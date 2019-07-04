سيدي بوزيد: اصلاح الاضرار التي لحقت قناة جلب المياه جلمة سبيطلة

Jeudi 04 Juillet 2019
وات - افاد كاتب الدولة المكلف بالموارد المائية والصيد البحري، عبد الله الرابحي انه تم اصلاح الاضرار التي لحقت قناة جلب المياه جلمة سبيطلة امس الاربعاء، في وقت قياسي ومن المنتظر ان يستقر وضع التزود بالماء الصالح للشرب خلال الفترة المسائية من يوم الخميس.
واضاف الرابحي خلال زيارة أداها، الخميس، الى معتمدية جلمة لمتابعة اشغال اصلاح الاضرار، ان المصالح المعنية بالشركة الوطنية لتوزيع المياه بولايات سيدي بوزيد وصفاقس والقيروان استكملت الاشغال في وقت وجيز لم يتعدى 20 ساعة في وقت تتطلب فيه هذه الاصلاحات فترة لاتقل عن اسبوع كامل وهو ما مكن من تفادي انقطاع التزود بمياه الشرب في عدة مناطق من هذه الولايات ".
ويشار ان قناة جلب مياه جلمة - سبيطلة في اتجاه سيدي بوزيد (قطر 800 مم) شهدت اعتدائين متكررين خلال اسبوع من قبل بعض المنحرفين على مستوى 6 نقاط مما انجر عنه تسجيل اضطراب وانقطاع في توزيع الماء الصالح للشرب بمناطق جلمة و السبالة والبريج وسيدي بوزيد و أولاد حفوزو الفايض والخشم وفطناسة والسعيدة والرقاب، وفق وزارة الفلاحة والموارد المائية والصيد البحري.
وبخصوص مشكل التزود بالماء بمعتمدية جلمة، تم برمجة مشاريع وتخصيص اعتمادات تناهز 6ر3 مليون دينار من قبل رئاسة الحكومة و3 مليون دينار من المجلس البلدي "وقد انطلق تنفيذ المراحل الاولى للمشاريع" مؤكدا حق كل مواطن في التزود بالماء الصالح للشرب سواء اهالي معتمدية جلمة او بقية المعتمديات والولايات بكل تراب الجمهورية داعيا "الى تهدئة الوضع وتجاوز مختلف التعطيلات والتعايش مع ذروة الاستهلاك التي تتزامن مع فترة الصيف".
واضاف الرابحي خلال زيارة أداها، الخميس، الى معتمدية جلمة لمتابعة اشغال اصلاح الاضرار، ان المصالح المعنية بالشركة الوطنية لتوزيع المياه بولايات سيدي بوزيد وصفاقس والقيروان استكملت الاشغال في وقت وجيز لم يتعدى 20 ساعة في وقت تتطلب فيه هذه الاصلاحات فترة لاتقل عن اسبوع كامل وهو ما مكن من تفادي انقطاع التزود بمياه الشرب في عدة مناطق من هذه الولايات ".
ويشار ان قناة جلب مياه جلمة - سبيطلة في اتجاه سيدي بوزيد (قطر 800 مم) شهدت اعتدائين متكررين خلال اسبوع من قبل بعض المنحرفين على مستوى 6 نقاط مما انجر عنه تسجيل اضطراب وانقطاع في توزيع الماء الصالح للشرب بمناطق جلمة و السبالة والبريج وسيدي بوزيد و أولاد حفوزو الفايض والخشم وفطناسة والسعيدة والرقاب، وفق وزارة الفلاحة والموارد المائية والصيد البحري.
وبخصوص مشكل التزود بالماء بمعتمدية جلمة، تم برمجة مشاريع وتخصيص اعتمادات تناهز 6ر3 مليون دينار من قبل رئاسة الحكومة و3 مليون دينار من المجلس البلدي "وقد انطلق تنفيذ المراحل الاولى للمشاريع" مؤكدا حق كل مواطن في التزود بالماء الصالح للشرب سواء اهالي معتمدية جلمة او بقية المعتمديات والولايات بكل تراب الجمهورية داعيا "الى تهدئة الوضع وتجاوز مختلف التعطيلات والتعايش مع ذروة الاستهلاك التي تتزامن مع فترة الصيف".
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- 18:44 قابس قتيلان في حادث مرور
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Par:MedTunisie ( )
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