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المنستير: القبض على 6 أشخاص من أجل إجتياز الحدود البحرية خلسة في اتجاه إيطاليا

Mercredi 03 Juillet 2019

Mercredi 03 Juillet 2019
وات - ألقت الوحدات العائمة التابعة للمنطقة البحرية للحرس الوطني بالمنستير، يوم أمس الثلاثاء، القبض على 6 أشخاص، "بعد ضبطهم على متن مركب بحري بصدد اجتياز الحدود البحرية خلسة كانوا قد انطلقوا من سواحل المهدية باتجاه إيطاليا"، وفق بلاغ صادر اليوم الأربعاء عن وزارة الداخلية.
وجاء أيضا في البلاغ أن النيابة العمومية بعد مراجعتها، أذنت بالإحتفاظ بهؤلاء الأشخاص جميعا واتخاذ ما يتعين في شأنهم.



  
  
     
  
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Special can 201
    8es de finale à partir de vendredi 5 juillet
Groupe A
  Pts J G N P DB
Egypte 9 3 3 0 0 7
Ouganda 4 3 1 1 1 0
RD congo 3 3 1 0 2 0
Zimbabwey 1 3 0 1 2 -7
Groupe B
  Pts J G N P DB
Magagascar 7 3 2 1 0 3
Nigeria 6 3 2 0 1 0
Guinee 4 3 1 1 1 1
Burundi 0 3 0 0 3 -4
Groupe C
  Pts J G N P DB
Algerie 9 3 3 0 0 5
Senegal 6 3 2 0 1 4
Kenya 3 3 1 0 2 -4
Tanzanie 0 3 0 0 3 -6
Groupe D
  Pts J G N P DB
Maroc 9 3 3 0 0 3
Cote d'ivoire 6 3 2 0 1 3
Afrique du Sud 1 3 1 0 2 -1
Namibie 0 3 0 0 3 -5
Groupe E
  Pts J G N P DB
Mali 7 3 2 1 0 4
Tunisie 3 3 0 3 0 0
Angola 2 3 0 2 1 -1
Mauritanie 2 3 0 2 1 -3
Groupe F
  Pts J G N P DB
Cameroun 5 3 1 2 0 2
Ghana 5 3 1 2 0 2
Benin 3 3 0 3 0 0
Guinee-Bissau 1 3 0 1 2 -4
Quarts de Finale
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Demi Finale
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