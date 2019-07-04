استشهاد مواطن متاثرا بجراحه جراء عملية نهج شارل ديغول الارهابية

Jeudi 04 Juillet 2019



وات

- استشهد المواطن عبد الكريم الأخضر متأثرا بجراحه جرّاء العملية الإرهابية بنهج شارل ديجول بالعاصمة التى جدت يوم الخميس الماضى والتي استشهد خلالها الأمني مهدي الزمالي، وفق ما أكده ل(وات) اليوم الخميس الناطق الرسمي باسم وزارة الداخلية سفيان الزعق.وكان إرهابيان قد نفذا صباح الخميس الماضى عمليتين ارهابيتين متزامنتين في العاصمة ، حيث أقدم الاول على تفجير نفسه بالقرب من دورية امنية من دورية أمنية بنهج شارل ديغول بالعاصمة ، فيما فجر الثانى نفسه قبالة الباب الخلفي لإدارة الشرطة العدلية بالقرجاني.كما قام ارهابي مساء يوم الثلاثاء الماضى بتفجير نفسه بحي الانطلاقة بالعاصمة باستعمال حزام ناسف كان يرتديه دون تسجيل أية خسائر بشرية، وذلك بعد اطلاق النار عليه اثر عملية مطاردة مطولة انتهت بمحاصرته من قبل دوريات تابعة للوحدة الوطنية للبحث في جرائم الإرهاب والجريمة المنظمة والماسة من سلامة التراب الوطني.