم والازدهار.ومن جانبه عبر رئيس الدولة عن بالغ شكره وإمتنانه للعاهل السعودي على مشاعره الطيبة تجاهه وتجاه تونس وشعبها.وقالت رئاسة الجمهورية ايضا ان رئيس الدولة تلقى، إثر مغادرته المستشفى العسكري، اتصالا هاتفيا من أخيه أمير دولة قطر الشيخ تميم بن حمد آل ثاني كانت مناسبة للاطمئنان على صحته والإعراب لرئيس الدولة عن تمنياته الصادقة له بدوام الصحة والعافية وللشعب التونسي بمزيد المناعة والتقدم.كما تلقى رئيس الجمهورية، برقيات اطمئنان من عدد من قادة وكبار مسؤولين بدول شقيقة وصديقة من بينهم بالخصوص أمير دولة الكويت الشيخ صُباح الأحمد الجابر الصُّباح، ووليّ عهده الشيخ نواف الأحمد الجابر الصُّباح، وجلالة ملك إسبانيا فيليب السادس.وتلقى قايد السبسي رسائل أخرى من مسؤولي منظمات دولية وإقليمية وعدد من السفراء المعتمدين بتونس وممثلي منظمات إقليمية ودولية بتونس، أعربوا جميعا من خلالها لرئيس الدولة عن تمنياتهم الصادقة له بدوام الصحة والعافية.وكان رئيس الجمهورية قد غادر عشية الاثنين الماضي المستشفى العسكري بتونس، نحو مقر إقامته بقرطاج، وذلك بعد تلقّيه العلاج اللازم وتعافيه اثر تعرضه الى وعكة صحية استوجبت نقله،الخميس الماضي، الى المستشفى.