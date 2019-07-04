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وزارة الصحة تعلن عن قرارات للنهوض بالقطاع الصحي بولاية مدنين

Jeudi 04 Juillet 2019

Jeudi 04 Juillet 2019
باب نات - أقر المجلس الجهوي للصحة الخاص بولاية مدنين المنعقد بمقر وزارة الصحة اليوم الخميس 04 جويلية 2019 جملة من القرارات الهامة للنهوض بالقطاع الصحي بالولاية:

• التسريع باستكمال أشغال إحداث قاعة العمليات بقسم التوليد بالمستشفى الجهوي ببن قردان على أن يدخل حيّز الاستغلال في 01/11/2019.
• تجهيز المركز الإقليمي لنقل الدم وتوفير الموارد البشرية الضرورية.

• التسريع بانطلاق أشغال تهيئة وتوسعة قسم العمليات بالمستشفى الجامعي بمدنين وتوفير الاعتمادات الإضافية اللازمة.
• التعهّد باستكمال توسعة وتهيئة أقسام التوليد بكل من المستشفى الجامعي بمدنين والمستشفى الجهوي بجربة على أن يدخلا حيّز الاستغلال في 01/11/2019.
• الموافقة على توفير الاعتمادات الإضافية الخاصة بمشروع تجديد المصاعد بالمستشفى الجامعي بمدنين.
• الانطلاق في استغلال المركز الوسيط بمدنين الجنوبية بداية من 15/07/2019.
• برمجة المشاريع الخاصة ببناء قسم الإنعاش وقسم القلب والصيدلية بالمستشفى الجهوي ببن قردان.
• برمجة مشروع بناء مبيت للأطباء بالمستشفى الجامعي بمدنين.
• الموافقة على برمجة مشروع بناء مستشفى محلي بأجيم وترسيم الدراسات خلال سنة 2020.
• عرض مشروع تطوير مركز الصحة الأساسية بشماخ جرجيس إلى مركز وسيط على اللجنة الوطنية للإحداثات.
• تجهيز المركز الجهوي للطب المدرسي والجامعي ومراكز الصحة الأساسية بواد موسى والعياطي وتاجرجمت والمستشفى النهاري بني خداش.
• تدعيم المستشفيات المحلية بالتجهيزات الخاصة بأقسام الاستعجالي والعيادات الخارجية ووحدات التوليد والمخابر موفّى سنة 2019.
• اقتناء كرسي أسنان متحرّك لفائدة معتمدية جرجيس موفّى سنة 2019.
• اقتناء آلة تصوير ثابتة وDéveloppeuse numérique لفائدة مركز الصحة الأساسية بالقصبة خلال سنة 2020.
• الإذن لفريق مركزي بإجراء اختبار لشبكات الكهرباء والمياه والتكييف المركزي بالمستشفى الجامعي بمدنين.
• تهيئة مقر وحدة الإسعاف الطبي المتنقل بالمستشفى الجهوي بجربة خلال سنة 2020.
• تأهيل أجنحة العمليات بكل من المستشفيات الجهوية بجرجيس وجربة وبن قردان خلال سنة 2020.
• تدعيم أسطول النقل موفّى سنة 2019 بـ:
- 04 سيارات إسعاف صنف "ب " و01 صنف "أ".
- 06 سيارات مصلحة.
- 01 سيارة رباعية الدفع.
- 01 حافلة صغيرة.
• تدعيم الجهة بالموارد البشرية.

  
  
     
  
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Special can 201
    8es de finale à partir de vendredi 5 juillet
Groupe A
  Pts J G N P DB
Egypte 9 3 3 0 0 7
Ouganda 4 3 1 1 1 0
RD congo 3 3 1 0 2 0
Zimbabwey 1 3 0 1 2 -7
Groupe B
  Pts J G N P DB
Magagascar 7 3 2 1 0 3
Nigeria 6 3 2 0 1 0
Guinee 4 3 1 1 1 1
Burundi 0 3 0 0 3 -4
Groupe C
  Pts J G N P DB
Algerie 9 3 3 0 0 5
Senegal 6 3 2 0 1 4
Kenya 3 3 1 0 2 -4
Tanzanie 0 3 0 0 3 -6
Groupe D
  Pts J G N P DB
Maroc 9 3 3 0 0 3
Cote d'ivoire 6 3 2 0 1 3
Afrique du Sud 1 3 1 0 2 -1
Namibie 0 3 0 0 3 -5
Groupe E
  Pts J G N P DB
Mali 7 3 2 1 0 4
Tunisie 3 3 0 3 0 0
Angola 2 3 0 2 1 -1
Mauritanie 2 3 0 2 1 -3
Groupe F
  Pts J G N P DB
Cameroun 5 3 1 2 0 2
Ghana 5 3 1 2 0 2
Benin 3 3 0 3 0 0
Guinee-Bissau 1 3 0 1 2 -4
Quarts de Finale
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Demi Finale
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