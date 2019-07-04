نابل: رصد اعتمادات لتهذيب منطقة خنقة الحجاج بقرنبالية

Jeudi 04 Juillet 2019



باب نات

- في إطار متابعة مشاريع وكالة التهذيب و التجديد العمراني بولاية نابل أدى يوم الأربعاء 3 جويلية 2019 مختار الهمامي وزير الشؤون المحلية و البيئة رفقة سلوى الخياري وآلية نابل زيارة إلى معتمدية قرنبالية اين اطلعا على مشروع تهذيب منطقة خنقة الحجاج بقسطيه المنجز و الذي هو في طور الانجاز كما اطلعا على مشروع تهذيب منطقة بني عياش الذي تم الانتهاء من إنجازه .وكانت الزيارة وفق بلاغ للوزارة, فرصة للاستماع مباشرة إلى مشاغل المواطنين و الوقوف على بعض النقائص المتعلقة منها بالماء الصالح للشرب و بالتنوير العمومي و برفع الفضلات المنزلية و تهيئة بعض الطرقات .و أعلن الوزير اثر ذالك على جملة من الإجراءات الفورية و المتمثلة خاصة في التزام الوزارة بتوفير اعتمادات تخصص لخلاص رفع الفضلات المنزلية عن طريق مقاولة خاصة لفائدة بلدية فندق الجديد تخصص لمنطقة بني عياش و ذلك في حدود يومي عمل أسبوعيا على امتداد سنة كاملة ، كما تعهد بربط عدد 18 مسكنا كائنة بخنقة الحجاج بقنوات الصرف الصحي و أعطى تعليماته لإنجاز دراسة عن طريق المجلس الجهوي لربط حي به حوالي 100 مسكن بشبكة التنوير العمومي و مده بها للنظر في كيفية توفير الاعتمادات اللازمة.وقد واكب هذه الزيارة محرزية العبيدي عضو مجلس نواب الشعب و عدد من المديرين الجهويين و المواطنين و مكونات المجتمع المدني.