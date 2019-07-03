القصرين: نشوب حريق بالمنطقة العسكرية المغلقة بجبل الشعانبي

Mercredi 03 Juillet 2019
وات - نشب ، عشية اليوم الإربعاء ، حريق في جبل الشعانبي بولاية القصرين بالقرب من منطقة بولعابة أتى على مساحة غير محددة .
وما تزال أسباب الحريق غير معلومة إلى حد الآن وفق رئيس دائرة الغابات بالمندوبية الجهوية للتنمية الفلاحية عبد الباقي حقي.
وذكر حقي في تصريح لمراسلة (وات) بالجهة أن أعوان دائرة الغابات والحماية المدنية على أهبة الإستعداد للتدخل وإخماد الحريق متى طلب منهم ذلك من قبل الوحدات العسكرية التي قال انها تملك لوحدها قرار التدخل من عدمه بإعتبار نشوب الحريق في منطقة عسكرية مغلقة .
وما تزال أسباب الحريق غير معلومة إلى حد الآن وفق رئيس دائرة الغابات بالمندوبية الجهوية للتنمية الفلاحية عبد الباقي حقي.
وذكر حقي في تصريح لمراسلة (وات) بالجهة أن أعوان دائرة الغابات والحماية المدنية على أهبة الإستعداد للتدخل وإخماد الحريق متى طلب منهم ذلك من قبل الوحدات العسكرية التي قال انها تملك لوحدها قرار التدخل من عدمه بإعتبار نشوب الحريق في منطقة عسكرية مغلقة .
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Par:MOUSALIM (Tunisia )
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