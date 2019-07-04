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سليانة: السيطرة على حريق أتى على 5 هكتارات من الحصيدة و103 حزمة تبن بمنطقة الفجة

Jeudi 04 Juillet 2019

Jeudi 04 Juillet 2019
وات - تمكن ظهر اليوم الخميس، أعوان الحماية المدنية بالتعاون مع أعوان الغابات، من إخماد حريق أتى على حوالي 5 هكتارات من الحصيدة و1 هكتار من الغابات و103 حزمة تبن بمنطقة الفجة عين سليمان، من معتمدية سليانة الشمالية، حسب ما صرح به مصدر من الحماية المدنية لمراسلة (وات) بالجهة.
و أكد ذات المصدر، أن الأسباب لا تزال مجهولة، مضيفا أن وحدات الحماية المدنية سخرت 4 وسائل لإطفاء الحريق، فيما سخرت إدراة الغابات شاحنتين لمنع انتشار الحريق خاصة أمام ارتفاع درجات الحرارة .


  
  
     
  
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Special can 201
    8es de finale à partir de vendredi 5 juillet
Groupe A
  Pts J G N P DB
Egypte 9 3 3 0 0 7
Ouganda 4 3 1 1 1 0
RD congo 3 3 1 0 2 0
Zimbabwey 1 3 0 1 2 -7
Groupe B
  Pts J G N P DB
Magagascar 7 3 2 1 0 3
Nigeria 6 3 2 0 1 0
Guinee 4 3 1 1 1 1
Burundi 0 3 0 0 3 -4
Groupe C
  Pts J G N P DB
Algerie 9 3 3 0 0 5
Senegal 6 3 2 0 1 4
Kenya 3 3 1 0 2 -4
Tanzanie 0 3 0 0 3 -6
Groupe D
  Pts J G N P DB
Maroc 9 3 3 0 0 3
Cote d'ivoire 6 3 2 0 1 3
Afrique du Sud 1 3 1 0 2 -1
Namibie 0 3 0 0 3 -5
Groupe E
  Pts J G N P DB
Mali 7 3 2 1 0 4
Tunisie 3 3 0 3 0 0
Angola 2 3 0 2 1 -1
Mauritanie 2 3 0 2 1 -3
Groupe F
  Pts J G N P DB
Cameroun 5 3 1 2 0 2
Ghana 5 3 1 2 0 2
Benin 3 3 0 3 0 0
Guinee-Bissau 1 3 0 1 2 -4
Quarts de Finale
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Demi Finale
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