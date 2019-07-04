سليانة: السيطرة على حريق أتى على 5 هكتارات من الحصيدة و103 حزمة تبن بمنطقة الفجة

Jeudi 04 Juillet 2019
وات - تمكن ظهر اليوم الخميس، أعوان الحماية المدنية بالتعاون مع أعوان الغابات، من إخماد حريق أتى على حوالي 5 هكتارات من الحصيدة و1 هكتار من الغابات و103 حزمة تبن بمنطقة الفجة عين سليمان، من معتمدية سليانة الشمالية، حسب ما صرح به مصدر من الحماية المدنية لمراسلة (وات) بالجهة.
و أكد ذات المصدر، أن الأسباب لا تزال مجهولة، مضيفا أن وحدات الحماية المدنية سخرت 4 وسائل لإطفاء الحريق، فيما سخرت إدراة الغابات شاحنتين لمنع انتشار الحريق خاصة أمام ارتفاع درجات الحرارة .
و أكد ذات المصدر، أن الأسباب لا تزال مجهولة، مضيفا أن وحدات الحماية المدنية سخرت 4 وسائل لإطفاء الحريق، فيما سخرت إدراة الغابات شاحنتين لمنع انتشار الحريق خاصة أمام ارتفاع درجات الحرارة .
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- Hier 21:11 برنامج الدورة 37 لمهرجان بنزرت الدولي
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Par:essoltan (France )
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