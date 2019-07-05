الهيئة الوطنية للتقييم والاعتماد توفد فريق من الخبراء الى 4 مؤسسات صحية

Vendredi 05 Juillet 2019



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- تولت الهيئة الوطنية للتقييم والاعتماد في المجال الصحي ايفاد أول زيارتها يومي 17 و18 جوان الفارط من أجل اسناد الاعتماد الى مركز بمستشفى جامعي و3 مصحات خاصة في اطار مشروع تطوير تنافسية الخدمات الصحية الممول من طرف الاتحاد الأوروبي، وفق ما أفادت به وزارة الصحة اليوم الخميس.وكشف المدير العام للهيئة خالد الزغل، أن هذه الزيارات تندرج في اطار اصلاح النظام الاستشفائي الذي يمثل عنصرا أساسيا في اصلاح المنظومة الصحية التي تشمل عدة جوانب ترتكز الى تطوير الجودة وضمان سلامة الرعاية الصحية كونها شرطا أساسيا في استعادة ثقة المرضى في المؤسسات الصحية.وأكد، أن الحصول على الاعتماد يمكن المؤسسات الصحية من النمو في اطار نسق متواصل يضمن تطوير الجودة ويوفر سلامة الرعاية التي توفرها للمرضى، مشيرا، الى أن الاعتماد يسند في اطار منهجية محددة يتم اعدادها من طرف مهنيي الصحة وترتكز على وسائل التقييم وتعتمد على تحليل يحظى بقبول جميع أصحاب المصلحة.وقال " تم اعداد دليل الاعتماد بطريقة تشاركية وتوافقية وفي اطار عملية صارمة تتلاءم مع السياق التونسي وتدمج أهداف السلامة الخاصة المعرفة من طرف منظمة الصحة العالمية"، مبرزا، أن الخبراء الذين تم اختيارهم في هذا المجال هم من بين المهنيين في قطاع الصحة ممن انتدبوا طبقا لمعايير مظبوطة مسبقا.وتلقى هؤلاء الخبراء تكوينا يتطابق مع المتطلبات العالمية وفق ما أفاد المصدر لافتا الى أن مهاهم تتمثل في الاشراف على زيارات التقييم الميدانية الى المؤسسات الاستشفائية.من جهتها، أشارت مديرة الاعتماد بالهيئة، سهام السعفي، الى أن فريق الخبراء لاحظوا أن سياسة الجودة مهيكلة في هذه المؤسسات في ظل اهتمام المهنيين بالجودة والاعتماد.