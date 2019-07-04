وزارة الصحة تعلن عن قرارات للنهوض بالقطاع الصحي بولاية مدنين

Jeudi 04 Juillet 2019



باب نات

- أقر المجلس الجهوي للصحة الخاص بولاية مدنين المنعقد بمقر وزارة الصحة اليوم الخميس 04 جويلية 2019 جملة من القرارات الهامة للنهوض بالقطاع الصحي بالولاية:• التسريع باستكمال أشغال إحداث قاعة العمليات بقسم التوليد بالمستشفى الجهوي ببن قردان على أن يدخل حيّز الاستغلال في 01/11/2019.• تجهيز المركز الإقليمي لنقل الدم وتوفير الموارد البشرية الضرورية.• التسريع بانطلاق أشغال تهيئة وتوسعة قسم العمليات بالمستشفى الجامعي بمدنين وتوفير الاعتمادات الإضافية اللازمة.• التعهّد باستكمال توسعة وتهيئة أقسام التوليد بكل من المستشفى الجامعي بمدنين والمستشفى الجهوي بجربة على أن يدخلا حيّز الاستغلال في 01/11/2019.• الموافقة على توفير الاعتمادات الإضافية الخاصة بمشروع تجديد المصاعد بالمستشفى الجامعي بمدنين.• الانطلاق في استغلال المركز الوسيط بمدنين الجنوبية بداية من 15/07/2019.• برمجة المشاريع الخاصة ببناء قسم الإنعاش وقسم القلب والصيدلية بالمستشفى الجهوي ببن قردان.• برمجة مشروع بناء مبيت للأطباء بالمستشفى الجامعي بمدنين.• الموافقة على برمجة مشروع بناء مستشفى محلي بأجيم وترسيم الدراسات خلال سنة 2020.• عرض مشروع تطوير مركز الصحة الأساسية بشماخ جرجيس إلى مركز وسيط على اللجنة الوطنية للإحداثات.• تجهيز المركز الجهوي للطب المدرسي والجامعي ومراكز الصحة الأساسية بواد موسى والعياطي وتاجرجمت والمستشفى النهاري بني خداش.• تدعيم المستشفيات المحلية بالتجهيزات الخاصة بأقسام الاستعجالي والعيادات الخارجية ووحدات التوليد والمخابر موفّى سنة 2019.• اقتناء كرسي أسنان متحرّك لفائدة معتمدية جرجيس موفّى سنة 2019.• اقتناء آلة تصوير ثابتة وDéveloppeuse numérique لفائدة مركز الصحة الأساسية بالقصبة خلال سنة 2020.• الإذن لفريق مركزي بإجراء اختبار لشبكات الكهرباء والمياه والتكييف المركزي بالمستشفى الجامعي بمدنين.• تهيئة مقر وحدة الإسعاف الطبي المتنقل بالمستشفى الجهوي بجربة خلال سنة 2020.• تأهيل أجنحة العمليات بكل من المستشفيات الجهوية بجرجيس وجربة وبن قردان خلال سنة 2020.• تدعيم أسطول النقل موفّى سنة 2019 بـ:- 04 سيارات إسعاف صنف "ب " و01 صنف "أ".- 06 سيارات مصلحة.- 01 سيارة رباعية الدفع.- 01 حافلة صغيرة.• تدعيم الجهة بالموارد البشرية.