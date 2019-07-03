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انتشار أمني مكثف بحي الانطلاقة وعمليات تمشيط بعد رصد تحركات مشبوهة بالمنطقة

Mercredi 03 Juillet 2019

Mercredi 03 Juillet 2019
وات - يشهد حي الانطلاقة مساء اليوم الاربعاء حالة استنفار وتواجد مكثف للوحدات الأمنية المختصة التي تواصل تمشيط المكان، لاسيما بعد العثور على كميات هامة من المتفجرات بجامع "الغفران" بالحي.

وأفادت مصادر امنية مراسلة /وات/ بالجهة ان عملية مطاردة عنصر ارهابي أو أكثر ما زالت متواصلة بحي الانطلاقة وذلك بعد رصد تحركات مشبوهة بالمنطقة، داعية المواطنين الى "توخي الحذر وعدم الاقتراب من الاماكن التي يتم تمشيطها من قبل الوحدات الامنية خصوصا وان العمليات الامنية تتم في كنف السرية وبالتوزاي مع التحقيقات الامنية والفنية الجارية".


وقد تم رفع درجة التاهب الى مستويات عليا تحسبا لاي طارئ كما يجري التنسيق بين الوحدات الامنية والسلطات الجهوية بولايتي اريانة وتونس، من أجل تفعيل العمليات الامنية الاستباقية بالاعتماد على المعطيات الاستخباراتية المتوفرة بشان تحركات مشبوهة للعناصر الارهابية، وفق ذات المصادر الامنية.

  
  
     
  
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Special can 201
    8es de finale à partir de vendredi 5 juillet
Groupe A
  Pts J G N P DB
Egypte 9 3 3 0 0 7
Ouganda 4 3 1 1 1 0
RD congo 3 3 1 0 2 0
Zimbabwey 1 3 0 1 2 -7
Groupe B
  Pts J G N P DB
Magagascar 7 3 2 1 0 3
Nigeria 6 3 2 0 1 0
Guinee 4 3 1 1 1 1
Burundi 0 3 0 0 3 -4
Groupe C
  Pts J G N P DB
Algerie 9 3 3 0 0 5
Senegal 6 3 2 0 1 4
Kenya 3 3 1 0 2 -4
Tanzanie 0 3 0 0 3 -6
Groupe D
  Pts J G N P DB
Maroc 9 3 3 0 0 3
Cote d'ivoire 6 3 2 0 1 3
Afrique du Sud 1 3 1 0 2 -1
Namibie 0 3 0 0 3 -5
Groupe E
  Pts J G N P DB
Mali 7 3 2 1 0 4
Tunisie 3 3 0 3 0 0
Angola 2 3 0 2 1 -1
Mauritanie 2 3 0 2 1 -3
Groupe F
  Pts J G N P DB
Cameroun 5 3 1 2 0 2
Ghana 5 3 1 2 0 2
Benin 3 3 0 3 0 0
Guinee-Bissau 1 3 0 1 2 -4
Quarts de Finale
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Demi Finale
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