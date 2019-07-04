Radio Babnet Tunisie On Air: Souad Mohamed - Wahacheny  

القطب القضائي المالي يصدر بطاقة ايداع بالسجن في حق سواغ مان

Jeudi 04 Juillet 2019

Jeudi 04 Juillet 2019
باب نات - اكد اليوم سفيان السليطي الناطق الرسمي باسم القطب القضائي المالي ان قاضي التحقيق بالقطب المذكور اصدر اليوم بطاقة ايداع بالسجن في حق مغني الراب سواغ مان وذلك في قضايا تحيل وغسيل اموال مشيرا الى انه تم ايداعه السجن في انتظار محاكمته ...

يذكر أن سواغ مان ممنوع من السفر منذ نهاية شهر أفريل الماضي وقد تم تجميد مبالغ مالية على ملكه تقدّر بحوالي 17 مليون دينار تزامنا مع التحقيق ضدّه من أجل جرائم التحيل وغسيل الأموال.
وكان سواغ مان نشر صباح اليوم رسالة وداع الى متابعيه .



  
  
     
  
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Special can 201
    8es de finale à partir de vendredi 5 juillet
Groupe A
  Pts J G N P DB
Egypte 9 3 3 0 0 7
Ouganda 4 3 1 1 1 0
RD congo 3 3 1 0 2 0
Zimbabwey 1 3 0 1 2 -7
Groupe B
  Pts J G N P DB
Magagascar 7 3 2 1 0 3
Nigeria 6 3 2 0 1 0
Guinee 4 3 1 1 1 1
Burundi 0 3 0 0 3 -4
Groupe C
  Pts J G N P DB
Algerie 9 3 3 0 0 5
Senegal 6 3 2 0 1 4
Kenya 3 3 1 0 2 -4
Tanzanie 0 3 0 0 3 -6
Groupe D
  Pts J G N P DB
Maroc 9 3 3 0 0 3
Cote d'ivoire 6 3 2 0 1 3
Afrique du Sud 1 3 1 0 2 -1
Namibie 0 3 0 0 3 -5
Groupe E
  Pts J G N P DB
Mali 7 3 2 1 0 4
Tunisie 3 3 0 3 0 0
Angola 2 3 0 2 1 -1
Mauritanie 2 3 0 2 1 -3
Groupe F
  Pts J G N P DB
Cameroun 5 3 1 2 0 2
Ghana 5 3 1 2 0 2
Benin 3 3 0 3 0 0
Guinee-Bissau 1 3 0 1 2 -4
Quarts de Finale
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Demi Finale
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