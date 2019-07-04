وزارة البيئة : حملات لرش المبيدات في المناطق المجاورة للأحياء السكنية التي ظهرت بها انتشار الصراصير السوداء

Jeudi 04 Juillet 2019



باب نات

- بناءا على المعطيات ذات العلاقة بظاهرة انتشار الصراصير السوداء التي تم تسجيلها خلال الأيام الأخيرة ببعض المناطق البلدية على غرار القيروان و المرسى و أريانة وسكرة و الجديدة و وادي الليل، تعلم وزارة الشؤون المحلية والبيئة أنه تم بالتنسيق بين مصالحا و وزارة الفلاحة و الموارد المائية و الصيد البحري و وزارة الصحة لتدارس انتشار هذه الظاهرة و مسبباتها .و تشير الوزارة في بلاغ ان ظاهرة الصراصير السوداء هي ظاهرة طبيعية ترتبط عادة بخصوصيات هذه الحشرات وتفاعلها مع العوامل المناخية .(نزول الأمطار والارتفاع الاستثنائي لدرجات الحرارة في الفترة الأخيرة، ...).