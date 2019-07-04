وزارة الصحة تعلن عن قرارات للنهوض بالقطاع الصحي بولاية مدنين

Jeudi 04 Juillet 2019
باب نات - أقر المجلس الجهوي للصحة الخاص بولاية مدنين المنعقد بمقر وزارة الصحة اليوم الخميس 04 جويلية 2019 جملة من القرارات الهامة للنهوض بالقطاع الصحي بالولاية:
• التسريع باستكمال أشغال إحداث قاعة العمليات بقسم التوليد بالمستشفى الجهوي ببن قردان على أن يدخل حيّز الاستغلال في 01/11/2019.
• تجهيز المركز الإقليمي لنقل الدم وتوفير الموارد البشرية الضرورية.
• التسريع بانطلاق أشغال تهيئة وتوسعة قسم العمليات بالمستشفى الجامعي بمدنين وتوفير الاعتمادات الإضافية اللازمة.
• التعهّد باستكمال توسعة وتهيئة أقسام التوليد بكل من المستشفى الجامعي بمدنين والمستشفى الجهوي بجربة على أن يدخلا حيّز الاستغلال في 01/11/2019.
• الموافقة على توفير الاعتمادات الإضافية الخاصة بمشروع تجديد المصاعد بالمستشفى الجامعي بمدنين.
• الانطلاق في استغلال المركز الوسيط بمدنين الجنوبية بداية من 15/07/2019.
• برمجة المشاريع الخاصة ببناء قسم الإنعاش وقسم القلب والصيدلية بالمستشفى الجهوي ببن قردان.
• برمجة مشروع بناء مبيت للأطباء بالمستشفى الجامعي بمدنين.
• الموافقة على برمجة مشروع بناء مستشفى محلي بأجيم وترسيم الدراسات خلال سنة 2020.
• عرض مشروع تطوير مركز الصحة الأساسية بشماخ جرجيس إلى مركز وسيط على اللجنة الوطنية للإحداثات.
• تجهيز المركز الجهوي للطب المدرسي والجامعي ومراكز الصحة الأساسية بواد موسى والعياطي وتاجرجمت والمستشفى النهاري بني خداش.
• تدعيم المستشفيات المحلية بالتجهيزات الخاصة بأقسام الاستعجالي والعيادات الخارجية ووحدات التوليد والمخابر موفّى سنة 2019.
• اقتناء كرسي أسنان متحرّك لفائدة معتمدية جرجيس موفّى سنة 2019.
• اقتناء آلة تصوير ثابتة وDéveloppeuse numérique لفائدة مركز الصحة الأساسية بالقصبة خلال سنة 2020.
• الإذن لفريق مركزي بإجراء اختبار لشبكات الكهرباء والمياه والتكييف المركزي بالمستشفى الجامعي بمدنين.
• تهيئة مقر وحدة الإسعاف الطبي المتنقل بالمستشفى الجهوي بجربة خلال سنة 2020.
• تأهيل أجنحة العمليات بكل من المستشفيات الجهوية بجرجيس وجربة وبن قردان خلال سنة 2020.
• تدعيم أسطول النقل موفّى سنة 2019 بـ:
- 04 سيارات إسعاف صنف "ب " و01 صنف "أ".
- 06 سيارات مصلحة.
- 01 سيارة رباعية الدفع.
- 01 حافلة صغيرة.
• تدعيم الجهة بالموارد البشرية.
• التسريع باستكمال أشغال إحداث قاعة العمليات بقسم التوليد بالمستشفى الجهوي ببن قردان على أن يدخل حيّز الاستغلال في 01/11/2019.
• تجهيز المركز الإقليمي لنقل الدم وتوفير الموارد البشرية الضرورية.
• التسريع بانطلاق أشغال تهيئة وتوسعة قسم العمليات بالمستشفى الجامعي بمدنين وتوفير الاعتمادات الإضافية اللازمة.
• التعهّد باستكمال توسعة وتهيئة أقسام التوليد بكل من المستشفى الجامعي بمدنين والمستشفى الجهوي بجربة على أن يدخلا حيّز الاستغلال في 01/11/2019.
• الموافقة على توفير الاعتمادات الإضافية الخاصة بمشروع تجديد المصاعد بالمستشفى الجامعي بمدنين.
• الانطلاق في استغلال المركز الوسيط بمدنين الجنوبية بداية من 15/07/2019.
• برمجة المشاريع الخاصة ببناء قسم الإنعاش وقسم القلب والصيدلية بالمستشفى الجهوي ببن قردان.
• برمجة مشروع بناء مبيت للأطباء بالمستشفى الجامعي بمدنين.
• الموافقة على برمجة مشروع بناء مستشفى محلي بأجيم وترسيم الدراسات خلال سنة 2020.
• عرض مشروع تطوير مركز الصحة الأساسية بشماخ جرجيس إلى مركز وسيط على اللجنة الوطنية للإحداثات.
• تجهيز المركز الجهوي للطب المدرسي والجامعي ومراكز الصحة الأساسية بواد موسى والعياطي وتاجرجمت والمستشفى النهاري بني خداش.
• تدعيم المستشفيات المحلية بالتجهيزات الخاصة بأقسام الاستعجالي والعيادات الخارجية ووحدات التوليد والمخابر موفّى سنة 2019.
• اقتناء كرسي أسنان متحرّك لفائدة معتمدية جرجيس موفّى سنة 2019.
• اقتناء آلة تصوير ثابتة وDéveloppeuse numérique لفائدة مركز الصحة الأساسية بالقصبة خلال سنة 2020.
• الإذن لفريق مركزي بإجراء اختبار لشبكات الكهرباء والمياه والتكييف المركزي بالمستشفى الجامعي بمدنين.
• تهيئة مقر وحدة الإسعاف الطبي المتنقل بالمستشفى الجهوي بجربة خلال سنة 2020.
• تأهيل أجنحة العمليات بكل من المستشفيات الجهوية بجرجيس وجربة وبن قردان خلال سنة 2020.
• تدعيم أسطول النقل موفّى سنة 2019 بـ:
- 04 سيارات إسعاف صنف "ب " و01 صنف "أ".
- 06 سيارات مصلحة.
- 01 سيارة رباعية الدفع.
- 01 حافلة صغيرة.
• تدعيم الجهة بالموارد البشرية.
|Groupe A
|Pts
|J
|G
|N
|P
|DB
|9
|3
|3
|0
|0
|7
|4
|3
|1
|1
|1
|0
|3
|3
|1
|0
|2
|0
|1
|3
|0
|1
|2
|-7
|Groupe B
|Pts
|J
|G
|N
|P
|DB
|7
|3
|2
|1
|0
|3
|6
|3
|2
|0
|1
|0
|4
|3
|1
|1
|1
|1
|0
|3
|0
|0
|3
|-4
|Groupe C
|Pts
|J
|G
|N
|P
|DB
|9
|3
|3
|0
|0
|5
|6
|3
|2
|0
|1
|4
|3
|3
|1
|0
|2
|-4
|0
|3
|0
|0
|3
|-6
|Groupe D
|Pts
|J
|G
|N
|P
|DB
|9
|3
|3
|0
|0
|3
|6
|3
|2
|0
|1
|3
|1
|3
|1
|0
|2
|-1
|0
|3
|0
|0
|3
|-5
|Groupe E
|Pts
|J
|G
|N
|P
|DB
|7
|3
|2
|1
|0
|4
|3
|3
|0
|3
|0
|0
|2
|3
|0
|2
|1
|-1
|2
|3
|0
|2
|1
|-3
|Groupe F
|Pts
|J
|G
|N
|P
|DB
|5
|3
|1
|2
|0
|2
|5
|3
|1
|2
|0
|2
|3
|3
|0
|3
|0
|0
|1
|3
|0
|1
|2
|-4
|Quarts de Finale
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|Demi Finale
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|-
bike trails
En continu
- 18:44 قابس قتيلان في حادث مرور
|العشاء
|المغرب
|العصر
|الظهر
|الشروق
|الفجر
|21:09
|19:44
|16:15
|12:31
|05:04
|03:10
|
33°
|33°
|% 24
|:الرطــوبة
|تونــس
|29°
|
4.1 كم/س
|:الــرياح
|الخميس
|الجمعة
|السبت
|الأحد
|الاثنين
|33°-29
|38°-24
|38°-26
|40°-28
|41°-30
Follow @babnet_Tunisie
(138 326) سمير الوافي يعلق على خبر شراء سامي
(114 830) اخراج الممثلة نجوى ميلاد من مقر قن
(100 250) وسيم ميغالو كوميدي برتبة صباب
( 90 639) قرار الCAF يكشف سذاجة برامجنا الري
( 89 965) تفاصيل هروب الأميرة هيا من زوجها
( 76 927) عمليتان إرهابيتان وسط العاصمة تسفر
( 73 659) الممثلة مريم بن شعبان تثير الجدل ب
( 70 535) 10 سنوات سجنا مع النفاذ العاجل وخ
( 66 868) عيدكــم مبــروك, سنين دايمـــة وكل
( 55 909) قيس بن حليمة لعماد بن حليمة: عشت
( 54 774) سرقة ''coffre fort'' الفنانة أساور
( 50 633) زلزال يضرب النهضة..عمليات تمرد واس
( 46 803) حافظ قايد السبسي يؤكد أن الوضع ال
( 45 766) بسبب انتقاده للسّيسي، مريم بالقاضي
( 44 506) لغز محيّر في أزمة الرئيس اسمه ''فر
( 43 129) الاتحاد الجهوي للشغل بتطاوين يرد ع
( 41 622) بوبكّر بن عكاشة يتوعّد سامي الفهري
( 40 651) الغنوشي يتوجه الى الشعب التونسي بخ
( 40 244) سفارة المملكة العربية السعودية بتو
( 38 734) قتيل و7 جرحى في هجوم استهدف مطار أ
Par:MedTunisie ( )
Sur: الياس المنكبي: تعرّضت بدوري للسرقة ويتواجد بمطار تونس قرطاج عصابات كلما قضينا عليها تتكون أخرى