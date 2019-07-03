السفير الأمريكي وزوجته في جولة بشارع بورقيبة بالعاصمة

Mercredi 03 Juillet 2019
باب نات - نشر سفير الولايات المتحدة الأمريكية بتونس دونالد بلوم صورة رفقة زوجته في شارع الحبيب بورقيبة، وكتب تغريدة حيا فيها كلّ رجال ونساء الأمن الذين يضحّون بأنفسهم من أجل حماية تونس وضيوفها.
وتأتي هذه الجولة في خطوة من السفارة الأمريكية للتأكيد على إستقرار وأمن تونس وحضور وحداتها الأمنية التي تسهر على ضمان سلامة المواطنين والأجانب من بعثات دبلوماسية وغيرها
ويشار إلى أنّ السفارة الأمريكية قد أغلقت ابوابها طيلة يوم الإثنين لاسباب امنية، كما أجّلت الاحتفالات بعيد الإستقلال التي كانت مبرمجة يوم 4 جويلية إلى شهر سبتمبر القادم.
وتأتي هذه الجولة في خطوة من السفارة الأمريكية للتأكيد على إستقرار وأمن تونس وحضور وحداتها الأمنية التي تسهر على ضمان سلامة المواطنين والأجانب من بعثات دبلوماسية وغيرها
ويشار إلى أنّ السفارة الأمريكية قد أغلقت ابوابها طيلة يوم الإثنين لاسباب امنية، كما أجّلت الاحتفالات بعيد الإستقلال التي كانت مبرمجة يوم 4 جويلية إلى شهر سبتمبر القادم.
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Par:MOUSALIM (Tunisia )
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