مجلس جهوي للثقافة لمتابعة القرارات التي اتخذها رئيس الحكومة حول ولاية جندوبة

Jeudi 04 Juillet 2019



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- تفعيلا للقرارت التي اتخذها رئيس الحكومة يوسف الشاهد بخصوص ولاية جندوبة في المجال الثقافي، أشرف وزير الشؤون الثقافية محمد زين العابدين، بحضور والي جندوبة علي المرموري على مجلس جهوي للثقافة.وحضر المجلس الجهوي، الذي انتظم بمقر وزارة الشؤون الثقافية اليوم الخميس، العضوان بمجلس نواب الشعب عن الجهة منجي الرحوي وجيهان العويشي، بالإضافة إلى عدد من مثقفي الجهة ومديري المهرجانات بجندوبة.واطلع الوزير خلال المجلس، على مدى تقدّم تحضيرات المهرجانات الصيفية في ولاية جندوبة كمهرجان الجاز الدولي بطبرقة ومهرجاني شمتو وبلاريجيا مشدّدا على ضرورة إسناد ودعم مشاريع التنمية الثقافية بالجهة وذلك بالتعاون بين المؤسسات الرسمية في المجال الثقافي والمؤسسات الاقتصادية بجندوبة ومكونات المجتمع المدني وكل الفاعلين في الولاية.كما أكد ضرورة حسن استغلال كافة المعالم الثقافية في الولاية من معالم أثرية وتراث مادي ولا مادي ومبادرات مبتكرة بهدف إثراء وتنمية الجهة والإسهام في خلق حركية سياحية فيها من شأنها أن تساعد على النهوض بجندوبة الإبداع والثقافة.وفي ختام أشغال هذا المجلس، شدّد الوزير على أهمية استغلال البرامج الخصوصية للثقافة كموسم الثقافة الحدودية وحسن استغلال مسرح البحر في المهرجانات وتدعيم المجتمع المدني وكافة الأفكار الإبداعية الخلاقة ومن أهمها تخصيص جزء من عروض مهرجان أيام قرطاج السينمائية في جندوبة.وكان رئيس الحكومة يوسف الشاهد قد أدّى زيارة إلى ولاية جندوبة، منتصف شهر ماي الماضي، وأعلن خلالها عن حزمة من القرارات لفائدة الجهة في عديد المجالات منها القطاع الثقافي.كما أعلن عن تخصيص اعتماد بقيمة 1 مليون دينار لدعم الأنشطة والمهرجانات الثقافية بالجهة.وتحويل قصر الرئيس الحبيب بورقيبة بالجهة إلى "قصر الآداب والفنون" بعد تهيئته وصيانته وتجهيزه بكلفة 1 مليون دينار، وإحداث مركز للثقافات الشفوية بجندوبة بكلفة 200 ألف دينار، فضلا عن مضاعفة ميزانية مركز الفنون الدرامية والركحية بجندوبة، وإحداث متحف أثري ببلاريجيا. وتهيئة وصيانة متحف شمبتو وإعادة استغلاله.