Jeudi 04 Juillet 2019



بلاغ صحفي

- بمناسبة إنطلاق العطلة المدرسية الصيفية، تشرع الوكالة الوطنية للسلامة المعلوماتية في إطلاق حملة تحسيسية جديدة موجّهة إلى الأسرة التونسية.وتتنزّل هذه الحملة في إطار مواصلة الوكالة لجهودها التحسيسية من جهة، وتنامي وارتفاع معدّلات إستعمال الأطفال للأنترنات والعالم الإفتراضي والأجهزة الذكية، من جهة ثانية. خاصّة، وأنّ آخر الإحصائيات الصادرة عن وزارة تكنولوجيات الإتصال والإقتصاد الرقمي تفيد أنّ عدد الإشتراكات بشبكة الأنترنات قد بلغ 83 إشتراكا لكلّ 100 ساكن خلال الأشهر الأولى من سنة 2019. كما تفيد إحصائيات المعهد الوطني للإحصاء أنّ قرابة 50 بالمائة من العائلات التونسية مرتبطة بشبكة الأنترنات إلى حدود موفى سنة 2018.وفي هذا الإطار، تولّت الوكالة الوطنية للسلامة المعلوماتية مؤخّرا وبالتعاون مع مؤسسة تونسية ناشئة تصميم لعبة تفاعلية وتربوية جديدة تحت إسم "الإستعمال اليقظ للأنترنات" وهي تعتمد تقنية "الواقع المعزّز" (Réalité augmentée).وللإشارة، فإنّ هذه اللعبة التربوية التفاعلية تحتوي على مضامين تحسيسية بلغة مبسّطة وعلى استجواب (Quiz) في شكل أسئلة وأجوبة تتمحور حول التعريف بقواعد الإبحار الأكثر أمانا على شبكة الأنترنات وترشيد الإستعمالات في الفضاء الإفتراضي.وتمكّن لعبة "الإستعمال اليقظ للأنترنات" الطفل والوليّ من اكتساب معطيات أساسية حول العديد من المسائل المتصلة بمجال السلامة المعلوماتية ومنها سبل الوقاية والحماية من المخاطر الممكنة على شبكة الأنترنات والحلول التقنية المتوفّرة لحماية الأطفال والناشئة على غرار "آليات مراقبة استعمالات الأطفال على الأنترنات".هذا، وتشجّع هذه اللعبة على تجذير سلوك مرافقة الأولياء لأطفالهم عند الإبحار والولوج إلى العالم الإفتراضي والتحاور معهم وهي النصيحة المثلى والحلّ الأنجع الذي تذكّر به الوكالة الوطنية للسلامة المعلوماتية مجدّدا وذلك بهدف أن يكون إستعمال شبكة الأنترنات أداة للتواصل الأسري لا للتفكّك والعزلة داخل نفس العائلة. وليكون الوليّ المرجع لطفله عند التعرّض إلى مضمون مزعج على الشبكة وأيضا لتعزيز ثقة الأطفال والناشئة بأنفسهم.وتبقى الوكالة الوطنية للسلامة المعلوماتية على ذمّتكم لمزيد من المعطيات والمعلومات في كلّ ما يتّصل بمجال السلامة المعلوماتية.كما بإمكانكم الدخول إلى موقع واب الوكالة www.ansi.tn للحصول على رابط تحميل لعبة "الإستعمال اليقظ للأنترنات".