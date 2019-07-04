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وزارة الصحة تذكر بخطورة داء الكلب وسبل الوقاية منه

Jeudi 04 Juillet 2019

Jeudi 04 Juillet 2019
وات - جددت وزارة الصحة اليوم الخميس الدعوة لكل مواطن تعرض إلى عضة أو خش أو لحس على جرح مفتوح من حيوان مشبوه، إلى الإسراع بغسل مكان الإصابة وتطهيره بالماء والصابون لمدة 15 دقيقة والتوجه فورا إلى اقرب مركز صحي مخصص لمكافحة داء الكلب لتلقي التلاقيح والأمصال في الإبان مجانا.

وتأتي دعوة وزارة الصحة على خلفية تواصل تسجيل حالات داء الكلب لدى الحيوان.
وأكدت في البلاغ الذي تلقت (وات) نسخة منه ضرورة الحرص على احترام الجرعات الضرورية من التلاقيح والأمصال وعلى استكمال المداواة طبقا للتبيانة المعدة للغرض.

ووضعت الوزارة على ذمة كافة المواطنين قائمة بالمراكز المختصة وكافة المعلومات الخاصة بداء الكلب على الموقع www.rage.tn .
وأوصت المواطنين كذلك باليقظة المتواصلة تجاه هذه الظاهرة الخطيرة بالإقبال على تلقيح الكلاب سنويا وحسن التصرف في الفضلات المنزلية لتفادي تكاثر الكلاب السائبة حولها.


  
  
     
  
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Special can 201
    8es de finale à partir de vendredi 5 juillet
Groupe A
  Pts J G N P DB
Egypte 9 3 3 0 0 7
Ouganda 4 3 1 1 1 0
RD congo 3 3 1 0 2 0
Zimbabwey 1 3 0 1 2 -7
Groupe B
  Pts J G N P DB
Magagascar 7 3 2 1 0 3
Nigeria 6 3 2 0 1 0
Guinee 4 3 1 1 1 1
Burundi 0 3 0 0 3 -4
Groupe C
  Pts J G N P DB
Algerie 9 3 3 0 0 5
Senegal 6 3 2 0 1 4
Kenya 3 3 1 0 2 -4
Tanzanie 0 3 0 0 3 -6
Groupe D
  Pts J G N P DB
Maroc 9 3 3 0 0 3
Cote d'ivoire 6 3 2 0 1 3
Afrique du Sud 1 3 1 0 2 -1
Namibie 0 3 0 0 3 -5
Groupe E
  Pts J G N P DB
Mali 7 3 2 1 0 4
Tunisie 3 3 0 3 0 0
Angola 2 3 0 2 1 -1
Mauritanie 2 3 0 2 1 -3
Groupe F
  Pts J G N P DB
Cameroun 5 3 1 2 0 2
Ghana 5 3 1 2 0 2
Benin 3 3 0 3 0 0
Guinee-Bissau 1 3 0 1 2 -4
Quarts de Finale
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