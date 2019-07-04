''برامج تصدير + '' يوقع اتفاقيات التعاون مع المؤسسات التونسية الحاصلة على دعمه المالي يومي 31 جويلية و 15 اوت 2019

Jeudi 04 Juillet 2019
وات - دعا برنامج دعم الصادرات " تصدير +" المؤسسات التي فازت ، عبر تقنية القرعة ، بفرصة للحصول على دعمه المالي انه سيوقع اتفاقيات التعاون يومي 31 جويلية 2019 و 15 اوت 2019 .
وأوضح البرنامج ، في بيانات نشرها على الموقع الإلكتروني لمركز النهوض بالصادرات ، ان الموعد الأول ( 31 جويلية 2019) سيخص الشركات التي تم ترشيحها خلال السحب الأول ليوم الخميس 6 سبتمبر2018 والثاني الذي اجري يوم 29 نوفمبر 2018 و الثالث التي تم يوم 28 فيفري 2019.
وسيخصص برنامج " تصدير + " موعد 15 أوت 2019 لتوقيع الاتفاقيات مع الشركات التي تم ترشيحها ، عبر القرعة ، يوم 30 ماي 2019 في اطار عملية السحب الرابعة.
ودعا البرنامج الذي يمول من قبل البنك الدولي ( 17 مليون اورو) الشركات المعنية بهذه الاتفاقيات الى التنسيق مع مستشاري البرنامح لاستكمال المخطط التجاري والخطوات التي يتعين تنفيذها قبل توقيع الإتفاقيات.
ويغطي البرنامج الفترة 2015 و 2020 ويستهدف مساعدة المؤسسات التونسية على اكتساح الاسواق الخارجية من خلال المساهمة في تمويل الخطط التجارية لهذه المؤسسات.
وأوضح البرنامج ، في بيانات نشرها على الموقع الإلكتروني لمركز النهوض بالصادرات ، ان الموعد الأول ( 31 جويلية 2019) سيخص الشركات التي تم ترشيحها خلال السحب الأول ليوم الخميس 6 سبتمبر2018 والثاني الذي اجري يوم 29 نوفمبر 2018 و الثالث التي تم يوم 28 فيفري 2019.
وسيخصص برنامج " تصدير + " موعد 15 أوت 2019 لتوقيع الاتفاقيات مع الشركات التي تم ترشيحها ، عبر القرعة ، يوم 30 ماي 2019 في اطار عملية السحب الرابعة.
ودعا البرنامج الذي يمول من قبل البنك الدولي ( 17 مليون اورو) الشركات المعنية بهذه الاتفاقيات الى التنسيق مع مستشاري البرنامح لاستكمال المخطط التجاري والخطوات التي يتعين تنفيذها قبل توقيع الإتفاقيات.
ويغطي البرنامج الفترة 2015 و 2020 ويستهدف مساعدة المؤسسات التونسية على اكتساح الاسواق الخارجية من خلال المساهمة في تمويل الخطط التجارية لهذه المؤسسات.
|Groupe A
|Pts
|J
|G
|N
|P
|DB
|9
|3
|3
|0
|0
|7
|4
|3
|1
|1
|1
|0
|3
|3
|1
|0
|2
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|1
|3
|0
|1
|2
|-7
|Groupe B
|Pts
|J
|G
|N
|P
|DB
|7
|3
|2
|1
|0
|3
|6
|3
|2
|0
|1
|0
|4
|3
|1
|1
|1
|1
|0
|3
|0
|0
|3
|-4
|Groupe C
|Pts
|J
|G
|N
|P
|DB
|9
|3
|3
|0
|0
|5
|6
|3
|2
|0
|1
|4
|3
|3
|1
|0
|2
|-4
|0
|3
|0
|0
|3
|-6
|Groupe D
|Pts
|J
|G
|N
|P
|DB
|9
|3
|3
|0
|0
|3
|6
|3
|2
|0
|1
|3
|1
|3
|1
|0
|2
|-1
|0
|3
|0
|0
|3
|-5
|Groupe E
|Pts
|J
|G
|N
|P
|DB
|7
|3
|2
|1
|0
|4
|3
|3
|0
|3
|0
|0
|2
|3
|0
|2
|1
|-1
|2
|3
|0
|2
|1
|-3
|Groupe F
|Pts
|J
|G
|N
|P
|DB
|5
|3
|1
|2
|0
|2
|5
|3
|1
|2
|0
|2
|3
|3
|0
|3
|0
|0
|1
|3
|0
|1
|2
|-4
|Quarts de Finale
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|Demi Finale
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- 18:44 قابس قتيلان في حادث مرور
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Par:MedTunisie ( )
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