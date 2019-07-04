نشر قائمة أولية محيّنة للمترشحين المقبولين لعضوية هيئة حقوق الإنسان مرتبين تفاضليا

Jeudi 04 Juillet 2019
باب نات - عملا بأحكام الفقرة الثانية من الفصل 31 من القانون الاساسي عدد 51 لسنة 2018 المؤرخ في 29 أكتوبر 2018 والمتعلق بهيئة حقوق الإنسان، وبعد توصل اللجنة الانتخابية بعدد من الاعتراضات على القائمة الأولية للمترشحين المقبولين لعضوية الهيئة، تولت اللجنة البت في هذه الاعتراضات وتحيين القائمة على ضوء ذلك.
وقد تم يوم الأربعاء 03 جويلية 2019 نشر القائمة الأولية المحيّنة للمترشحين المقبولين لعضوية هيئة حقوق الإنسان مرتبين تفاضليا بعد البت في الاعتراضات، ويمكن الاطلاع عليها على العنوان الالكتروني لمجلس نواب الشعب https://bit.ly/2RPH4Ve
كما تجدر الإشارة إلى أنه عملا بأحكام الفصل 32 من القانون الأساسي آنف الذكر "يتم الطعن من قبل المترشحين في قرارات اللجنة البرلمانية في اجل أربعة أيام من تاريخ نشر قائمة المترشحين أمام المحكمة الإدارية الاستئنافية بتونس.
وتبت المحكمة في أجل أقصاه خمسة عشر يوما من تاريخ تلقي المطلب."
وقد تم يوم الأربعاء 03 جويلية 2019 نشر القائمة الأولية المحيّنة للمترشحين المقبولين لعضوية هيئة حقوق الإنسان مرتبين تفاضليا بعد البت في الاعتراضات، ويمكن الاطلاع عليها على العنوان الالكتروني لمجلس نواب الشعب https://bit.ly/2RPH4Ve
كما تجدر الإشارة إلى أنه عملا بأحكام الفصل 32 من القانون الأساسي آنف الذكر "يتم الطعن من قبل المترشحين في قرارات اللجنة البرلمانية في اجل أربعة أيام من تاريخ نشر قائمة المترشحين أمام المحكمة الإدارية الاستئنافية بتونس.
وتبت المحكمة في أجل أقصاه خمسة عشر يوما من تاريخ تلقي المطلب."
|Groupe A
|Pts
|J
|G
|N
|P
|DB
|9
|3
|3
|0
|0
|7
|4
|3
|1
|1
|1
|0
|3
|3
|1
|0
|2
|0
|1
|3
|0
|1
|2
|-7
|Groupe B
|Pts
|J
|G
|N
|P
|DB
|7
|3
|2
|1
|0
|3
|6
|3
|2
|0
|1
|0
|4
|3
|1
|1
|1
|1
|0
|3
|0
|0
|3
|-4
|Groupe C
|Pts
|J
|G
|N
|P
|DB
|9
|3
|3
|0
|0
|5
|6
|3
|2
|0
|1
|4
|3
|3
|1
|0
|2
|-4
|0
|3
|0
|0
|3
|-6
|Groupe D
|Pts
|J
|G
|N
|P
|DB
|9
|3
|3
|0
|0
|3
|6
|3
|2
|0
|1
|3
|1
|3
|1
|0
|2
|-1
|0
|3
|0
|0
|3
|-5
|Groupe E
|Pts
|J
|G
|N
|P
|DB
|7
|3
|2
|1
|0
|4
|3
|3
|0
|3
|0
|0
|2
|3
|0
|2
|1
|-1
|2
|3
|0
|2
|1
|-3
|Groupe F
|Pts
|J
|G
|N
|P
|DB
|5
|3
|1
|2
|0
|2
|5
|3
|1
|2
|0
|2
|3
|3
|0
|3
|0
|0
|1
|3
|0
|1
|2
|-4
|Quarts de Finale
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|-
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|-
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|-
|-
|-
|Demi Finale
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|-
|-
|-
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|-
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bike trails
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Par:Sly ( )
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