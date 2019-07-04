رئيس الحكومة يتابع في جلسة عمل بجرجيس تقدم انجاز 42 مشروعا كان إذن بها لفائدة ولاية مدنين سنة 2017

Jeudi 04 Juillet 2019



وات

- قال رئيس الحكومة يوسف الشاهد انه بالإمكان الانطلاق في مشروع السكة الحديدية الرابطة بين مدنين وقابس في الجانب المتعلق بولاية مدنين لإعطاء إشارة امل لاهالي الجهة وذلك في انتظار حل الإشكاليات التي تعيق المشروع بقابس والمتمثلة أساسا في رفض المسار الحالي والمطالبة بتغييره إلى خارج المدينة وهو ما يتطلب تكاليف إضافية.واعتبر الشاهد، خلال إشرافه، ليلة امس بميناء جرجيس، على جسلة عمل خصصت لمتابعة القرارات التي إذن بها في مارس 2017 لفائدة الجهة، ان الانطلاق في المشروع من مدنين مقترح تقدم به والي مدنين ويمكن اعتماده لعدم وجود مشاكل عقارية بهذه الولاية.كما أكد حرص الحكومة على الدفع نحو إنجاز المشروع الصيني بالجهة، خصوصا في ظل الحاجة الى مشروع مهيكل يشع على كامل الجنوب وقادر على ان يخلق ديناميكية وحركية فيها، ويجري، وفق الشاهد، كذلك العمل حثيثا على إيجاد حل نهائي للمشكل البيئي بجزيرة جربة الذي مازال يشكو صعوبات في الإنجاز، وفق قوله.وقال إن القرار المتعلق بالترفيع في عدد الرحلات الداخلية تونس جربة سيتحقق مع اقتناء 3 طائرات جديدة في شهر سبتمبر، وهو ما من شانه ان يعزز الرحلات بين جربة وتونس، كما سيتم تجاوز عدة اشكاليات أخرى بداية من هذه الصائفة مع انطلاق عمل طائرتين تم تسوغهما.وأوضح الشاهد أن من بين 42 قرارا كان اعلن عنها في زيارته يومي 6 و 7 مارس 2017 الى الجهة تهم البنية التحتية والتنمية البشرية والتشغيل، تم انجاز 21 مشروعا وانطلاق انجاز 19 مشروعا أخر، في حين يشكو مشروعان اثنان من صعوبة في الإنجاز.وأشار، في هذا الخصوص، إلى أهمية محطة تحلية مياه البحر بجربة، ومشروع الغاز الطبيعي، معلنا الانطلاق قريبا في مضاعفة الطريق الرومانية، إضافة إلى مشاريع اخرى مهمة ستمكن من جلب استثمارات لفائدة هذه الولاية ذات الامكانيات الكبرى.ودعا الشاهد الى التفكير في ايام استثمار لولاية مدنين تكون إما وطنية أو دولية، وتشكل فرصة للتعريف بمميزات الجهة وفرص ومكامن الاستثمار بها.وقدم المدير الجهوي للتنمية، وليد التريكي، بالمناسبة، عرضا مفصلا لمختلف القرارات التي أعلن عنها رئيس الحكومة في مارس 2017 من خلال ما أنجز منها وما هو بصدد الإنجاز، ثم المعطل منها لصعوبات يواجهها.وطرح ممثلو المنظمات الوطنية ورؤساء البلديات مسائل مختلفة تناولت تطوير البنية التحتية لجزيرة جربة، وإحداث وكالة تابعة لوزارة النقل تعنى ببطاحات جزيرة جربة، وتحسين نوعية المياه ببن قردان، ورصد اعتمادات لصيانة شبكة الطرقات فيها والتي تضررت بسبب اشغال مشروع التطهير، وتفعيل قرار إحداث كلية طب بمدنين الذي صدر منذ فترة في الرائد الرسمي، والإسراع في معالجة المشكل البيئي ببوغرارة.