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مجلس القضاء العدلي يختار القاضية رفيعة نوّار لخطة رئيس أول لمحكمة الإستئناف بتونس

Mercredi 03 Juillet 2019

Mercredi 03 Juillet 2019
وات - قرّر مجلس القضاء العدلي المُجتمع في جلسة عامة عقدها اليوم الأربعاء، اختيار القاضية رفيعة نوّار، لخطة رئيس أول لمحكمة الإستئناف بتونس.

كما تقرّر إحالة ملف الترشيح على الجلسة العامة للمجلس الأعلى للقضاء، للنظر في تقديم الترشيح الحصري إلى رئاسة الجمهورية.
يُذكر أن هذه الخطة تؤهّل هذه القاضية لعضوية مجلس القضاء العدلي والمجلس الأعلى للقضاء.


وكانت رفيعة نوّار تشغل خطة وكيل عام لدى محكمة الإستئناف بنزرت، خلفا للقاضي زهير عروس الذي أحيل على شرف المهنة (التقاعد).


  
  
     
  
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Zimbabwey 1 3 0 1 2 -7
Groupe B
  Pts J G N P DB
Magagascar 7 3 2 1 0 3
Nigeria 6 3 2 0 1 0
Guinee 4 3 1 1 1 1
Burundi 0 3 0 0 3 -4
Groupe C
  Pts J G N P DB
Algerie 9 3 3 0 0 5
Senegal 6 3 2 0 1 4
Kenya 3 3 1 0 2 -4
Tanzanie 0 3 0 0 3 -6
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Maroc 9 3 3 0 0 3
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Afrique du Sud 1 3 1 0 2 -1
Namibie 0 3 0 0 3 -5
Groupe E
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Mali 7 3 2 1 0 4
Tunisie 3 3 0 3 0 0
Angola 2 3 0 2 1 -1
Mauritanie 2 3 0 2 1 -3
Groupe F
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Cameroun 5 3 1 2 0 2
Ghana 5 3 1 2 0 2
Benin 3 3 0 3 0 0
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