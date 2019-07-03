رصد 40 م د من الاعتمادات لتهيئة وتهذيب الاحياء الشعبية بولاية بنزرت

Mercredi 03 Juillet 2019



وات

- بلغ حجم الاعتمادات التي رصدتها الدولة في إطار مشاريع تهذيب الأحياء الشّعبية في ولاية بنزرت ما يزيد عن 40 مليون دينار (م د)، وفق ما اكده كاتب الدولة المكلف بالصيد البحري والموارد المائية، عبد الله الرّابحي.وأضاف الرابحي في تصريح لمراسل" وات" ببنزرت، لدى اطلاعه، الاربعاء، على نسق اشغال مشروع تهيئة حي خريبة ناصف بمنزل بورقيبة، أنّ برنامج تهذيب الاحياء الشعبية، يعدّ من أهمّ البرامج التي من شأنها التقليص من حجم الاعتداءات المجانية على الملكين العمومي والخاص عبر الحد من البناءات العشوائية بفضل ما يتوفر فيه من عناصر تخص البنية الاساسية والتنوير والتطهير وتصريف مياه الامطار وغيرها من عناصر جودة الحياة .وشدّد على أهمية اضافة مكونات التجهيزات الجماعية والبيئية والجمالية، الكفيلة بمزيد تثمين الاهداف التنموية والحضارية لمختلف المشاريع الخاصة بتهذيب وتهيئة الاحياء الشعبية .وتعهد كاتب الدولة، بتبني مطالب الجهة خلال الندوة الوطنية التي ستلتئم، غدا الخميس، لتقييم البرنامج ككل.واشار والي بنزرت، محمد قويدر، الى ان الجهة تعمل على استكمال مختلف المشاريع المبرمجة والمتواصلة في مختلف الاحياء الشعبية المدرجة ضمن المخططات السابقة والحالية وايضا المنتظرة.ولفت إلى أنّ الجيل الثّاني من البرنامج يضمّ تهيئة حيّ الثورة بمنزل بورقيبة بكلفة 4 م د وتهيئة أحياء منزل اسماعيل والشبوحية وبرج الجباري وحافر مهر والخروبة والمصيدة بمعتمدية بنزرت الجنوبية بكلفة 5ر6 م د عبر تدخلات تهم مجالات البنية الاساسية والتطهير وتصريف مياه الامطار.ولاحظ المدير الجهوي لوكالة التهذيب والتجديد العمراني، مجيد المثلوثي، بدوره، أنّ كلفة مشروع تهيئة حي "خريبة ناصف" تفوق 6ر2 م د.وقد انتفع به أكثر من 4500 ساكن في انتظار الانطلاق في انجاز عدد من الاضافات المكملة بنهج ابن ابي الضياف والانهج المتفرعة بكلفة 300 ألف دينار.وأفاد أنّه تم في اطار برنامج الحد من التفاوت الجهوي، الانطلاق في اشغال تهيئة "حي الشلاغمية" بمنزل بورقيبة بكلفة 2ر2 م د.وتحدث عن وجود جملة المشاريع في مراحل طلبات العروض نجد ضمن ذات البرنامج احياء "برج غماز" ببنزرت (بكلفة 5ر2 م د) و"المنار" باوتيك (بكلفة 5ر2 م د) و"بازينة" بجومين (1ر1 م د) و"راس العين" بماطر (900 الف دينار).