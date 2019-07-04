سليانة: السيطرة على حريق أتى على 5 هكتارات من الحصيدة و103 حزمة تبن بمنطقة الفجة

Jeudi 04 Juillet 2019



وات

- تمكن ظهر اليوم الخميس، أعوان الحماية المدنية بالتعاون مع أعوان الغابات، من إخماد حريق أتى على حوالي 5 هكتارات من الحصيدة و1 هكتار من الغابات و103 حزمة تبن بمنطقة الفجة عين سليمان، من معتمدية سليانة الشمالية، حسب ما صرح به مصدر من الحماية المدنية لمراسلة (وات) بالجهة.و أكد ذات المصدر، أن الأسباب لا تزال مجهولة، مضيفا أن وحدات الحماية المدنية سخرت 4 وسائل لإطفاء الحريق، فيما سخرت إدراة الغابات شاحنتين لمنع انتشار الحريق خاصة أمام ارتفاع درجات الحرارة .