انور معروف: تنظيم صالون التشغيل يوم 19 سبتمبر المقبل بالمنستير ضمن برنامج تونس الذكية

Jeudi 04 Juillet 2019



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- تنظم وزارة تكنولوجيات الاتصال والإقتصاد الرقمي يوم 19 سبتمبر 2019 بالقطب التكنولوجي للنسيج بالمنستير صالون التشغيل، ضمن برنامج تونس الذكية، وفق ما أعلن عنه مساء يوم الاربعاء وزير تكنولوجيات الاتصال والإقتصاد الرقمي أنور معروف في تصريح صحفي على هامش تظاهرة الساحلين المدينة الذكية التي انتظمت بمقر بلدية الساحلين معتمر بولاية المنستير.ويهدف هذا الصالون الذي سيخصص لولايات المنستير وسوسة والمهدية والقيروان، الى تقريب المؤسسات من طالبي الشغل من الكفاءات التونسية وتشجيع هذه المؤسسات على الإنتصاب في القطب التكنولوجي للنسيج والإقتراب من الجهات.وأفاد معروف ان هذا الصالون هو أوّل تجربة جهوية إذ عادة ما ينظم هذا الصالون على المستوى الوطني، مؤكدا انه سيقع تعميم التجربة بداية من السنة المقبلة على بقية الجهات.وقال ان المدن الذكية يمكن أن تفتح آفاقا تشغيلية كبيرة مدمجة لجميع مكوّنات الولاية إذ ليست هناك حدود بين المدن والقرى بل إنّ الكلّ يستفيد من الكلّ، مبيّنا أنّ القطب التكنولوجي للنسيج بالمنستير يمكن أن يكون له إشعاع وطني انطلاقا من تفكير يأخذ بعين الاعتبار مفهوم المدن الذكية.وأبرز الوزير ضرورة الاستفادة من الذكاء المتاح في البلاد التونسية ومن الحلول الرقمية التي ينتجها شباب تونسي، مؤكدا أنّ المدن الذكية تعدّ أفضل مجال لتطبيق تلك الحلول باعتبارها حلولا مباشرة للمواطن لتحسين حياته في مجالات التنوير العمومي والأمن العام والتربية والصحة والفلاحة والتنقل وفي كلّ ما له علاقة بالعيش المشترك وجمالية المدن.وبين ان كلّ مدينة تونسية مؤهلة لتطبيق مفهوم المدن الذكية الذي يجعل المواطن محور أمثلة التهيئة العمرانية ويحتم استعمال التكنولوجيات الحديثة لتحسين الخدمات الموجهة له وتحسين حياته ضمن بناء دولة المواطنة وتثمين المدينة الذكية لمقدراتها فتصنع الثروة وتعطي الفرصة لشبابها لتطبيق الحلول الرقمية التي ينتجها.ويستهدف البرنامج الوطني للمدن الذكية والمستدامة الذي تندرج ضمنه "تظاهرة الساحلين المدينة الذكية" إحداث ديناميكية وطنية للمساهمة في المجهود الوطني للتقليص من الهوة بين المدن على مستوى مؤشرات التنمية ولتتكن كلّ مدينة من بناء نموذجها التنموي انطلاقا من عنصر الذكاء الذي يميز كلّ التونسيين، حسب الوزير.وأشار الى ان البرنامج الوطني للمدن الذكية والمستدامة هو برنامج تحسيسي لتحفيز كلّ بلدية على تبنيه وإعداد مخطط مديري لها يتواصل إلى سنة 2050 قائلا إنّ وزارته ستوفر التمويلات لتنفيذ هذا البرنامج على المستوى الوطني كما لا بد لكلّ بلدية ان تخصص اعتمادات سنويا لتنفيذه.