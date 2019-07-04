وزارة الصحة تذكر بخطورة داء الكلب وسبل الوقاية منه

Jeudi 04 Juillet 2019
وات - جددت وزارة الصحة اليوم الخميس الدعوة لكل مواطن تعرض إلى عضة أو خش أو لحس على جرح مفتوح من حيوان مشبوه، إلى الإسراع بغسل مكان الإصابة وتطهيره بالماء والصابون لمدة 15 دقيقة والتوجه فورا إلى اقرب مركز صحي مخصص لمكافحة داء الكلب لتلقي التلاقيح والأمصال في الإبان مجانا.
وتأتي دعوة وزارة الصحة على خلفية تواصل تسجيل حالات داء الكلب لدى الحيوان.
وأكدت في البلاغ الذي تلقت (وات) نسخة منه ضرورة الحرص على احترام الجرعات الضرورية من التلاقيح والأمصال وعلى استكمال المداواة طبقا للتبيانة المعدة للغرض.
ووضعت الوزارة على ذمة كافة المواطنين قائمة بالمراكز المختصة وكافة المعلومات الخاصة بداء الكلب على الموقع www.rage.tn .
وأوصت المواطنين كذلك باليقظة المتواصلة تجاه هذه الظاهرة الخطيرة بالإقبال على تلقيح الكلاب سنويا وحسن التصرف في الفضلات المنزلية لتفادي تكاثر الكلاب السائبة حولها.
وتأتي دعوة وزارة الصحة على خلفية تواصل تسجيل حالات داء الكلب لدى الحيوان.
وأكدت في البلاغ الذي تلقت (وات) نسخة منه ضرورة الحرص على احترام الجرعات الضرورية من التلاقيح والأمصال وعلى استكمال المداواة طبقا للتبيانة المعدة للغرض.
ووضعت الوزارة على ذمة كافة المواطنين قائمة بالمراكز المختصة وكافة المعلومات الخاصة بداء الكلب على الموقع www.rage.tn .
وأوصت المواطنين كذلك باليقظة المتواصلة تجاه هذه الظاهرة الخطيرة بالإقبال على تلقيح الكلاب سنويا وحسن التصرف في الفضلات المنزلية لتفادي تكاثر الكلاب السائبة حولها.
|Groupe A
|Pts
|J
|G
|N
|P
|DB
|9
|3
|3
|0
|0
|7
|4
|3
|1
|1
|1
|0
|3
|3
|1
|0
|2
|0
|1
|3
|0
|1
|2
|-7
|Groupe B
|Pts
|J
|G
|N
|P
|DB
|7
|3
|2
|1
|0
|3
|6
|3
|2
|0
|1
|0
|4
|3
|1
|1
|1
|1
|0
|3
|0
|0
|3
|-4
|Groupe C
|Pts
|J
|G
|N
|P
|DB
|9
|3
|3
|0
|0
|5
|6
|3
|2
|0
|1
|4
|3
|3
|1
|0
|2
|-4
|0
|3
|0
|0
|3
|-6
|Groupe D
|Pts
|J
|G
|N
|P
|DB
|9
|3
|3
|0
|0
|3
|6
|3
|2
|0
|1
|3
|1
|3
|1
|0
|2
|-1
|0
|3
|0
|0
|3
|-5
|Groupe E
|Pts
|J
|G
|N
|P
|DB
|7
|3
|2
|1
|0
|4
|3
|3
|0
|3
|0
|0
|2
|3
|0
|2
|1
|-1
|2
|3
|0
|2
|1
|-3
|Groupe F
|Pts
|J
|G
|N
|P
|DB
|5
|3
|1
|2
|0
|2
|5
|3
|1
|2
|0
|2
|3
|3
|0
|3
|0
|0
|1
|3
|0
|1
|2
|-4
|Quarts de Finale
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|Demi Finale
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|-
bike trails
En continu
- Hier 21:11 برنامج الدورة 37 لمهرجان بنزرت الدولي
|العشاء
|المغرب
|العصر
|الظهر
|الشروق
|الفجر
|21:09
|19:44
|16:15
|12:31
|05:04
|03:10
|
38°
|38°
|% 15
|:الرطــوبة
|تونــس
|30°
|
4.6 كم/س
|:الــرياح
|الخميس
|الجمعة
|السبت
|الأحد
|الاثنين
|38°-30
|37°-24
|38°-26
|40°-28
|40°-31
Follow @babnet_Tunisie
(138 313) سمير الوافي يعلق على خبر شراء سامي
(107 960) اخراج الممثلة نجوى ميلاد من مقر قن
(100 237) وسيم ميغالو كوميدي برتبة صباب
( 90 619) قرار الCAF يكشف سذاجة برامجنا الري
( 89 546) تفاصيل هروب الأميرة هيا من زوجها
( 76 907) عمليتان إرهابيتان وسط العاصمة تسفر
( 73 595) الممثلة مريم بن شعبان تثير الجدل ب
( 70 419) 10 سنوات سجنا مع النفاذ العاجل وخ
( 66 832) عيدكــم مبــروك, سنين دايمـــة وكل
( 55 886) قيس بن حليمة لعماد بن حليمة: عشت
( 54 762) سرقة ''coffre fort'' الفنانة أساور
( 50 607) زلزال يضرب النهضة..عمليات تمرد واس
( 46 792) حافظ قايد السبسي يؤكد أن الوضع ال
( 45 743) بسبب انتقاده للسّيسي، مريم بالقاضي
( 44 377) لغز محيّر في أزمة الرئيس اسمه ''فر
( 43 118) الاتحاد الجهوي للشغل بتطاوين يرد ع
( 41 606) بوبكّر بن عكاشة يتوعّد سامي الفهري
( 40 553) الغنوشي يتوجه الى الشعب التونسي بخ
( 40 231) سفارة المملكة العربية السعودية بتو
( 38 724) قتيل و7 جرحى في هجوم استهدف مطار أ
Par:essoltan (France )
Sur: لطفي العماري: التوافق مع النهضة هو سبب العمليات الانتحارية الاخيرة