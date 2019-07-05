سليانة: تخصيص 50 الف دينار للدراسات الأولية لتهيئة الأراضي المعدّة للاستثمار السياحي في الجهة

Vendredi 05 Juillet 2019



وات

- أكّد الرئيس المدير العام للوكالة العقارية السياحية خالد الطرابلسي في تصريح لمراسلة (وات) على هامش جلسة انعقدت صباح يوم الخميس بمقر ولاية سليانة أنّه تمّ تخصيص اعتمادات مالية بقيمة 50 ألف دينار للدراسات الأولية لتهيئة الأراضي المعدة للاستثمار السياحي بالجهة قصد تحديد اختيارات تركيز المناطق السياحية ومكوّناتها ومنتوجاتها وذلك في إطار خطة تنمية المنتوج السياحي في المناطق الداخلية .وأشار ذات المصدر في سياق متصل إلى أهمية هذه المرحلة (مرحلة الدراسات الأوّلية) لاستكشاف المناطق السياحية و إعداد أمثلة التهيئة لضمان نجاح مستقبلي للمنطقة واستقطاب اكبر عدد من المستثمرين خاصة أن الجهة تتميز بمخزون بيئي هام وبتنوّع موروثها الحضاري، مشيرا إلى أن خطة تنمية المنتوج السياحي في المناطق الداخلية انطلقت في ولايات باجة وقابس والقصرين وقبلي وتطاوين.ودعا الطرابلسي البلديات والإدارات المعنية وممثّلي المجتمع المدني بالجهة إلى إعداد قائمة بالمواقع السياحية بمختلف المعتمديات للتسريع في نسق تركيز الوحدات السياحية و دفع عجلة التنمية بالجهة .واستعرض الرئيس المدير العام للوكالة العقارية السياحية بالمناسبة دور الوكالة المتمثل في تركيز وحدات سياحية سواء مخصّصة للإيواء أو التنشيط، مذكّرا بمجال تدخلّاتها لتنمية القطاع السياحي بالمناطق الداخلية خصوصا و بالإجراءات المتبعة من طرفها لإحداث مشاريع سياحية في الجهة بأسعار تفاضلية.