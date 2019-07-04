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بنك تونس والإمارات يكشف عن اختلاس 27 الف أورو الشهر الماضي انتهت الى استعادة قسط كبير من المبلغ

Jeudi 04 Juillet 2019

Jeudi 04 Juillet 2019
وات - كشف بنك تونس والإمارات ، الإربعاء، عن عملية إختلاس أموال بوكالته بمنطقة سهلول (سوسة) بقيمة 27 ألف أورو خلال النصف الثاني من شهر جوان الماضي.

وأوضح البنك ، في بلاغ موجه للعموم والعملاء نشرته هيئة السوق المالية، ان مصالح البنك تدخلت بشكل سريع مما أفضى الى استعادة مبلغ 20,900 الف أورو من المبلغ الذي تم اختلاسه.


وأضاف انه قام برفع قضية لدى الهيئات القضائية بولاية سوسة مشددا على ان هذه العملية تعد "جد معزولة " وأنه يعمل على تطبيق آليات الحوكمة الرشيدة وأن جهاز التدقيق الداخلي لديه يستجيب الى المواصفات المطلوبة .

ويعد بنك تونس والإمارات أحد المصارف المدرجة ببورصة الاوراق المالية بتونس ويتداول المستثمرون في البورصة سهم المصرف عند سعر 8,70 دينار.

  
  
     
  
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Special can 201
    8es de finale à partir de vendredi 5 juillet
Groupe A
  Pts J G N P DB
Egypte 9 3 3 0 0 7
Ouganda 4 3 1 1 1 0
RD congo 3 3 1 0 2 0
Zimbabwey 1 3 0 1 2 -7
Groupe B
  Pts J G N P DB
Magagascar 7 3 2 1 0 3
Nigeria 6 3 2 0 1 0
Guinee 4 3 1 1 1 1
Burundi 0 3 0 0 3 -4
Groupe C
  Pts J G N P DB
Algerie 9 3 3 0 0 5
Senegal 6 3 2 0 1 4
Kenya 3 3 1 0 2 -4
Tanzanie 0 3 0 0 3 -6
Groupe D
  Pts J G N P DB
Maroc 9 3 3 0 0 3
Cote d'ivoire 6 3 2 0 1 3
Afrique du Sud 1 3 1 0 2 -1
Namibie 0 3 0 0 3 -5
Groupe E
  Pts J G N P DB
Mali 7 3 2 1 0 4
Tunisie 3 3 0 3 0 0
Angola 2 3 0 2 1 -1
Mauritanie 2 3 0 2 1 -3
Groupe F
  Pts J G N P DB
Cameroun 5 3 1 2 0 2
Ghana 5 3 1 2 0 2
Benin 3 3 0 3 0 0
Guinee-Bissau 1 3 0 1 2 -4
Quarts de Finale
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