ميشال العياري في تصريح ل RFI : الإمارات تحرّك حفتر لزعزعة الإستقرار التونسي ، و الجزائر على الخطّ لإحباط هذا المخطّط

Jeudi 04 Juillet 2019
باب نات - طارق عمراني - نشر موقع راديو فرنسا الدولي RFI ،مقالا تحت عنوان
Tunisie: le processus démocratique face à l’instabilité régionale
للصحفي ميشال بيكار تحدث فيه عن تونس و التي يعيش مسارها الديمقراطي مرحلة دقيقة في محيط إقليمي متفجّر حيث تمرّ الجزائر بفترة من اللا يقين حول مرحلة مابعد بوتفليقة، و تعرف ليبيا حالة من الفوضى زادت وتيرتها منذ شهر أفريل بمحاولة ميليشيات المشير المتقاعد خليفة حفتر المدعومة من الإمارات إجتياح العاصمة طرابلس ، فتونس اليوم في قلب التغيرات الجيوسياسية الجديدة .
و أضاف المقال بأنه و مع الساعات الأولى من هجوم خليفة حفتر على العاصمة الليبية طرابلس أمرت وزارة الدفاع التونسية بإرسال تعزيزات عسكرية إلى الحدود الليبية و إعلان حالة التأهب القصوى مع مخاوف من تدفق أعداد كبيرة من اللاجئين إلى المخيمات في الجنوب .
و أردف المقال بالإشارة إلى أن تونس تتموقع جغرافيا بين الجزائر الرافضة لإمبريالية الممالك الخليجية و توسعها في شمال إفريقيا من جهة و بين ليبيا التي تعيش حالة من الفوضى مع تواجد إماراتي كبير في الشرق يدعم ميليشيا خليفة حفتر و هو ما يدفع تونس إلى الحذر و محاولة تجنب الإصطفاف الإقليمي بشكل صريح مع تسارع الأحداث و تطورها ميدانيا في جارتها الشرقية حيث دعت الحكومة التونسية إلى وقف إطلاق النار في ليبيا لكنها لم تتخذ موقفا واضحا بدعم أو معاداة خليفة حفتر رغم اعرابها عن قلقها من تطور الأحداث في العاصمة طرابلس .
و نقل موقع راديو فرنسا الدولي تصريحا لميشال العياري الباحث في مجموعة الأزمات الدولية crisis group الذي رجّح بأن حفتر سيسعى للتوسع نحو الحدود التونسية لزعزعة إستقرار البلاد بإيعاز إماراتي ، سعودي و مصري لملاحقة خصومه إذا ما انهزموا في معركة طرابلس ،و في هذه الحالة رجّح العياري بأن الجزائر ستتحرك لإحباط هذا المخطط فالجزائر و رغم مشاكلها الداخلية فإن لها سياسات خارجية واضحة و هي لاعب أساسي،قوي و وازن في المنطقة .
للصحفي ميشال بيكار تحدث فيه عن تونس و التي يعيش مسارها الديمقراطي مرحلة دقيقة في محيط إقليمي متفجّر حيث تمرّ الجزائر بفترة من اللا يقين حول مرحلة مابعد بوتفليقة، و تعرف ليبيا حالة من الفوضى زادت وتيرتها منذ شهر أفريل بمحاولة ميليشيات المشير المتقاعد خليفة حفتر المدعومة من الإمارات إجتياح العاصمة طرابلس ، فتونس اليوم في قلب التغيرات الجيوسياسية الجديدة .
و أضاف المقال بأنه و مع الساعات الأولى من هجوم خليفة حفتر على العاصمة الليبية طرابلس أمرت وزارة الدفاع التونسية بإرسال تعزيزات عسكرية إلى الحدود الليبية و إعلان حالة التأهب القصوى مع مخاوف من تدفق أعداد كبيرة من اللاجئين إلى المخيمات في الجنوب .
و أردف المقال بالإشارة إلى أن تونس تتموقع جغرافيا بين الجزائر الرافضة لإمبريالية الممالك الخليجية و توسعها في شمال إفريقيا من جهة و بين ليبيا التي تعيش حالة من الفوضى مع تواجد إماراتي كبير في الشرق يدعم ميليشيا خليفة حفتر و هو ما يدفع تونس إلى الحذر و محاولة تجنب الإصطفاف الإقليمي بشكل صريح مع تسارع الأحداث و تطورها ميدانيا في جارتها الشرقية حيث دعت الحكومة التونسية إلى وقف إطلاق النار في ليبيا لكنها لم تتخذ موقفا واضحا بدعم أو معاداة خليفة حفتر رغم اعرابها عن قلقها من تطور الأحداث في العاصمة طرابلس .
و نقل موقع راديو فرنسا الدولي تصريحا لميشال العياري الباحث في مجموعة الأزمات الدولية crisis group الذي رجّح بأن حفتر سيسعى للتوسع نحو الحدود التونسية لزعزعة إستقرار البلاد بإيعاز إماراتي ، سعودي و مصري لملاحقة خصومه إذا ما انهزموا في معركة طرابلس ،و في هذه الحالة رجّح العياري بأن الجزائر ستتحرك لإحباط هذا المخطط فالجزائر و رغم مشاكلها الداخلية فإن لها سياسات خارجية واضحة و هي لاعب أساسي،قوي و وازن في المنطقة .
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- Hier 21:11 برنامج الدورة 37 لمهرجان بنزرت الدولي
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Par:slimene (France )
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