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''كوثر'' ينظم بالعاصمة الأردنية مائدة مستديرة حول موضوع المرأة وأهداف التنمية المستدامة 2030

Jeudi 04 Juillet 2019

Jeudi 04 Juillet 2019
وات - يعقد مركز المرأة العربية للتدريب والبحوث "كوثر"، اليوم الخميس، بالعاصمة الأردنية عمان مائدة مستديرة لأعضاء شبكته العربية للنوع الاجتماعي والتنمية "أنجد" وذلك حول موضوع "المرأة وأهداف التنمية المستدامة 2030".

وتتمحور أشغال المائدة المستديرة حول تحقيق أهداف التنمية المستدامة التي تنفذ على المستوى الاقليمي بدعم من برنامج الخليج العربي للتنمية "أجفند" والذي يتضمن أنشطة تشبيك ومناصرة وتدريب لفائدة أعضاء الشبكة.


وتهدف المائدة إلى تقديم مشاريع مركز "كوثر" ذات العلاقة بأجندا التنمية المستدامة 2030، ودعوة أعضاء الشبكة العربية للنوع الاجتماعي والتنمية "أنجد" إلى الانضمام إلى التحالف الاقليمي من أجل تحقيق أهداف التنمية المستدامة الذي يطلقه مركز "كوثر" قصد إدماج منظور المساواة بين الجنسين في أجندا 2030.
والشبكة العربية للنوع الاجتماعي والتنمية "أنجد" هي شبكة اقليمية أطلقها مركز "كوثر" منذ سنة 2002 بدعم من البنك الدولي من أجل تعزيز آليات العمل المشترك وتبادل الخبرات والتجارب الرامية إلى النهوض بقضايا النوع الاجتماعي والمساواة ما بين أعضاء الشبكة (مراكز بحوث، مؤسسات حكومية، منظمات غير حكومية، وسائل إعلام، خبراء، برلمانيون.

  
  
     
  
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Special can 201
    8es de finale à partir de vendredi 5 juillet
Groupe A
  Pts J G N P DB
Egypte 9 3 3 0 0 7
Ouganda 4 3 1 1 1 0
RD congo 3 3 1 0 2 0
Zimbabwey 1 3 0 1 2 -7
Groupe B
  Pts J G N P DB
Magagascar 7 3 2 1 0 3
Nigeria 6 3 2 0 1 0
Guinee 4 3 1 1 1 1
Burundi 0 3 0 0 3 -4
Groupe C
  Pts J G N P DB
Algerie 9 3 3 0 0 5
Senegal 6 3 2 0 1 4
Kenya 3 3 1 0 2 -4
Tanzanie 0 3 0 0 3 -6
Groupe D
  Pts J G N P DB
Maroc 9 3 3 0 0 3
Cote d'ivoire 6 3 2 0 1 3
Afrique du Sud 1 3 1 0 2 -1
Namibie 0 3 0 0 3 -5
Groupe E
  Pts J G N P DB
Mali 7 3 2 1 0 4
Tunisie 3 3 0 3 0 0
Angola 2 3 0 2 1 -1
Mauritanie 2 3 0 2 1 -3
Groupe F
  Pts J G N P DB
Cameroun 5 3 1 2 0 2
Ghana 5 3 1 2 0 2
Benin 3 3 0 3 0 0
Guinee-Bissau 1 3 0 1 2 -4
Quarts de Finale
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Demi Finale
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