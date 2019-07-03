افتتاح الصالون الافتراضي الاول للخدمات الادارية بالعاصمة لفائدة التونسيين المقيمين بالخارج

Mercredi 03 Juillet 2019
وات - افتتحت صباح اليوم الأربعاء بالعاصمة فعاليات الصالون الافتراضي الأول للخدمات الإدارية الموجه لفائدة التونسيين المقيمين بالخارج ليتواصل على مدى يومي 3 و4 جويلية 2019 .
واكد مدير عام ديوان التونسيين بالخارج عبد القادر المهذبي ان هذا الصالون الذي ينظمه ديوان التونسيين بالخارج بمشاركة عدة دول أجنبية وهي تونس والجزائر وليبيا والإمارات والمغرب وقطر وعمان والكويت والعربية السعودية ومصر ومالي وجيبوتي وفرنسا وبلجيكيا وسويسرا وايطاليا والنمسا وألمانيا وبريطانيا وأمريكيا وكندا، فرصة هامة للارتقاء باليات التواصل مع الجالية ومواكبة التحول الرقمي في مجال الاتصال.
وذكر ان مجموعة من المؤسسات الإدارية والبنكية ذات الصلة بالتونسيين بالخارج وهي وزارة الداخلية والإدارة العامة للديوانة والديوان الوطني التونسي للسياحة والشركة التونسية للملاحة والخطوط التونسية والبريد التونسي وبنك الإسكان ووكالة النهوض بالصناعة والتجديد ووكالة النهوض بالاستثمارات الفلاحية وإدارة الملكية العقارية والصندوق الوطني للتامين على المرض والصندوق الوطني للضمان الاجتماعي والصندوق الوطني للتقاعد والحيطة الاجتماعية والوكالة الفرنسية للهجرة والاندماج والمنصة الرقمية "طيارة"، ستشارك في هذه اللقاءات الافتراضية وأشار إلى أنه يمكن المشاركة في هذا الصالون من اي مكان في القارات الخمس عبر التسجيل في الموقع الافتراضي ابتداء من يوم 3 جويلية التالي www.forumbledi.com و عبر عن إمكانية زيارة الزوار الافتراضيين الأجنحة بشكل تفاعلي عبر تقنية الفيديو وعبر الصور والبطاقات التعريفية للمؤسسات بالإضافة الى التواصل الرقمي المباشر مع العارضين سواء عبر الدردشة المباشرة او البريد الالكتروني للاستفسار او التساؤل او طلب خدمات قصد تخفيف الضغط على الإدارات وتسهيل الخدمات الموجهة الى الجالية في مختلف بقاع العالم.
وبين محمد احمد القابسي مستشار وزير الشؤون الاجتماعية من جهته، ان هذه التظاهرة التي تعد الأولى من نوعها تبرهن على نجاح اداء ديوان التونسيين بالخارج الذي يمثل واجهة تونس وفق تعبيره، ويعمل على مواجهة كل التحديات والتحولات الثقافية والمعرفية والرقمية التي تواجهها الجالية المتواجدة في كل أنحاء العالم.
م_نج
واكد مدير عام ديوان التونسيين بالخارج عبد القادر المهذبي ان هذا الصالون الذي ينظمه ديوان التونسيين بالخارج بمشاركة عدة دول أجنبية وهي تونس والجزائر وليبيا والإمارات والمغرب وقطر وعمان والكويت والعربية السعودية ومصر ومالي وجيبوتي وفرنسا وبلجيكيا وسويسرا وايطاليا والنمسا وألمانيا وبريطانيا وأمريكيا وكندا، فرصة هامة للارتقاء باليات التواصل مع الجالية ومواكبة التحول الرقمي في مجال الاتصال.
وذكر ان مجموعة من المؤسسات الإدارية والبنكية ذات الصلة بالتونسيين بالخارج وهي وزارة الداخلية والإدارة العامة للديوانة والديوان الوطني التونسي للسياحة والشركة التونسية للملاحة والخطوط التونسية والبريد التونسي وبنك الإسكان ووكالة النهوض بالصناعة والتجديد ووكالة النهوض بالاستثمارات الفلاحية وإدارة الملكية العقارية والصندوق الوطني للتامين على المرض والصندوق الوطني للضمان الاجتماعي والصندوق الوطني للتقاعد والحيطة الاجتماعية والوكالة الفرنسية للهجرة والاندماج والمنصة الرقمية "طيارة"، ستشارك في هذه اللقاءات الافتراضية وأشار إلى أنه يمكن المشاركة في هذا الصالون من اي مكان في القارات الخمس عبر التسجيل في الموقع الافتراضي ابتداء من يوم 3 جويلية التالي www.forumbledi.com و عبر عن إمكانية زيارة الزوار الافتراضيين الأجنحة بشكل تفاعلي عبر تقنية الفيديو وعبر الصور والبطاقات التعريفية للمؤسسات بالإضافة الى التواصل الرقمي المباشر مع العارضين سواء عبر الدردشة المباشرة او البريد الالكتروني للاستفسار او التساؤل او طلب خدمات قصد تخفيف الضغط على الإدارات وتسهيل الخدمات الموجهة الى الجالية في مختلف بقاع العالم.
وبين محمد احمد القابسي مستشار وزير الشؤون الاجتماعية من جهته، ان هذه التظاهرة التي تعد الأولى من نوعها تبرهن على نجاح اداء ديوان التونسيين بالخارج الذي يمثل واجهة تونس وفق تعبيره، ويعمل على مواجهة كل التحديات والتحولات الثقافية والمعرفية والرقمية التي تواجهها الجالية المتواجدة في كل أنحاء العالم.
م_نج
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Par:Amir1 (United States )
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