''برامج تصدير + '' يوقع اتفاقيات التعاون مع المؤسسات التونسية الحاصلة على دعمه المالي يومي 31 جويلية و 15 اوت 2019

Jeudi 04 Juillet 2019



وات

- دعا برنامج دعم الصادرات " تصدير +" المؤسسات التي فازت ، عبر تقنية القرعة ، بفرصة للحصول على دعمه المالي انه سيوقع اتفاقيات التعاون يومي 31 جويلية 2019 و 15 اوت 2019 .وأوضح البرنامج ، في بيانات نشرها على الموقع الإلكتروني لمركز النهوض بالصادرات ، ان الموعد الأول ( 31 جويلية 2019) سيخص الشركات التي تم ترشيحها خلال السحب الأول ليوم الخميس 6 سبتمبر2018 والثاني الذي اجري يوم 29 نوفمبر 2018 و الثالث التي تم يوم 28 فيفري 2019.وسيخصص برنامج " تصدير + " موعد 15 أوت 2019 لتوقيع الاتفاقيات مع الشركات التي تم ترشيحها ، عبر القرعة ، يوم 30 ماي 2019 في اطار عملية السحب الرابعة.ودعا البرنامج الذي يمول من قبل البنك الدولي ( 17 مليون اورو) الشركات المعنية بهذه الاتفاقيات الى التنسيق مع مستشاري البرنامح لاستكمال المخطط التجاري والخطوات التي يتعين تنفيذها قبل توقيع الإتفاقيات.ويغطي البرنامج الفترة 2015 و 2020 ويستهدف مساعدة المؤسسات التونسية على اكتساح الاسواق الخارجية من خلال المساهمة في تمويل الخطط التجارية لهذه المؤسسات.