Radio Babnet Tunisie On Air: Souad Mohamed - Wahacheny  

العين الإماراتية: التجربة الديمقراطية التونسية نموذج سيء لأن الإخوان جزءا منها

Jeudi 04 Juillet 2019

Jeudi 04 Juillet 2019
باب نات - طارق عمراني - في مقال نشرته على موقعها الإلكتروني تحت عنوان " محللون: إخوان تونس أكبر تهديد للديمقراطية " تحدثت بوابة العين الإماراتية عن النموذج الديمقراطي التونسي الذي اعتبرته نموذجا سيئا نظرا لمشاركة "الإخوان " فيه.

و نقلت العين تصريحا لمن اسمته باحثا سياسيا فرنسيا من أصول ليبية يدعى جليل حرشاوي الذي قال " إن إعادة توزيع النفوذ في منطقة شمال أفريقيا بعد التغيرات السياسية الأخيرة في الجزائر والوضع المتأجج في ليبيا يجعل العملية الديمقراطية المرتقبة في تونس في وضع صعب وسط مخاوف من تدفق اللاجئين وتسلل الإرهابيين من جهة، وسيطرة تنظيم الإخوان على السلطة من جهة "
ليضيف ""إن التجربة الديمقراطية التونسية خبر سيئ جداً لكون الإخوان لا يزالون جزءا من السلطة، وإذا أتيحت لهم الفرصة هذه المرة فستكون تونس نواة انطلاق التنظيم مرة أخرى في العالم العربي، مستغلاً الدعم القطري والفوضى في ليبيا".


  
  
     
  
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3 de 3 commentaires pour l'article 185137

Radhiradhouan  (Tunisia)  |Jeudi 04 Juillet 2019 à 13h 48m |           
رعايا الإمارات محرمون من المواطنة ومن الانتخابات

Cartaginois2011  (Tunisia)  |Jeudi 04 Juillet 2019 à 13h 10m |           
على الدولة التونسية تصنيف هذا النوع من الإعلام بالارهابي وعدوّ للدولة،ودعوة الكل للتعامل معه على هذا الاساس....لقد اتّضح بالمكشوف ما يقوم به هذا الإعلام من زعزعة للأمن القومي التونسي،بمعيّة المتعاونين معه من الدّاخل

Mahdibey  ()  |Jeudi 04 Juillet 2019 à 13h 03m |           
إذا التجربة التونسيّة غير ناجحة، فماذا يمكن أن نقول عن الإمارات التي تحكم بالحديد و النار؟



Special can 201
    8es de finale à partir de vendredi 5 juillet
Groupe A
  Pts J G N P DB
Egypte 9 3 3 0 0 7
Ouganda 4 3 1 1 1 0
RD congo 3 3 1 0 2 0
Zimbabwey 1 3 0 1 2 -7
Groupe B
  Pts J G N P DB
Magagascar 7 3 2 1 0 3
Nigeria 6 3 2 0 1 0
Guinee 4 3 1 1 1 1
Burundi 0 3 0 0 3 -4
Groupe C
  Pts J G N P DB
Algerie 9 3 3 0 0 5
Senegal 6 3 2 0 1 4
Kenya 3 3 1 0 2 -4
Tanzanie 0 3 0 0 3 -6
Groupe D
  Pts J G N P DB
Maroc 9 3 3 0 0 3
Cote d'ivoire 6 3 2 0 1 3
Afrique du Sud 1 3 1 0 2 -1
Namibie 0 3 0 0 3 -5
Groupe E
  Pts J G N P DB
Mali 7 3 2 1 0 4
Tunisie 3 3 0 3 0 0
Angola 2 3 0 2 1 -1
Mauritanie 2 3 0 2 1 -3
Groupe F
  Pts J G N P DB
Cameroun 5 3 1 2 0 2
Ghana 5 3 1 2 0 2
Benin 3 3 0 3 0 0
Guinee-Bissau 1 3 0 1 2 -4
Quarts de Finale
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- - - - -
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Demi Finale
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