Radio Babnet Tunisie On Air: Sofia Sadek - Al atlal  

عضو بحركة النهضة يدلي بشهادة مؤثرة حول تعرضه للتعذيب بمقر امن الدولة وقضائه ل17 سنة سجنا في السجون التونسة

Jeudi 04 Juillet 2019

Jeudi 04 Juillet 2019
باب نات - صرح اليوم محمد القلوي العضو بحركة النهضة والمكلف بالعلاقات مع المنظمات خلال الاستماع له من قبل الدائرة الجنائية المختصة في النظر في قضايا العدالة الانتقالية بالمحكمة الابتدائية بتونس على خلفية تعرضه للتعذيب زمن بورقيبة وبن علي انه مسؤول بحركة النهضة على العلاقات بالمنظمات معبرا عن اعتزازه بالمثول امام القضاء التونسي لينصفه وينصف بقية الضحايا ويحاسب الجلادين عمل ارتكبوه في حقه وحق بقية الضحايا من جرم وتعذيب وحشي موضحا انه منذ سنة 1979 انخرط في حركة النهضة ثم بمناسبة الأحداث التلميذية بتاريخ 20 مارس 1981 تم ايقافه واودع السجن وحوكم بشهر سجنا وانه خلال سنة 1986اوقف مرة ثانية في اطار الأحداث التقابية وظل رهين الايقاف لمدة 8 اشهر مؤكدا انه خلال 1987 ظل متخفيا لمدة 6 اشهر الى ان ألقى عليه القبض في سبتمبر من نفس السنة من اجل تهمة الانتماء الى جمعية غير مرخص فيها وصدر في حقه حكما ب15 سنة سجنا قضى منها 15 شهرا ثم اطلق سراحه مجددا بسبب عفو رئاسي ....

السجن المؤبد...


وواصل العضو بحركة النهضة كلامه موضخا انه خلال سنة 1990 تم ايقافه وحوكم من قبل القضاء العسكري بالسجن المؤبد وانه بعد أن قضى 17 سنة ونصف في مختلف السجون التونسية اطلق سراحه خلال سنة 2007 وبسراح شرطي موضحا انه كان يخضع لمراقبة أمنية لصيقة ومستمرة الى حدود الثورة ..

اهانات وتعذيب ...

وبين القلوي انه تعرض للضرب المبرح على امتداد ليلة كاملة كما تعرض للفلقة ولوضعية الدجاجة المصلية كما وضع في زنزانة انفرادية لمدة 25 يوما مطالبا بمحاسبة المعتدين .....

  
  
     
  
cadre-616f22b6289dea5cdfccc3e63fd6de73-2019-07-04 14:54:10






0 de 0 commentaires pour l'article 185152



Special can 201
    8es de finale à partir de vendredi 5 juillet
Groupe A
  Pts J G N P DB
Egypte 9 3 3 0 0 7
Ouganda 4 3 1 1 1 0
RD congo 3 3 1 0 2 0
Zimbabwey 1 3 0 1 2 -7
Groupe B
  Pts J G N P DB
Magagascar 7 3 2 1 0 3
Nigeria 6 3 2 0 1 0
Guinee 4 3 1 1 1 1
Burundi 0 3 0 0 3 -4
Groupe C
  Pts J G N P DB
Algerie 9 3 3 0 0 5
Senegal 6 3 2 0 1 4
Kenya 3 3 1 0 2 -4
Tanzanie 0 3 0 0 3 -6
Groupe D
  Pts J G N P DB
Maroc 9 3 3 0 0 3
Cote d'ivoire 6 3 2 0 1 3
Afrique du Sud 1 3 1 0 2 -1
Namibie 0 3 0 0 3 -5
Groupe E
  Pts J G N P DB
Mali 7 3 2 1 0 4
Tunisie 3 3 0 3 0 0
Angola 2 3 0 2 1 -1
Mauritanie 2 3 0 2 1 -3
Groupe F
  Pts J G N P DB
Cameroun 5 3 1 2 0 2
Ghana 5 3 1 2 0 2
Benin 3 3 0 3 0 0
Guinee-Bissau 1 3 0 1 2 -4
Quarts de Finale
- - - - -
- - - - -
- - - - -
- - - - -
Demi Finale
- - - - -
- - - - -


bike trails
En continu

الخميس 04 جويلية 2019 | 1 ذو القعدة 1440
العشاءالمغربالعصرالظهرالشروقالفجر
21:09 19:44 16:15 12:31 05:04 03:10
38°
 38° % 15 :الرطــوبة
تونــس 30°
4.6 كم/س
 :الــرياح
الخميسالجمعةالسبتالأحدالاثنين
38°-3037°-2438°-2640°-2840°-31
  • Avoirs en devises
    13702,4

  • (3 juill)
  • Jours d'importation
    77
  •              1 € = 3,26347 DT        1$ =2,88527 DT
  • Solde Compte du Trésor   (3 juill)   145,4 MDT
Babnet Tunisie™ |© 2000 - 2019 |1562250982|185152 2462|Votre Pub sur Babnet
Rue Lac Victoria, Les Berges du Lac, Tunis, TEL: 71 965 945 Hot line: 98 315 876 (E mail) | Charte de Confidentialité


Derniers Commentaires