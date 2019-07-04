وزارة البيئة : حملات لرش المبيدات في المناطق المجاورة للأحياء السكنية التي ظهرت بها انتشار الصراصير السوداء

Jeudi 04 Juillet 2019
باب نات - بناءا على المعطيات ذات العلاقة بظاهرة انتشار الصراصير السوداء التي تم تسجيلها خلال الأيام الأخيرة ببعض المناطق البلدية على غرار القيروان و المرسى و أريانة وسكرة و الجديدة و وادي الليل، تعلم وزارة الشؤون المحلية والبيئة أنه تم بالتنسيق بين مصالحا و وزارة الفلاحة و الموارد المائية و الصيد البحري و وزارة الصحة لتدارس انتشار هذه الظاهرة و مسبباتها .
و تشير الوزارة في بلاغ ان ظاهرة الصراصير السوداء هي ظاهرة طبيعية ترتبط عادة بخصوصيات هذه الحشرات وتفاعلها مع العوامل المناخية .(نزول الأمطار والارتفاع الاستثنائي لدرجات الحرارة في الفترة الأخيرة، ...).
و تشير الوزارة في بلاغ ان ظاهرة الصراصير السوداء هي ظاهرة طبيعية ترتبط عادة بخصوصيات هذه الحشرات وتفاعلها مع العوامل المناخية .(نزول الأمطار والارتفاع الاستثنائي لدرجات الحرارة في الفترة الأخيرة، ...).
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- Hier 21:11 برنامج الدورة 37 لمهرجان بنزرت الدولي
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Par:portugal (Portugal )
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