الرئيس السبسي يمضي الأمر الرئاسي المتعلّق بدعوة الناخبين للاقتراع

Jeudi 04 Juillet 2019



باب نات

- تم الخميس 4 جويلية امضاء الأمر الرئاسي المتعلّق بدعوة الناخبين للاقتراع وذلك وفق الفصل 101 من القانون الانتخابي الذي ينص على دعوة الناخبين بأمر رئاسي في أجل أدناه ثلاثة أشهر قبل يوم الاقتراع بالنسبة للانتخابات التشريعية والجهوية والبلدية والرئاسية، وفي أجل أدناه شهران بالنسبة إلى الاستفتاء.وحسب ما أعلنه النائب طارق الفتيتي فإنه من المنتظر أن يصدر الأمر الرئاسي الجمعة 5 جويلية بالرائد الرسمي وذلك قبل يوم واحد من انقضاء الأجل النهائي لامضائه.كما أكد عضو مجلس الهيئة العليا المستقلة للانتخابات محمد التليلي المنصري اليوم الخميس 4 جويلية 2019 في تصريح لموقع الشارع المغاربي أنه تم اعلام الهيئة رسميا بأنه تم التوقيع على امر دعوة الناخبين وانه سيتم اصداره غدا بالرائد الرسمي.وابرز المنصري ان الرئاسة اعلمت الهيئة بشكل رسمي ان الأمر سينشر غدا الجمعة 5 جويلية بالرائد الرسمي مشيرا الى ان رئاسة الجمهورية عودت الهيئة على احترام الاجال الدستورية والى ان التوقيع غير مستغرب منها.