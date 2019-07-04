استئناف تزويد مدينة هرقلة ومعتمديتي القطار والمظيلة بماء الشرب، تدريجيا بداية من ليل الخميس

Jeudi 04 Juillet 2019
وات - أفادت الشركة الوطنية لاستغلال وتوزيع المياه (صوناد)، الخميس، انه ينتظر استئناف تزويد مدينة هرقلة وأحوازها بالماء الصالح للشراب، سيبدأ تدريجيا هذه الليلة وبينت الشركة في بلاغ لها، ان مصالحها تقوم، حاليا، بأشغال لإصلاح عطب طرأ، خلال الليلة الفاصلة بين يوم الأربعاء 03 جويلية والخميس 04 جويلية 2019، على قناة رئيسية لجلب المياه (قطر 400 مم) على مستوى مدينة هرقلة من ولاية سوسة مما انجرّ عنه تسجيل اضطراب وانقطاع في توزيع الماء الصالح للشرب بالمدينة المذكورة وأحوازها.
استئناف تزويد معتمديتي القطار والمظيلة بالماء الصالح للشراب تدريجيا خلال هذه الليلة
سجل انقطاع واضطراب في التزويد بالماء الصالح للشراب بمعتمديتي القطار والمظيلة بداية من صباح، اليوم الخميس، بسبب انقطاع التيار الكهربائي على المنشآت المائية بمنطقة لرطس من ولاية قفصة، وفق ما ذكرته الشركة الوطنية لاستغلال وتوزيع المياه (صوناد).
وينتظر ان يستأنف تزويد معتمديتي القطار والمظيلة بالماء الصالح للشراب تدريجيا خلال هذه الليلة.
استئناف تزويد معتمديتي القطار والمظيلة بالماء الصالح للشراب تدريجيا خلال هذه الليلة
سجل انقطاع واضطراب في التزويد بالماء الصالح للشراب بمعتمديتي القطار والمظيلة بداية من صباح، اليوم الخميس، بسبب انقطاع التيار الكهربائي على المنشآت المائية بمنطقة لرطس من ولاية قفصة، وفق ما ذكرته الشركة الوطنية لاستغلال وتوزيع المياه (صوناد).
وينتظر ان يستأنف تزويد معتمديتي القطار والمظيلة بالماء الصالح للشراب تدريجيا خلال هذه الليلة.
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Par:mandhouj (France )
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