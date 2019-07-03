Radio Babnet Tunisie On Air: Warda - Rouhi Rouhek  

البريد يفتح 8 مكاتب في المناطق الساحلية للعمل بحصة مسائية

Mercredi 03 Juillet 2019

Mercredi 03 Juillet 2019
وات - تؤمن 8 مكاتب للبريد التونسي متواجدة بعدد من المناطق السياحية، بداية من الاثنين 01 جويلية 2019 إلى غاية موفى أوت 2019، حصة عمل مسائية من الساعة الخامسة والنصف بعد الزوال إلى التاسعة والنصف مساء.

وتتمثل مكاتب البريد التي تؤمن حصة عمل مسائية في: مكتب بريد حمام سوسة الشاطىء مكتب بريد المنستير مكتب بريد المهدية هيبون مكتب بريد ياسمين الحمامات مكتب بريد طبرقة مكتب بريد جربة حومة السوق مكتب بريد جربة ميدون مكتب بريد جرجيس وأكد البريد التونسي في بلاغ أصدره، الأربعاء، أنّ مكتبي بريد بولاية سوسة (سوسة القنطاوي وسوسة سيزار) سيؤمنان حصة عمل مسائية من السادسة والنصف مساء إلى العاشرة والنصف ليلا.


ويعمل مكتب بريد القنطاوي حنبعل (ولاية سوسة) من الساعة الواحدة والنصف زوالا إلى السابعة والنصف مساء، من أيام الاثنين إلى الخميس، ومن الساعة الثانية والنصف بعد الزوال إلى السابعة والنصف مساء، بالنسبة ليوم الجمعة.

وذكّر البريد التونسي أن مكتب بريد المعبر الحدودي ملولة (معتمدية طبرقة) يؤمن حصة عمل مسترسلة ودون انقطاع من الساعة السادسة صباحا إلى السادسة مساء.
كما يعمل مكتب بريد المعبر الحدودي ببوش (معتمدية عين دراهم) دون انقطاع من السابعة صباحا إلى السابعة مساء.

  
  
     
  
cadre-72dbe04264e9414d25bdd9a0d4392eb3-2019-07-03 23:11:16






0 de 0 commentaires pour l'article 185099



Special can 201
    8es de finale à partir de vendredi 5 juillet
Groupe A
  Pts J G N P DB
Egypte 9 3 3 0 0 7
Ouganda 4 3 1 1 1 0
RD congo 3 3 1 0 2 0
Zimbabwey 1 3 0 1 2 -7
Groupe B
  Pts J G N P DB
Magagascar 7 3 2 1 0 3
Nigeria 6 3 2 0 1 0
Guinee 4 3 1 1 1 1
Burundi 0 3 0 0 3 -4
Groupe C
  Pts J G N P DB
Algerie 9 3 3 0 0 5
Senegal 6 3 2 0 1 4
Kenya 3 3 1 0 2 -4
Tanzanie 0 3 0 0 3 -6
Groupe D
  Pts J G N P DB
Maroc 9 3 3 0 0 3
Cote d'ivoire 6 3 2 0 1 3
Afrique du Sud 1 3 1 0 2 -1
Namibie 0 3 0 0 3 -5
Groupe E
  Pts J G N P DB
Mali 7 3 2 1 0 4
Tunisie 3 3 0 3 0 0
Angola 2 3 0 2 1 -1
Mauritanie 2 3 0 2 1 -3
Groupe F
  Pts J G N P DB
Cameroun 5 3 1 2 0 2
Ghana 5 3 1 2 0 2
Benin 3 3 0 3 0 0
Guinee-Bissau 1 3 0 1 2 -4
Quarts de Finale
- - - - -
- - - - -
- - - - -
- - - - -
Demi Finale
- - - - -
- - - - -


bike trails
En continu

الخميس 04 جويلية 2019 | 1 ذو القعدة 1440
العشاءالمغربالعصرالظهرالشروقالفجر
21:09 19:44 16:15 12:31 05:04 03:10
27°
 27° % 57 :الرطــوبة
تونــس 26°
3.1 كم/س
 :الــرياح
الأربعاءالخميسالجمعةالسبتالأحد
27°-2640°-2937°-2438°-2640°-28
  • Avoirs en devises
    13702,4

  • (3 juill)
  • Jours d'importation
    77
  •              1 € = 3,26347 DT        1$ =2,88527 DT
  • Solde Compte du Trésor   (3 juill)   145,4 MDT
Babnet Tunisie™ |© 2000 - 2019 |1562196077|185099 209|Votre Pub sur Babnet
Rue Lac Victoria, Les Berges du Lac, Tunis, TEL: 71 965 945 Hot line: 98 315 876 (E mail) | Charte de Confidentialité


Derniers Commentaires