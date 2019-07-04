فنانون تشكيليون يحولون الجدران المتداعية ومفترقات الطرقات بمدينة الشابة إلى لوحات تفتن الزوار

Jeudi 04 Juillet 2019
وات - تحولت جداران خارجية متداعية لعدد من المنازل والمؤسسات ومفترقات الطرق بمدينة الشابة، من ولاية المهدية، إلى جنة من الألوان ولوحات تفتن زوار المنطقة.
وأبت أنامل الفنانين التشكيليين المشاركين في الدورة الثالثة لمهرجان الشابة للفنون التشيكلية، التي تنتظم من 01 إلى 06 جويلية 2019 تحت عنوان "تراكن الفن"، إلا أن تخرج من المألوف لتعود أعين المتساكنين وضيوف المدينة على الجمال الذي يمكن أن نستمده من الركام.
"لقد حافظنا على نفس الهوية للمهرجان لكننا وظفنا مهارات الفنانين المشاركين لتزويق المدينة وترسيخ الفن العضوي المشارك في التنمية ورسم التفاؤل واستقاء الابتكار الفني من مشاهد تملأ أحياءنا ومدننا لتملأ الألوان روحها حياة"، يقول أيمن الشريف مدير الدورة.
"ووظف الفنانون في ورشات المهرجان الخردوات في صنع تنصيبات تشكيلية لتجميل المدينة وعمموا التجربة على ذوي الميول الإبداعية والفنية من أطفال وشباب المنطقة ليكونوا لبنة قوية في التجديد ونبذ السائد"، يضيف الشريف.
واشتمل برنامج الدورة، الذي افتتح بعرض موسيقي يحمل عنوان "التليلة" وعرض للأزياء التقليدية المحلية، على أكثر من 12 ورشة للجداريات وورشات القباب الفنية وأخرى للرسكلة والتدريب.
ويسعى المنظمون، وهم دار الثقافة وجمعية الطفل والابداع بالشابة، إلى تطوير مساهمات الفنانين المحليين في استنباط أفكار جديدة لتوظيف الفن التشكيلي في الحياة اليومية للناس وتسويق الأفكار المبتكرة إلى مختلف الأحياء والمدن التونسية.
وأبت أنامل الفنانين التشكيليين المشاركين في الدورة الثالثة لمهرجان الشابة للفنون التشيكلية، التي تنتظم من 01 إلى 06 جويلية 2019 تحت عنوان "تراكن الفن"، إلا أن تخرج من المألوف لتعود أعين المتساكنين وضيوف المدينة على الجمال الذي يمكن أن نستمده من الركام.
"لقد حافظنا على نفس الهوية للمهرجان لكننا وظفنا مهارات الفنانين المشاركين لتزويق المدينة وترسيخ الفن العضوي المشارك في التنمية ورسم التفاؤل واستقاء الابتكار الفني من مشاهد تملأ أحياءنا ومدننا لتملأ الألوان روحها حياة"، يقول أيمن الشريف مدير الدورة.
"ووظف الفنانون في ورشات المهرجان الخردوات في صنع تنصيبات تشكيلية لتجميل المدينة وعمموا التجربة على ذوي الميول الإبداعية والفنية من أطفال وشباب المنطقة ليكونوا لبنة قوية في التجديد ونبذ السائد"، يضيف الشريف.
واشتمل برنامج الدورة، الذي افتتح بعرض موسيقي يحمل عنوان "التليلة" وعرض للأزياء التقليدية المحلية، على أكثر من 12 ورشة للجداريات وورشات القباب الفنية وأخرى للرسكلة والتدريب.
ويسعى المنظمون، وهم دار الثقافة وجمعية الطفل والابداع بالشابة، إلى تطوير مساهمات الفنانين المحليين في استنباط أفكار جديدة لتوظيف الفن التشكيلي في الحياة اليومية للناس وتسويق الأفكار المبتكرة إلى مختلف الأحياء والمدن التونسية.
|Groupe A
|Pts
|J
|G
|N
|P
|DB
|9
|3
|3
|0
|0
|7
|4
|3
|1
|1
|1
|0
|3
|3
|1
|0
|2
|0
|1
|3
|0
|1
|2
|-7
|Groupe B
|Pts
|J
|G
|N
|P
|DB
|7
|3
|2
|1
|0
|3
|6
|3
|2
|0
|1
|0
|4
|3
|1
|1
|1
|1
|0
|3
|0
|0
|3
|-4
|Groupe C
|Pts
|J
|G
|N
|P
|DB
|9
|3
|3
|0
|0
|5
|6
|3
|2
|0
|1
|4
|3
|3
|1
|0
|2
|-4
|0
|3
|0
|0
|3
|-6
|Groupe D
|Pts
|J
|G
|N
|P
|DB
|9
|3
|3
|0
|0
|3
|6
|3
|2
|0
|1
|3
|1
|3
|1
|0
|2
|-1
|0
|3
|0
|0
|3
|-5
|Groupe E
|Pts
|J
|G
|N
|P
|DB
|7
|3
|2
|1
|0
|4
|3
|3
|0
|3
|0
|0
|2
|3
|0
|2
|1
|-1
|2
|3
|0
|2
|1
|-3
|Groupe F
|Pts
|J
|G
|N
|P
|DB
|5
|3
|1
|2
|0
|2
|5
|3
|1
|2
|0
|2
|3
|3
|0
|3
|0
|0
|1
|3
|0
|1
|2
|-4
|Quarts de Finale
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|Demi Finale
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|-
bike trails
En continu
- 18:44 قابس قتيلان في حادث مرور
|العشاء
|المغرب
|العصر
|الظهر
|الشروق
|الفجر
|21:09
|19:44
|16:15
|12:31
|05:04
|03:10
|
31°
|30°
|% 33
|:الرطــوبة
|تونــس
|27°
|
2.1 كم/س
|:الــرياح
|الخميس
|الجمعة
|السبت
|الأحد
|الاثنين
|30°-27
|38°-24
|38°-26
|40°-28
|41°-30
Follow @babnet_Tunisie
(138 333) سمير الوافي يعلق على خبر شراء سامي
(116 711) اخراج الممثلة نجوى ميلاد من مقر قن
(100 256) وسيم ميغالو كوميدي برتبة صباب
( 90 641) قرار الCAF يكشف سذاجة برامجنا الري
( 90 157) تفاصيل هروب الأميرة هيا من زوجها
( 76 933) عمليتان إرهابيتان وسط العاصمة تسفر
( 73 672) الممثلة مريم بن شعبان تثير الجدل ب
( 70 581) 10 سنوات سجنا مع النفاذ العاجل وخ
( 66 871) عيدكــم مبــروك, سنين دايمـــة وكل
( 55 912) قيس بن حليمة لعماد بن حليمة: عشت
( 54 776) سرقة ''coffre fort'' الفنانة أساور
( 50 642) زلزال يضرب النهضة..عمليات تمرد واس
( 46 807) حافظ قايد السبسي يؤكد أن الوضع ال
( 45 770) بسبب انتقاده للسّيسي، مريم بالقاضي
( 44 537) لغز محيّر في أزمة الرئيس اسمه ''فر
( 43 136) الاتحاد الجهوي للشغل بتطاوين يرد ع
( 41 623) بوبكّر بن عكاشة يتوعّد سامي الفهري
( 40 691) الغنوشي يتوجه الى الشعب التونسي بخ
( 40 244) سفارة المملكة العربية السعودية بتو
( 38 737) قتيل و7 جرحى في هجوم استهدف مطار أ
Par:Aideaudeveloppement (Tunisia )
Sur: سوسة: النسبة العامة لامتلاء النزل بسوسة والقنطاوي تراوحت بين 95 و100 بالمائة