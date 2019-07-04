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اليوم الخميس مفتتح شهر ذى القعدة 1440 هجري

Jeudi 04 Juillet 2019

Jeudi 04 Juillet 2019
باب نات - يعلم مفتي الجمهوريــة التونسية أن يوم الخميس 04 جويلية 2019 هو مفتتح شهر ذي القعدة 1440 هـ .


  
  
     
  
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2 de 2 commentaires pour l'article 185123

Kerker  (France)  |Jeudi 04 Juillet 2019 à 10h 01m |           
جعله الله مباركا علينا و على جميع المؤمنين الصّادقين٠ هو أوّل شهر من الأشهر الثلاث الحرم المتتالية ذو القعدة ذو الحجّة و محرّم٠ و رابعهم شهر رجب٠ علينا بمنع صيد الحيوانات الوحشية أو البرّية فيها و الإكتفاء بأكل الحيوانات الأهلية المخلوقة بالمزارع والأحواض .
بالبارحة سألني أمريكي ما الّذي منع العرب أن يتطوّروا مثل الدّول الغربية؟ جاوبته كلّ شيء يسري و يعرج و يعطى و يُنزع بمشيئة الله . ذلك ما قدّمت أيديهم إنّ الله ليس بظلاّم للعبيد. ماذا تنتظر من قوم مذهبهم الإحتقار و عدم الإحترام و التجسّس و التّعدّي على حرمات غيرهم و الدّوس على كرامتهم و الكذب و الحسد و البغض و الغيظ و الخيانة و الغدر؟ لا يغيّر الله بقوم حتّى يغيّروا ما بأنفسهم.

Kerker  (France)  |Jeudi 04 Juillet 2019 à 09h 43m |           
جعله الله مباركا علينا و على جميع المؤمنين الصّادقين٠ هو أوّل شهر من الأشهر الثلاث الحرم المتتالية ذو القعدة ذو الحجّة و محرّم٠ و رابعهم شهر رجب٠ علينا بمنع صيد الحيوانات الوحشية أو البرّية فيها و الإكتفاء بأكل الحيوان الأهلية.
بالبارحة سألني أمريكي ما الّذي منع العرب أن يتطوّروا مثل الدّول الغربية؟ جاوبته كلّ شيء يسري و يعرج و يعطى و يُنزع بمشيئة الله . ذلك ما قدّمت أيديهم إنّ الله ليس بظلاّم للعبيد. ماذا تنتظر من قوم مذهبهم الإحتقار و عدم الإحترام و التجسّس و التّعدّي على حرمات غيرهم و الدّوس على كرامتهم و الكذب و الحسد و البغض و الغيظ و الخيانة و الغدر؟



Special can 201
    8es de finale à partir de vendredi 5 juillet
Groupe A
  Pts J G N P DB
Egypte 9 3 3 0 0 7
Ouganda 4 3 1 1 1 0
RD congo 3 3 1 0 2 0
Zimbabwey 1 3 0 1 2 -7
Groupe B
  Pts J G N P DB
Magagascar 7 3 2 1 0 3
Nigeria 6 3 2 0 1 0
Guinee 4 3 1 1 1 1
Burundi 0 3 0 0 3 -4
Groupe C
  Pts J G N P DB
Algerie 9 3 3 0 0 5
Senegal 6 3 2 0 1 4
Kenya 3 3 1 0 2 -4
Tanzanie 0 3 0 0 3 -6
Groupe D
  Pts J G N P DB
Maroc 9 3 3 0 0 3
Cote d'ivoire 6 3 2 0 1 3
Afrique du Sud 1 3 1 0 2 -1
Namibie 0 3 0 0 3 -5
Groupe E
  Pts J G N P DB
Mali 7 3 2 1 0 4
Tunisie 3 3 0 3 0 0
Angola 2 3 0 2 1 -1
Mauritanie 2 3 0 2 1 -3
Groupe F
  Pts J G N P DB
Cameroun 5 3 1 2 0 2
Ghana 5 3 1 2 0 2
Benin 3 3 0 3 0 0
Guinee-Bissau 1 3 0 1 2 -4
Quarts de Finale
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Demi Finale
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الخميس 04 جويلية 2019 | 1 ذو القعدة 1440
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