قريبا بعث ''جامعة التعلم مدى الحياة بتونس''

Jeudi 04 Juillet 2019



باب نات

- أعلن محمد الطرابلسي وزير الشؤون الاجتماعية صباح اليوم الخميس 04 جويلية 2019 على هامش توقيع اتفاقية شراكة بين وزارة الشؤون الاجتماعية ومؤسسة التعاون الــدولي للكنفــدرالية الالمــانية لتعليـم الكــبار "vhs DVVI" حول "تعليم الكبار في تونس وتطوير المناهج والهياكل متعدّدة القطاعات «Education des adultes en Tunisie promotion d’approches et structures multisectorielles »، عن الشروع في تعهد و تجهيز المراكز النموذجية لتعليم الكبار بكل من ولايات سليانة و منوبة و القصرين و القيروان و بن عروس و ذلك بالتعاون مع الاتحاد الوطني للمرأة التونسية، على أن يقع تعميمها على باقي الولايات و ذلك في إطار تحيين الاستراتيجية الوطنية لمحو الأمية التي تم إعدادها بالتعاون مع المكتب الإقليمي لليونسكو بالرباط – المغرب.بمقر الوزارة و ذلككما أعلن الوزير في هذا الإطار عن بعث "جامعة التعلم مدى الحياة بتونس" بدعم من منظمة DVVI و الشروع في تكوين لجنة فنية مشتركة في مجال الإعلامية و الاتصال لبحث تصور إعداد منظومة إعلامية تهدف إلى مراقبة و متبعة نشاط برنامج تعليم الكبار على المستوى الوطني و الجهوي و المحلي و تشخيص مكامن الضعف و التدخل لمعالجتها على أن تنهي أشغالها مع انطلاق السنة الإدارية الجديدة 2020.و بين الوزير بالمناسبة أن هذه الاتفاقية تمثل امتدادا لعلاقات الصداقة و التعاون المثمر بين تونس و ألمانيا، مبرزا أن الحكومة التونسية تعتبر أن محاربة الأمية أولوية من أولويات المرحلة و ذلك في إطار مقاربة شاملة و متكاملة لمفهوم التنمية الاجتماعية ذلك أن محاربة الفقر تستدعي أساسا إكساب الفئات المستهدفة آليات القراءة و التواصل الاجتماعي و المهارات.و أضاف أنّه و في ظل الأرقام التي كشف عنها المعهد الوطني للإحصاء و التي قدّرت النسبة العامة للأمية بتونس بـ 18 %، تسعى الحكومة إلى إعادة الاعتبار لملف محو الأمية و تعليم الكبار حيث صادق مجلس الوزراء المنعقد يوم الأربعاء 03 جويلية 2019 على الأمر المحدث لـ "المركز الوطني لتعليم الكبار" و الذي ستكون مهامه في إطار مقاربة تشاركية مع القطاعين العام و الخاص و المجتمع الدولي و التعاون مع المنظمات الدولية.من جهته ثمّن "كرستوف جوست" (Christoph Jost) مدير مؤسسة التعاون الــدولي للكنفــدرالية الألمــانية لتعليـم الكــبار "vhs DVVI" التجربة التونسية في مجال محو الأمية و تعليم الكبار، مؤكدا الالتزام المشترك بين الطرفين لإنجاح اتفاقية الشراكة و تحقيق أهدافها.وتمتدّ هذه الاتفاقية على فترة خمسة وثلاثين شهرًا (2019-2021) ، وتتضمّن 19 هدفًا منها بالخصوص، صياغة دليل إجراءات وإدارة مراكز التعلّم المبرمجة في إطار استراتيجية تعليم الكبار والتحسيس والإعلام المشترك حول الدور الرئيسي لتعليم الكبار غير الرسمي في تحقيق أهداف التنمية المستدامة كأولوية ذات مصلحة وطنية وللمصادقة على الاستراتيجية الوطنية لتعليم الكبار.كما أنّ الدعم المالي لمشروع "تعليم الكبار في تونس : تعزيز المناهج والهياكل المتعددة القطاعات"، يعتمد على خطة العمل والميزانية المخصّصة من وزارة الشؤون الاجتماعية ومؤسسة التعاون الدولي للكنفيدرالية الالمانية لتعليم الكبار.و للإشارة فإن الكنفدرالية الألمانية لتعليم الكبار هي منظمة دولية تمول من طرف وزارة التعاون الاقتصادي الألمانية و وزارات الخارجية لدول الاتحاد الأوروبي و لها 900 مركز بألمانيا و تتعامل مع 30 دولة على مستوى إفريقيا و أمريكا اللاتينية و آسيا.و تولى إمضاء هذه الاتفاقية كل من محمد الطرابلسي وزير الشؤون الاجتماعية و "كرستوف جوست" (Christoph Jost) مدير مؤسسة التعاون الــدولي للكنفــدرالية الالمــانية لتعليـم الكــبار "vhs DVVI" و ذلك بحضور دنيا بن ميلود ممثلة المنظمة بشمال إفريقيا و راضية الجربي رئيسة الاتحاد الوطني للمرأة التونسية و سمير بالطيب وزير الفلاحة و الصيد البحري و الموارد المائية و "أندرياس رينيك" سفير ألمانيا بتونس و محمد أحمد القابسي المستشار الثقافي لوزير الشؤون الاجتماعية و هشام بن عبدة مدير البرنامج الوطني لتعليم الكبار و محو الأمية و ممثل عن وزير التربية و عدد من إطارات الوزارة و ممثلين عن مكونات المجتمع المدني.