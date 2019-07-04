وزارة الصحة تقتني 72 عنوانا من الأدوية لتأمين التغطية الصحية للحجيج

Jeudi 04 Juillet 2019
وات - اقتنت وزارة الصحة 72 عنوانا من الأدوية بحساب كمية تقارب طنين ونصف الطن في إطار حرصها على تأمين أفضل ظروف السلامة والصحة للحجيج التونسيين لموسم 2019.
وأفادت الوزارة في بلاغ لها الخميس، بأنها انطلقت منذ أمس الأربعاء، في تأمين شحن الأدوية الخاصة بهذا الموسم إضافة إلى توفير المستلزمات الطبية الضرورية لتغطية الصحية للحجيج.
وقالت إن قائمة الأدوية شملت كافة المواد الأساسية للإحاطة بالأمراض العادية التي يمكن أن يتعرض لها الحاج خلال أداء المناسك.
وأفادت الوزارة في بلاغ لها الخميس، بأنها انطلقت منذ أمس الأربعاء، في تأمين شحن الأدوية الخاصة بهذا الموسم إضافة إلى توفير المستلزمات الطبية الضرورية لتغطية الصحية للحجيج.
وقالت إن قائمة الأدوية شملت كافة المواد الأساسية للإحاطة بالأمراض العادية التي يمكن أن يتعرض لها الحاج خلال أداء المناسك.
|Groupe A
|Pts
|J
|G
|N
|P
|DB
|9
|3
|3
|0
|0
|7
|4
|3
|1
|1
|1
|0
|3
|3
|1
|0
|2
|0
|1
|3
|0
|1
|2
|-7
|Groupe B
|Pts
|J
|G
|N
|P
|DB
|7
|3
|2
|1
|0
|3
|6
|3
|2
|0
|1
|0
|4
|3
|1
|1
|1
|1
|0
|3
|0
|0
|3
|-4
|Groupe C
|Pts
|J
|G
|N
|P
|DB
|9
|3
|3
|0
|0
|5
|6
|3
|2
|0
|1
|4
|3
|3
|1
|0
|2
|-4
|0
|3
|0
|0
|3
|-6
|Groupe D
|Pts
|J
|G
|N
|P
|DB
|9
|3
|3
|0
|0
|3
|6
|3
|2
|0
|1
|3
|1
|3
|1
|0
|2
|-1
|0
|3
|0
|0
|3
|-5
|Groupe E
|Pts
|J
|G
|N
|P
|DB
|7
|3
|2
|1
|0
|4
|3
|3
|0
|3
|0
|0
|2
|3
|0
|2
|1
|-1
|2
|3
|0
|2
|1
|-3
|Groupe F
|Pts
|J
|G
|N
|P
|DB
|5
|3
|1
|2
|0
|2
|5
|3
|1
|2
|0
|2
|3
|3
|0
|3
|0
|0
|1
|3
|0
|1
|2
|-4
|Quarts de Finale
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|-
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|-
|-
|-
|-
|-
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|Demi Finale
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- 18:44 قابس قتيلان في حادث مرور
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Par:essoltan (France )
Sur: ميشال العياري في تصريح ل RFI : الإمارات تحرّك حفتر لزعزعة الإستقرار التونسي ، و الجزائر على الخطّ لإحباط هذا المخطّط