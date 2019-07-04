قابس قتيلان في حادث مرور

Jeudi 04 Juillet 2019



وات

- جد بعد منتصف نهار اليوم على مستوى منطقة "زقراطة" من معتمدية منزل الحبيب بولاية قابس حادث مرور أليم تمثل في انقلاب سيارة أجرة متجهة من قابس نحو قفصة.وقد نجم عن هذا الحادث وفق ما أفاد به المدير الجهوي للحماية المدنية بقابس العميد عاطف حويج مراسل "وات" حالتي وفاة (2) وإصابة 6 أشخاص آخرين بإصابات متفاوتة الخطورة تم نقلهم على جناح السرعة بسيارات الإسعاف التابعة للصحة والحماية المدنية إلى كل من المستشفى المحلي بوذرف والمستشفى الجهوي بقابس لتلقي الإسعافات والتدخلات الطبية اللازمة.