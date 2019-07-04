وزير الشّؤون الخارجيّة يجري مكالمة هاتفيّة مع نظيره الإسباني

Jeudi 04 Juillet 2019
باب نات - أجرى وزير الشؤون الخارجية خميس الجهيناوي اليوم الخميس 04 جويلية 2019 مكالمة هاتفية مع نظيره الإسباني السيد جوزيف بوريل. وتطرقت المكالمة إلى علاقات الصداقة والتعاون التونسية الإسبانية وسبل مزيد دعمها في شتى المجالات والإستعداد للإستحقاقات الثنائية القادمة بين البلدين.
كما تبادل الوزيران وجهات النظر بخصوص عدد من القضايا الإقليمية والدولية ذات الإهتمام المشترك.
وجددا الوزيران التأكيد على أهمية متابعة تنفيذ توصيات الدورة الثامنة للإجتماع رفيع المستوى التونسي الإسباني، المنعقدة بتونس خلال شهر فيفري 2018، ونتائج زيارة وزير الشؤون الخارجية إلى مدريد في شهر جانفي من السنة الجارية. ومثلت المكالمة مناسبة هنأ خلالها وزير الشؤون الخارجية السيّد جوزيف بوريل على إثر إختياره لشغل منصب الممثل السامي للاتحاد الأوروبي للشؤون الخارجية والسياسة الأمنية.
كما تبادل الوزيران وجهات النظر بخصوص عدد من القضايا الإقليمية والدولية ذات الإهتمام المشترك.
وجددا الوزيران التأكيد على أهمية متابعة تنفيذ توصيات الدورة الثامنة للإجتماع رفيع المستوى التونسي الإسباني، المنعقدة بتونس خلال شهر فيفري 2018، ونتائج زيارة وزير الشؤون الخارجية إلى مدريد في شهر جانفي من السنة الجارية. ومثلت المكالمة مناسبة هنأ خلالها وزير الشؤون الخارجية السيّد جوزيف بوريل على إثر إختياره لشغل منصب الممثل السامي للاتحاد الأوروبي للشؤون الخارجية والسياسة الأمنية.
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Par:slimene (France )
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