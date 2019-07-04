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''برامج تصدير + '' يوقع اتفاقيات التعاون مع المؤسسات التونسية الحاصلة على دعمه المالي يومي 31 جويلية و 15 اوت 2019

Jeudi 04 Juillet 2019

Jeudi 04 Juillet 2019
وات - دعا برنامج دعم الصادرات " تصدير +" المؤسسات التي فازت ، عبر تقنية القرعة ، بفرصة للحصول على دعمه المالي انه سيوقع اتفاقيات التعاون يومي 31 جويلية 2019 و 15 اوت 2019 .

وأوضح البرنامج ، في بيانات نشرها على الموقع الإلكتروني لمركز النهوض بالصادرات ، ان الموعد الأول ( 31 جويلية 2019) سيخص الشركات التي تم ترشيحها خلال السحب الأول ليوم الخميس 6 سبتمبر2018 والثاني الذي اجري يوم 29 نوفمبر 2018 و الثالث التي تم يوم 28 فيفري 2019.


وسيخصص برنامج " تصدير + " موعد 15 أوت 2019 لتوقيع الاتفاقيات مع الشركات التي تم ترشيحها ، عبر القرعة ، يوم 30 ماي 2019 في اطار عملية السحب الرابعة.

ودعا البرنامج الذي يمول من قبل البنك الدولي ( 17 مليون اورو) الشركات المعنية بهذه الاتفاقيات الى التنسيق مع مستشاري البرنامح لاستكمال المخطط التجاري والخطوات التي يتعين تنفيذها قبل توقيع الإتفاقيات.

ويغطي البرنامج الفترة 2015 و 2020 ويستهدف مساعدة المؤسسات التونسية على اكتساح الاسواق الخارجية من خلال المساهمة في تمويل الخطط التجارية لهذه المؤسسات.

  
  
     
  
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Special can 201
    8es de finale à partir de vendredi 5 juillet
Groupe A
  Pts J G N P DB
Egypte 9 3 3 0 0 7
Ouganda 4 3 1 1 1 0
RD congo 3 3 1 0 2 0
Zimbabwey 1 3 0 1 2 -7
Groupe B
  Pts J G N P DB
Magagascar 7 3 2 1 0 3
Nigeria 6 3 2 0 1 0
Guinee 4 3 1 1 1 1
Burundi 0 3 0 0 3 -4
Groupe C
  Pts J G N P DB
Algerie 9 3 3 0 0 5
Senegal 6 3 2 0 1 4
Kenya 3 3 1 0 2 -4
Tanzanie 0 3 0 0 3 -6
Groupe D
  Pts J G N P DB
Maroc 9 3 3 0 0 3
Cote d'ivoire 6 3 2 0 1 3
Afrique du Sud 1 3 1 0 2 -1
Namibie 0 3 0 0 3 -5
Groupe E
  Pts J G N P DB
Mali 7 3 2 1 0 4
Tunisie 3 3 0 3 0 0
Angola 2 3 0 2 1 -1
Mauritanie 2 3 0 2 1 -3
Groupe F
  Pts J G N P DB
Cameroun 5 3 1 2 0 2
Ghana 5 3 1 2 0 2
Benin 3 3 0 3 0 0
Guinee-Bissau 1 3 0 1 2 -4
Quarts de Finale
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Demi Finale
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