فنانون تشكيليون يحولون الجدران المتداعية ومفترقات الطرقات بمدينة الشابة إلى لوحات تفتن الزوار

Jeudi 04 Juillet 2019



وات

- تحولت جداران خارجية متداعية لعدد من المنازل والمؤسسات ومفترقات الطرق بمدينة الشابة، من ولاية المهدية، إلى جنة من الألوان ولوحات تفتن زوار المنطقة.وأبت أنامل الفنانين التشكيليين المشاركين في الدورة الثالثة لمهرجان الشابة للفنون التشيكلية، التي تنتظم من 01 إلى 06 جويلية 2019 تحت عنوان "تراكن الفن"، إلا أن تخرج من المألوف لتعود أعين المتساكنين وضيوف المدينة على الجمال الذي يمكن أن نستمده من الركام."لقد حافظنا على نفس الهوية للمهرجان لكننا وظفنا مهارات الفنانين المشاركين لتزويق المدينة وترسيخ الفن العضوي المشارك في التنمية ورسم التفاؤل واستقاء الابتكار الفني من مشاهد تملأ أحياءنا ومدننا لتملأ الألوان روحها حياة"، يقول أيمن الشريف مدير الدورة."ووظف الفنانون في ورشات المهرجان الخردوات في صنع تنصيبات تشكيلية لتجميل المدينة وعمموا التجربة على ذوي الميول الإبداعية والفنية من أطفال وشباب المنطقة ليكونوا لبنة قوية في التجديد ونبذ السائد"، يضيف الشريف.واشتمل برنامج الدورة، الذي افتتح بعرض موسيقي يحمل عنوان "التليلة" وعرض للأزياء التقليدية المحلية، على أكثر من 12 ورشة للجداريات وورشات القباب الفنية وأخرى للرسكلة والتدريب.ويسعى المنظمون، وهم دار الثقافة وجمعية الطفل والابداع بالشابة، إلى تطوير مساهمات الفنانين المحليين في استنباط أفكار جديدة لتوظيف الفن التشكيلي في الحياة اليومية للناس وتسويق الأفكار المبتكرة إلى مختلف الأحياء والمدن التونسية.