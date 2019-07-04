عضو بحركة النهضة يدلي بشهادة مؤثرة حول تعرضه للتعذيب بمقر امن الدولة وقضائه ل17 سنة سجنا في السجون التونسة

Jeudi 04 Juillet 2019



باب نات

اهانات وتعذيب ...



- صرح اليوم محمد القلوي العضو بحركة النهضة والمكلف بالعلاقات مع المنظمات خلال الاستماع له من قبل الدائرة الجنائية المختصة في النظر في قضايا العدالة الانتقالية بالمحكمة الابتدائية بتونس على خلفية تعرضه للتعذيب زمن بورقيبة وبن علي انه مسؤول بحركة النهضة على العلاقات بالمنظمات معبرا عن اعتزازه بالمثول امام القضاء التونسي لينصفه وينصف بقية الضحايا ويحاسب الجلادين عمل ارتكبوه في حقه وحق بقية الضحايا من جرم وتعذيب وحشي موضحا انه منذ سنة 1979 انخرط في حركة النهضة ثم بمناسبة الأحداث التلميذية بتاريخ 20 مارس 1981 تم ايقافه واودع السجن وحوكم بشهر سجنا وانه خلال سنة 1986اوقف مرة ثانية في اطار الأحداث التقابية وظل رهين الايقاف لمدة 8 اشهر مؤكدا انه خلال 1987 ظل متخفيا لمدة 6 اشهر الى ان ألقى عليه القبض في سبتمبر من نفس السنة من اجل تهمة الانتماء الى جمعية غير مرخص فيها وصدر في حقه حكما ب15 سنة سجنا قضى منها 15 شهرا ثم اطلق سراحه مجددا بسبب عفو رئاسي ....وواصل العضو بحركة النهضة كلامه موضخا انه خلال سنة 1990 تم ايقافه وحوكم من قبل القضاء العسكري بالسجن المؤبد وانه بعد أن قضى 17 سنة ونصف في مختلف السجون التونسية اطلق سراحه خلال سنة 2007 وبسراح شرطي موضحا انه كان يخضع لمراقبة أمنية لصيقة ومستمرة الى حدود الثورة ..وبين القلوي انه تعرض للضرب المبرح على امتداد ليلة كاملة كما تعرض للفلقة ولوضعية الدجاجة المصلية كما وضع في زنزانة انفرادية لمدة 25 يوما مطالبا بمحاسبة المعتدين .....