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محمد الناصر: ليس هناك انقلاب وعبد افتاح مورو هو من اتصل بي للقدوم للمجلس

Jeudi 04 Juillet 2019

Jeudi 04 Juillet 2019
باب نات - أكد عضو مكتب مجلس نواب الشعب أسامة الصغير الخميس 4 جويلية في تدوينة نشرها على صفحته بالفايسبوك أن رئيس البرلمان محمد الناصر اعترف اثناء أعمال المكتب ان نائبه عبد الفتاح مورو اتصل به بشكل رسمي صباح الخميس الماضي وطلب منه الحضور للمجلس.
وأشار الصغير إلى أن اعتراف محمد الناصر يدحض بشكل رسمي فكرة الإتقلاب.
يذكر أن رئيس كتلة نداء تونس بمجلس الشعب سفيان طوبال قد اتهم حركة النهضة بتدبير محاولة انقلاب عبر عبد الفتاح مورو.



  
  
     
  
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Groupe A
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Ouganda 4 3 1 1 1 0
RD congo 3 3 1 0 2 0
Zimbabwey 1 3 0 1 2 -7
Groupe B
  Pts J G N P DB
Magagascar 7 3 2 1 0 3
Nigeria 6 3 2 0 1 0
Guinee 4 3 1 1 1 1
Burundi 0 3 0 0 3 -4
Groupe C
  Pts J G N P DB
Algerie 9 3 3 0 0 5
Senegal 6 3 2 0 1 4
Kenya 3 3 1 0 2 -4
Tanzanie 0 3 0 0 3 -6
Groupe D
  Pts J G N P DB
Maroc 9 3 3 0 0 3
Cote d'ivoire 6 3 2 0 1 3
Afrique du Sud 1 3 1 0 2 -1
Namibie 0 3 0 0 3 -5
Groupe E
  Pts J G N P DB
Mali 7 3 2 1 0 4
Tunisie 3 3 0 3 0 0
Angola 2 3 0 2 1 -1
Mauritanie 2 3 0 2 1 -3
Groupe F
  Pts J G N P DB
Cameroun 5 3 1 2 0 2
Ghana 5 3 1 2 0 2
Benin 3 3 0 3 0 0
Guinee-Bissau 1 3 0 1 2 -4
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Demi Finale
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