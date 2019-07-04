رئيس الحكومة يدشن قاعة الرياضات الفردية بالبكري بسيدي ثابت

Jeudi 04 Juillet 2019



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- تولى رئيس الحكومة يوسف الشاهد اليوم الخميس تدشين قاعة الرياضات الفردية بمنطقة البكري بسيدي ثابت من ولاية اريانة التي انجزتها وكالة التهذيب والتجديد العمراني بكلفة جملية قدرها 700 الف دينار في اطار البرنامج الوطني لتهذيب وتهيئة الاحياء الشعبية .واطلع رئيس الحكومة بالمناسبة على مكونات القاعة الرياضية التي ستكون متنفسا لشباب منطقة البكري وسيدي ثابت بصفة عامة لممارسة الرياضات الفردية على غرار رفع الاثقال والكاراتي والجمباز وغيرها حيث اهتم بالخصوص بمدى توفر التجهيزات الاساسية والاحتياطات التي تم اتخاذها لتامين القاعة وروادها مع تثمين جهود كافة المتدخلين لانجاز المشروع الذي يعد من اهم المشاريع المنجزة لفائدة اكثر من 10 الاف ساكن بمنطقة البكري خصوصا مع قرب تسلم المساكن الاجتماعية بالبكري ايضا (1500 مسكن لفائدة اكثر من 6000 ساكن جديد) .كما اطلع رئيس الحكومة خلال زيارته على مشروع ملعب الحي ودار الشباب المحاذية للقاعة الرياضية قبل ان يستمع الى مقترحات نواب مجلس الشعب بجهة اريانة حول اهمية الاسراع بانجاز مدرسة ومستوصف بالبكري لفائدة متساكني المشروع السكني الاجتماعي الجديد الى جانب توفير الاطارات والاعوان لتسيير التجهيزات الجماعية وتعزيز الحراسة والصيانة لمختلف المشاريع المنجزة .