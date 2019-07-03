البنك الأوروبي للإنشاء والتعمير يدعم اكثر من 900 مؤسسة صغرى ومتوسطة

Mercredi 03 Juillet 2019



وات

- استثمر البنك الأوروبي لإعادة الاعمار والتنمية، منذ انطلاق انشطته في تونس سنة 2013، ما يزيد عن 900 مليون أورو، لدعم 900 مؤسسة صغرى ومتوسطة ناشطة في عدة مجالات (السيارات وصناعة الطيران والبنية التحتية.. )، وفق ما افاد به رئيس مكتب البنك في تونس ، أنطوان سالي دو شو.وأكّد خلال ندوة حول "أدوات تمويل البنك الاوروبي لإعادة الاعمار والتنمية" انعقدت، الاربعاء بتونس، حرص مؤسسته على ان تصبح في المستقبل، شريكا رئيسيا في مشاريع الطاقات المتجددة في تونس.وقال ان البنك "يقدم مجموعة واسعة من ادوات الدعم لفائدة الشركات الصغرى والمتوسطة تجمع بين التمويل المباشر والمساعدة الفنية.ومن بين 30 دولة منتفعة بدعم البنك الأوروبي لاعادة الاعمار والتنمية، تحتل تونس المرتبة الثانية من حيث حجم النشاط المخصص للشركات الصغرى والمتوسطة". وتابع موضحا "نحن، ايضا، بنك التنمية الدولي الوحيد، الذي يوفر التمويل لفائدة الشركات الصغرى والمتوسطة بالدينار التونسي وذلك قصد حمايتها من مخاطر سعر الصرف.نحن نضمن لهم مرونة كبيرة في ما يتعلق بالمنتوجات المالية المقترحة التي يتم تكييفها مع المشاريع المعنية، باعتمادات تبلغ على الاقل 3 ملايين دينار".وافاد المسؤول ان البنك الأوروبي لإعادة الاعمار والتنمية سيعقد منتدى استثمار إقليمي في تونس يوم 17 سبتمبر 2019 ، بمشاركة العديد من الدول الإفريقية والأوروبية.وأبرزت سارة المصمودي المديرة العامة لشركة "ترياق"، إحدى الشركات المنتفعة بدعم البنك الأوروبي لاعادة الاعمار والتنمية، انه " الى جانب المساندة المالية الهامة للمؤسسة، فان الشراكة مع البنك تدفع بالمؤسسة للانخراط في جملة من التحديات المهنية والبيئية.ويتعلق الامر بعدة عمليات تدقيق (الجودة والمسار والمنظومة البيئية.. )، والتي يتم إطلاقها في بداية مسار الشراكة قبل انجاز مخططات عمل واصلاح من شانها معالجة الاخلالات المسجلة. وهو مسار صعب وكثير المتطلبات بيد انه يتجسد من خلال امتيازات ملموسة للمؤسسة".