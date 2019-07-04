الكاف: اعادة فتح الطريق بين الكاف والعاصمة بعد اعادة تزويد منطقة بهرة بالماء الصالح للشراب

Jeudi 04 Juillet 2019
وات - اعيد اليوم الخميس فتح الطريق الرابطة بين الكاف وتونس العاصمة بعد غلقها لعدة ساعات من طرف مواطنين، للتعبير عن احتجاجهم بسبب قطع الشركة الوطنية لاستغلال وتوزيع المياه (الصوناد) الماء عن اهالي منطقة بهرة.
وقال رئيس المجمع المائي احمد الورتاني في تصريح لمراسل (وات) بالجهة، ان "الشركة قامت بقطع الماء رغم قيام المجمع بخلاص اكثر من 70 بالمائة من الديون المتخلدة بذمته لفائدة هذه المؤسسة في اجل لم يتجاوز الشهرين، وتعهده بدفع ما تبقي من الدين في اقرب الاجال" على حد قوله.
واعتبر الورتاني هذا الاجراء "تعسفيا من طرف الصوناد، نظرا للجهود التي بذلها المجمع المائي لخلاص الديون" وفق تقديره.
وقد تدخلت السلطات الجهوية لحل المشكل واعادة تزويد المنطقة بالماء مع منتصف النهار، سيما وان المجمع اكد حرصه على خلاص ما تبقي من الديون وقيمتها 1000 دينار.
وقال رئيس المجمع المائي احمد الورتاني في تصريح لمراسل (وات) بالجهة، ان "الشركة قامت بقطع الماء رغم قيام المجمع بخلاص اكثر من 70 بالمائة من الديون المتخلدة بذمته لفائدة هذه المؤسسة في اجل لم يتجاوز الشهرين، وتعهده بدفع ما تبقي من الدين في اقرب الاجال" على حد قوله.
واعتبر الورتاني هذا الاجراء "تعسفيا من طرف الصوناد، نظرا للجهود التي بذلها المجمع المائي لخلاص الديون" وفق تقديره.
وقد تدخلت السلطات الجهوية لحل المشكل واعادة تزويد المنطقة بالماء مع منتصف النهار، سيما وان المجمع اكد حرصه على خلاص ما تبقي من الديون وقيمتها 1000 دينار.
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- Hier 21:11 برنامج الدورة 37 لمهرجان بنزرت الدولي
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Par:essoltan (France )
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