سوسة: النسبة العامة لامتلاء النزل بسوسة والقنطاوي تراوحت بين 95 و100 بالمائة

Jeudi 04 Juillet 2019



وات

- اكد المندوب الجهوي للسياحة بسوسة توفيق القايد الانتعاشة الهامة التي يشهدها القطاع السياحي بالمنطقتين السياحيتين سوسة والقنطاوي والتي تجسمت من خلال ارتفاع النسبة العامة لامتلاء النزل والتي تراوحت بين 95 و100 بالمائة خلال الفترة من 21 الى 30 جوان 2019 أي بزيادة تقدر 3ر9 بالمائة مقارنة بنفس الفترة من السنة الماضية مشيرا الى ان التوقعات تشير الى تواصل هذا النسق من الحجوزات الى الخريف المقبل.كما اكد القايد في تصريح لمراسل "وات "بسوسة اليوم الخميس ارتفاع عدد السياح الوافدين على المنطقتين السياحيتين سوسة والقنطاوي خلال الفترة من 21 الى 30 جوان 2019 بزيادة إيجابية قدرت ب 24 بالمائة وذلك مقارنة بنفس الفترة من سنة 2018 وأفاد ان 54059 وافدا من مختلف الجنسيات قضوا خلال الفترة المذكورة من السنة الجارية 268478 ليلة سياحية وذلك مقابل 43600 وافد و 223533 ليلة مقضاة في اخر شهر جوان من العام الماضي مشيرا الى ان انتعاشة الموسم السياحي الحالي تجسمت كذلك من خلال العودة القوية للأسواق الأوروبية الكلاسيكية ولاسيما من البلدان الاسكندنافية وذكر في نفس السياق ان المنطقتين السياحيتين سوسة والقنطاوي شهدتا بداية من غرة جانفي الى 30 جوان 2019 ارتفاعا في نسبة الامتلاء العامة للنزل ب2ر5 بالمائة وفي عدد الوافدين بنسبة 6ر15 بالمائة وكذلك ارتفاعا في عدد الليالي المقضاة بنسبة 4ر17 بالمائة .وبين ان الأرقام المسجلة تشير الى ان مجموع عدد السياح الوافدين على المنطقتين السياحيتين سوسة والقنطاوي بلغ منذ بداية السنة الحالية والى غاية يوم 30 جوان الجاري 515431 سائحا مقابل 445859 سائح خلال نفس الفترة من سنة 2018 وقد شهدت المنطقتان وفق نفس المسؤول الجهوي تسجيل مليونا و995 الفا و541 ليلة مقضاة بداية من غرة جانفي الى 30 جوان2019 مقابل مليون و700 الف و196 ليلة مقضاة خلال نفس الفترة من سنة 2018 .ولاحظ المندوب الجهوي للسياحة بسوسة توفيق القياد ان السوق الداخلية التونسية تبقى في صدارة الاسواق السياحية بالجهة وتحتل المرتبة الاولى في عدد الوافدين على فنادق جهتي سوسة والقنطاوي مشيرا في هذا السياق الى ان النزل السياحية استقبلت خلال السداسي الأول من السنة الجارية 14182 وافدا تونسيا قضوا 33275 ليلة سياحية مقابل 11905 وافد و26784 ليلة مقضاة خلال السداسي الأول من سنة 2018