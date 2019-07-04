نابل: رصد اعتمادات لتهذيب منطقة خنقة الحجاج بقرنبالية

Jeudi 04 Juillet 2019
باب نات - في إطار متابعة مشاريع وكالة التهذيب و التجديد العمراني بولاية نابل أدى يوم الأربعاء 3 جويلية 2019 مختار الهمامي وزير الشؤون المحلية و البيئة رفقة سلوى الخياري وآلية نابل زيارة إلى معتمدية قرنبالية اين اطلعا على مشروع تهذيب منطقة خنقة الحجاج بقسطيه المنجز و الذي هو في طور الانجاز كما اطلعا على مشروع تهذيب منطقة بني عياش الذي تم الانتهاء من إنجازه .
وكانت الزيارة وفق بلاغ للوزارة, فرصة للاستماع مباشرة إلى مشاغل المواطنين و الوقوف على بعض النقائص المتعلقة منها بالماء الصالح للشرب و بالتنوير العمومي و برفع الفضلات المنزلية و تهيئة بعض الطرقات .
و أعلن الوزير اثر ذالك على جملة من الإجراءات الفورية و المتمثلة خاصة في التزام الوزارة بتوفير اعتمادات تخصص لخلاص رفع الفضلات المنزلية عن طريق مقاولة خاصة لفائدة بلدية فندق الجديد تخصص لمنطقة بني عياش و ذلك في حدود يومي عمل أسبوعيا على امتداد سنة كاملة ، كما تعهد بربط عدد 18 مسكنا كائنة بخنقة الحجاج بقنوات الصرف الصحي و أعطى تعليماته لإنجاز دراسة عن طريق المجلس الجهوي لربط حي به حوالي 100 مسكن بشبكة التنوير العمومي و مده بها للنظر في كيفية توفير الاعتمادات اللازمة.
وقد واكب هذه الزيارة محرزية العبيدي عضو مجلس نواب الشعب و عدد من المديرين الجهويين و المواطنين و مكونات المجتمع المدني.
وكانت الزيارة وفق بلاغ للوزارة, فرصة للاستماع مباشرة إلى مشاغل المواطنين و الوقوف على بعض النقائص المتعلقة منها بالماء الصالح للشرب و بالتنوير العمومي و برفع الفضلات المنزلية و تهيئة بعض الطرقات .
و أعلن الوزير اثر ذالك على جملة من الإجراءات الفورية و المتمثلة خاصة في التزام الوزارة بتوفير اعتمادات تخصص لخلاص رفع الفضلات المنزلية عن طريق مقاولة خاصة لفائدة بلدية فندق الجديد تخصص لمنطقة بني عياش و ذلك في حدود يومي عمل أسبوعيا على امتداد سنة كاملة ، كما تعهد بربط عدد 18 مسكنا كائنة بخنقة الحجاج بقنوات الصرف الصحي و أعطى تعليماته لإنجاز دراسة عن طريق المجلس الجهوي لربط حي به حوالي 100 مسكن بشبكة التنوير العمومي و مده بها للنظر في كيفية توفير الاعتمادات اللازمة.
وقد واكب هذه الزيارة محرزية العبيدي عضو مجلس نواب الشعب و عدد من المديرين الجهويين و المواطنين و مكونات المجتمع المدني.
|Groupe A
|Pts
|J
|G
|N
|P
|DB
|9
|3
|3
|0
|0
|7
|4
|3
|1
|1
|1
|0
|3
|3
|1
|0
|2
|0
|1
|3
|0
|1
|2
|-7
|Groupe B
|Pts
|J
|G
|N
|P
|DB
|7
|3
|2
|1
|0
|3
|6
|3
|2
|0
|1
|0
|4
|3
|1
|1
|1
|1
|0
|3
|0
|0
|3
|-4
|Groupe C
|Pts
|J
|G
|N
|P
|DB
|9
|3
|3
|0
|0
|5
|6
|3
|2
|0
|1
|4
|3
|3
|1
|0
|2
|-4
|0
|3
|0
|0
|3
|-6
|Groupe D
|Pts
|J
|G
|N
|P
|DB
|9
|3
|3
|0
|0
|3
|6
|3
|2
|0
|1
|3
|1
|3
|1
|0
|2
|-1
|0
|3
|0
|0
|3
|-5
|Groupe E
|Pts
|J
|G
|N
|P
|DB
|7
|3
|2
|1
|0
|4
|3
|3
|0
|3
|0
|0
|2
|3
|0
|2
|1
|-1
|2
|3
|0
|2
|1
|-3
|Groupe F
|Pts
|J
|G
|N
|P
|DB
|5
|3
|1
|2
|0
|2
|5
|3
|1
|2
|0
|2
|3
|3
|0
|3
|0
|0
|1
|3
|0
|1
|2
|-4
|Quarts de Finale
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|Demi Finale
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|-
bike trails
En continu
- Hier 21:11 برنامج الدورة 37 لمهرجان بنزرت الدولي
- Hier 17:01 الاستقالات تعصف بحزب عبير موسي إ
- Hier 16:55 نعمة من نعم ثورة 17 ديسمبر عشناها في ألمانيا
- Hier 11:15 أبرز اهتمامات الصحف التونسية
- Hier 11:01 هل التحق عمار عمروسية بغرفة بن زايد ؟
|العشاء
|المغرب
|العصر
|الظهر
|الشروق
|الفجر
|21:09
|19:44
|16:15
|12:31
|05:04
|03:10
|
33°
|42°
|% 19
|:الرطــوبة
|تونــس
|30°
|
2.1 كم/س
|:الــرياح
|الخميس
|الجمعة
|السبت
|الأحد
|الاثنين
|42°-30
|37°-24
|37°-25
|39°-28
|41°-31
Follow @babnet_Tunisie
(138 270) سمير الوافي يعلق على خبر شراء سامي
(101 367) اخراج الممثلة نجوى ميلاد من مقر قن
(100 219) وسيم ميغالو كوميدي برتبة صباب
( 90 600) قرار الCAF يكشف سذاجة برامجنا الري
( 88 957) تفاصيل هروب الأميرة هيا من زوجها
( 76 868) عمليتان إرهابيتان وسط العاصمة تسفر
( 73 395) الممثلة مريم بن شعبان تثير الجدل ب
( 70 283) 10 سنوات سجنا مع النفاذ العاجل وخ
( 66 820) عيدكــم مبــروك, سنين دايمـــة وكل
( 55 873) قيس بن حليمة لعماد بن حليمة: عشت
( 54 730) سرقة ''coffre fort'' الفنانة أساور
( 50 547) زلزال يضرب النهضة..عمليات تمرد واس
( 46 774) حافظ قايد السبسي يؤكد أن الوضع ال
( 45 722) بسبب انتقاده للسّيسي، مريم بالقاضي
( 44 239) لغز محيّر في أزمة الرئيس اسمه ''فر
( 43 109) الاتحاد الجهوي للشغل بتطاوين يرد ع
( 41 602) بوبكّر بن عكاشة يتوعّد سامي الفهري
( 40 497) الغنوشي يتوجه الى الشعب التونسي بخ
( 40 224) سفارة المملكة العربية السعودية بتو
( 38 717) قتيل و7 جرحى في هجوم استهدف مطار أ
Par:BABANETTOO (France )
Sur: لطفي العماري: التوافق مع النهضة هو سبب العمليات الانتحارية الاخيرة