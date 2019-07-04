العين الإماراتية: التجربة الديمقراطية التونسية نموذج سيء لأن الإخوان جزءا منها

Jeudi 04 Juillet 2019
باب نات - طارق عمراني - في مقال نشرته على موقعها الإلكتروني تحت عنوان " محللون: إخوان تونس أكبر تهديد للديمقراطية " تحدثت بوابة العين الإماراتية عن النموذج الديمقراطي التونسي الذي اعتبرته نموذجا سيئا نظرا لمشاركة "الإخوان " فيه.
و نقلت العين تصريحا لمن اسمته باحثا سياسيا فرنسيا من أصول ليبية يدعى جليل حرشاوي الذي قال " إن إعادة توزيع النفوذ في منطقة شمال أفريقيا بعد التغيرات السياسية الأخيرة في الجزائر والوضع المتأجج في ليبيا يجعل العملية الديمقراطية المرتقبة في تونس في وضع صعب وسط مخاوف من تدفق اللاجئين وتسلل الإرهابيين من جهة، وسيطرة تنظيم الإخوان على السلطة من جهة "
ليضيف ""إن التجربة الديمقراطية التونسية خبر سيئ جداً لكون الإخوان لا يزالون جزءا من السلطة، وإذا أتيحت لهم الفرصة هذه المرة فستكون تونس نواة انطلاق التنظيم مرة أخرى في العالم العربي، مستغلاً الدعم القطري والفوضى في ليبيا".
و نقلت العين تصريحا لمن اسمته باحثا سياسيا فرنسيا من أصول ليبية يدعى جليل حرشاوي الذي قال " إن إعادة توزيع النفوذ في منطقة شمال أفريقيا بعد التغيرات السياسية الأخيرة في الجزائر والوضع المتأجج في ليبيا يجعل العملية الديمقراطية المرتقبة في تونس في وضع صعب وسط مخاوف من تدفق اللاجئين وتسلل الإرهابيين من جهة، وسيطرة تنظيم الإخوان على السلطة من جهة "
ليضيف ""إن التجربة الديمقراطية التونسية خبر سيئ جداً لكون الإخوان لا يزالون جزءا من السلطة، وإذا أتيحت لهم الفرصة هذه المرة فستكون تونس نواة انطلاق التنظيم مرة أخرى في العالم العربي، مستغلاً الدعم القطري والفوضى في ليبيا".
3 de 3 commentaires pour l'article 185137
|Groupe A
|Pts
|J
|G
|N
|P
|DB
|9
|3
|3
|0
|0
|7
|4
|3
|1
|1
|1
|0
|3
|3
|1
|0
|2
|0
|1
|3
|0
|1
|2
|-7
|Groupe B
|Pts
|J
|G
|N
|P
|DB
|7
|3
|2
|1
|0
|3
|6
|3
|2
|0
|1
|0
|4
|3
|1
|1
|1
|1
|0
|3
|0
|0
|3
|-4
|Groupe C
|Pts
|J
|G
|N
|P
|DB
|9
|3
|3
|0
|0
|5
|6
|3
|2
|0
|1
|4
|3
|3
|1
|0
|2
|-4
|0
|3
|0
|0
|3
|-6
|Groupe D
|Pts
|J
|G
|N
|P
|DB
|9
|3
|3
|0
|0
|3
|6
|3
|2
|0
|1
|3
|1
|3
|1
|0
|2
|-1
|0
|3
|0
|0
|3
|-5
|Groupe E
|Pts
|J
|G
|N
|P
|DB
|7
|3
|2
|1
|0
|4
|3
|3
|0
|3
|0
|0
|2
|3
|0
|2
|1
|-1
|2
|3
|0
|2
|1
|-3
|Groupe F
|Pts
|J
|G
|N
|P
|DB
|5
|3
|1
|2
|0
|2
|5
|3
|1
|2
|0
|2
|3
|3
|0
|3
|0
|0
|1
|3
|0
|1
|2
|-4
|Quarts de Finale
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|Demi Finale
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|-
bike trails
En continu
- Hier 21:11 برنامج الدورة 37 لمهرجان بنزرت الدولي
- Hier 17:01 الاستقالات تعصف بحزب عبير موسي إ
- Hier 16:55 نعمة من نعم ثورة 17 ديسمبر عشناها في ألمانيا
|العشاء
|المغرب
|العصر
|الظهر
|الشروق
|الفجر
|21:09
|19:44
|16:15
|12:31
|05:04
|03:10
|
40°
|39°
|% 8
|:الرطــوبة
|تونــس
|30°
|
5.7 كم/س
|:الــرياح
|الخميس
|الجمعة
|السبت
|الأحد
|الاثنين
|39°-30
|37°-24
|38°-26
|40°-28
|40°-31
Follow @babnet_Tunisie
(138 299) سمير الوافي يعلق على خبر شراء سامي
(106 877) اخراج الممثلة نجوى ميلاد من مقر قن
(100 232) وسيم ميغالو كوميدي برتبة صباب
( 90 618) قرار الCAF يكشف سذاجة برامجنا الري
( 89 455) تفاصيل هروب الأميرة هيا من زوجها
( 76 904) عمليتان إرهابيتان وسط العاصمة تسفر
( 73 568) الممثلة مريم بن شعبان تثير الجدل ب
( 70 403) 10 سنوات سجنا مع النفاذ العاجل وخ
( 66 830) عيدكــم مبــروك, سنين دايمـــة وكل
( 55 884) قيس بن حليمة لعماد بن حليمة: عشت
( 54 757) سرقة ''coffre fort'' الفنانة أساور
( 50 601) زلزال يضرب النهضة..عمليات تمرد واس
( 46 791) حافظ قايد السبسي يؤكد أن الوضع ال
( 45 740) بسبب انتقاده للسّيسي، مريم بالقاضي
( 44 358) لغز محيّر في أزمة الرئيس اسمه ''فر
( 43 118) الاتحاد الجهوي للشغل بتطاوين يرد ع
( 41 605) بوبكّر بن عكاشة يتوعّد سامي الفهري
( 40 537) الغنوشي يتوجه الى الشعب التونسي بخ
( 40 230) سفارة المملكة العربية السعودية بتو
( 38 722) قتيل و7 جرحى في هجوم استهدف مطار أ
Par:mandhouj (France )
Sur: Visibilité Web: Top des sites tunisiens sur internet (juin 2019)