Radio Babnet Tunisie On Air: Med Rochdi - Ya Wahiba  

Visibilité Web: Top des sites tunisiens sur internet (juin 2019)

Jeudi 04 Juillet 2019

Jeudi 04 Juillet 2019
Selon le classement Alexa le top des sites tunisiens les plus visités depuis la Tunisie (juin 2019) sont:

Radio Mosaique FM



Radio Jawhara FM


Nessma TV


Babnet Tunisie


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Statistiques Babnet juin 2019 (Google Analytics)
Analytics


  
  
     
  
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Special can 201
    8es de finale à partir de vendredi 5 juillet
Groupe A
  Pts J G N P DB
Egypte 9 3 3 0 0 7
Ouganda 4 3 1 1 1 0
RD congo 3 3 1 0 2 0
Zimbabwey 1 3 0 1 2 -7
Groupe B
  Pts J G N P DB
Magagascar 7 3 2 1 0 3
Nigeria 6 3 2 0 1 0
Guinee 4 3 1 1 1 1
Burundi 0 3 0 0 3 -4
Groupe C
  Pts J G N P DB
Algerie 9 3 3 0 0 5
Senegal 6 3 2 0 1 4
Kenya 3 3 1 0 2 -4
Tanzanie 0 3 0 0 3 -6
Groupe D
  Pts J G N P DB
Maroc 9 3 3 0 0 3
Cote d'ivoire 6 3 2 0 1 3
Afrique du Sud 1 3 1 0 2 -1
Namibie 0 3 0 0 3 -5
Groupe E
  Pts J G N P DB
Mali 7 3 2 1 0 4
Tunisie 3 3 0 3 0 0
Angola 2 3 0 2 1 -1
Mauritanie 2 3 0 2 1 -3
Groupe F
  Pts J G N P DB
Cameroun 5 3 1 2 0 2
Ghana 5 3 1 2 0 2
Benin 3 3 0 3 0 0
Guinee-Bissau 1 3 0 1 2 -4
Quarts de Finale
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Demi Finale
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