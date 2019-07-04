اليوم الخميس مفتتح شهر ذى القعدة 1440 هجري

Jeudi 04 Juillet 2019
باب نات - يعلم مفتي الجمهوريــة التونسية أن يوم الخميس 04 جويلية 2019 هو مفتتح شهر ذي القعدة 1440 هـ .
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Par:Sly ( )
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