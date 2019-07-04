انخفاض ملحوظ في عدد قتلى وجرحى حوادث المرور خلال السداسي الأول من العام الجاري

Jeudi 04 Juillet 2019



باب نات

- انخفض عدد قتلى وجرحى حوادث المرور في تونس خلال السداسي الأولى من هذا العام بشكل ملحوظ، حيث سجلت الجهات الرسمية 2557 حادث مرور (-668) نتج عنها 532 (-53) قتيلا و3755 (-1095) جريحا، مقارنة بـ3225 حادثا و585 قتيلا و4850 جريحا، في نفس الفترة من العام الماضي.وفي ذات السياق، شهد شهر جوان 2019 مقارنة بالشهر نفسه من السنة الماضية تراجعا في عدد قتلى وجرحى حوادث الطرقات، ووفق أرقام رسمية، سجلت تونس خلال شهر جوان 2019، 414 (-171) حادث مرور نتج عنهم 94 قتيلا (-33) و612 جريحا (-304)، بينما سجلت نفس الفترة خلال العام الماضي، 585 حادث مرور، نتج عنهم 127 قتيلا و916 جريحا.وفي سياق انخراطها في معاضدة جهود الدولة الرامية للحد من نزيف حوادث الطرقات، تنظم جمعيّة تونس للسلامة المرورية بالتعاون مع كل من وزارة التجهيز والإسكان والتهيئة الترابية ووزارة النقل ووزارة شؤون الشباب والرياضة، يومي 5 و6 جويلية الجاري بالمنستير، ندوة دوليّة تحت شعار "حوكمة وإدارة السلامة المرورية.. التجارب والمقاربات"، بمشاركة أكثر من 400 شخص من بينهم مختصين وباحثين من تونس وفرنسا وبلجيكا والإمارات العربية المتحدة ومصر والمغرب والسعودية والجزائر وعمان واليمن.وينتظر أن يقع يوم الجمعة 5 جويلية الجاري، إطلاق ميثاق تونس المنستير الدولي للسلامة المرورية، وتوقيع اتفاقية شراكة وتعاون بين وزارة النقل وجمعية تونس للسلامة المرورية، وتوقيع اتفاقية شراكة وتعاون بين الشركة الوطنية لتوزيع البترول وجمعية تونس للسلامة المرورية، حسب برنامج الندوة الدولية.كما سيتم خلال هذه الندوة، الإعلان عن اختيار تونس مقرا دائما للاتحاد العربي للسلامة المرورية، الذي يضم 9 دول عربية، والذي تم تأسيسه حديثا ليكون هيكلا جامعا تنضوي تحته مختلف الجمعيات والمنظمات العربية ذات العلاقة بموضوع السلامة المرورية والعمل التطوعي.