البريد يفتح 8 مكاتب في المناطق الساحلية للعمل بحصة مسائية

Mercredi 03 Juillet 2019



وات

- تؤمن 8 مكاتب للبريد التونسي متواجدة بعدد من المناطق السياحية، بداية من الاثنين 01 جويلية 2019 إلى غاية موفى أوت 2019، حصة عمل مسائية من الساعة الخامسة والنصف بعد الزوال إلى التاسعة والنصف مساء.وتتمثل مكاتب البريد التي تؤمن حصة عمل مسائية في: مكتب بريد حمام سوسة الشاطىء مكتب بريد المنستير مكتب بريد المهدية هيبون مكتب بريد ياسمين الحمامات مكتب بريد طبرقة مكتب بريد جربة حومة السوق مكتب بريد جربة ميدون مكتب بريد جرجيس وأكد البريد التونسي في بلاغ أصدره، الأربعاء، أنّ مكتبي بريد بولاية سوسة (سوسة القنطاوي وسوسة سيزار) سيؤمنان حصة عمل مسائية من السادسة والنصف مساء إلى العاشرة والنصف ليلا.ويعمل مكتب بريد القنطاوي حنبعل (ولاية سوسة) من الساعة الواحدة والنصف زوالا إلى السابعة والنصف مساء، من أيام الاثنين إلى الخميس، ومن الساعة الثانية والنصف بعد الزوال إلى السابعة والنصف مساء، بالنسبة ليوم الجمعة.وذكّر البريد التونسي أن مكتب بريد المعبر الحدودي ملولة (معتمدية طبرقة) يؤمن حصة عمل مسترسلة ودون انقطاع من الساعة السادسة صباحا إلى السادسة مساء.كما يعمل مكتب بريد المعبر الحدودي ببوش (معتمدية عين دراهم) دون انقطاع من السابعة صباحا إلى السابعة مساء.