Radio Babnet Tunisie On Air: Warda - Leebet Elayyam  

جندوبة: شاحنات وزارة الدفاع تتكفل بنقل كميات مخزنة من الحبوب والتخفيف من درجة الضغط على مراكز التجميع في الجهة

Mercredi 03 Juillet 2019

Mercredi 03 Juillet 2019
شرعت اليوم الأربعاء شاحنات تابعة لوزارة الدفاع الوطني في نقل الكميات المخزّنة من الحبوب داخل مراكز التجميع التابعة لديوان الحبوب في ولاية جندوبة وذلك بعد أن عجزت وسائل النقل التابعة للشركات المتعاقدة مع مراكز التجميع بشقيها الخاص والعام عن التخفيف من الضغط على تلك المراكز واضطرار عدد منها إلى تفريغه في أماكن مكشوفة وغير مهيّأة.

وتجاوز معدل حصاد المساحات المزروعة حبوبا بولاية جندوبة إلى حدود اليوم الأربعاء خمسين بالمائة اي ما يعادل نحو 44 الف هكتار من مجموع المساحة التي زرعت حبوب، وفق ما أكده المندوب الجهوي للتنمية الفلاحية بجندوبة الشاذلي الغزواني.


وبلغت الكمية المجمّعة إلى حدود منتصف نهار اليوم الأربعاء أيضا نحو 700 الف قنطار وفق ما أكده عدد من المسؤولين عن مراكز التجميع وذلك بالاستناد إلى منظومة إعلامية مشتركة دقيقة ومحيّنة وذلك وسط توقعات بتجميع أكثر من مليون ومائتي ألف قنطار وإنتاج أكثر من مليوني قنطار لهذا الموسم .

هذا ومن المتوقع ان تنطلق الضيعات التابعة لديوان الحبوب يوم غد الخميس في حصاد ما زرعته من قمح بعد أن استكملت حصاد الشعير والكولزا (السلجم الزيتي) والفول و"القصيبة".
وتتصدر معتمدية بوسالم معتمديات الولاية التسع في إنتاج الحبوب وذلك لتمركز خمس شركات أحياء فلاحية بها من مجموع سبع شركات موجودة بالولاية ومساحة تناهز سبعة آلاف هكتار اكثر من ستين بالمادة منها تخصّص للحبوب فضلا عن وجود مركبين فلاحيين تابعين لديوان الأراضي الدولية هما "الكدية" و"بدرونة" خصّصا أكثر من ألفين وخمسمائة هكتار من أراضيهما البالغة نحو 3200 هكتار لزراعة الحبوب بمختلف انواعها.

  
  
     
  
cadre-3c32103bd6f75a724b25cdd1c9621d8f-2019-07-03 19:01:22






0 de 0 commentaires pour l'article 185092



Special can 201
    8es de finale à partir de vendredi 5 juillet
Groupe A
  Pts J G N P DB
Egypte 9 3 3 0 0 7
Ouganda 4 3 1 1 1 0
RD congo 3 3 1 0 2 0
Zimbabwey 1 3 0 1 2 -7
Groupe B
  Pts J G N P DB
Magagascar 7 3 2 1 0 3
Nigeria 6 3 2 0 1 0
Guinee 4 3 1 1 1 1
Burundi 0 3 0 0 3 -4
Groupe C
  Pts J G N P DB
Algerie 9 3 3 0 0 5
Senegal 6 3 2 0 1 4
Kenya 3 3 1 0 2 -4
Tanzanie 0 3 0 0 3 -6
Groupe D
  Pts J G N P DB
Maroc 9 3 3 0 0 3
Cote d'ivoire 6 3 2 0 1 3
Afrique du Sud 1 3 1 0 2 -1
Namibie 0 3 0 0 3 -5
Groupe E
  Pts J G N P DB
Mali 7 3 2 1 0 4
Tunisie 3 3 0 3 0 0
Angola 2 3 0 2 1 -1
Mauritanie 2 3 0 2 1 -3
Groupe F
  Pts J G N P DB
Cameroun 5 3 1 2 0 2
Ghana 5 3 1 2 0 2
Benin 3 3 0 3 0 0
Guinee-Bissau 1 3 0 1 2 -4
Quarts de Finale
- - - - -
- - - - -
- - - - -
- - - - -
Demi Finale
- - - - -
- - - - -


bike trails
En continu

الأربعاء 03 جويلية 2019 | 29 شوال 1440
العشاءالمغربالعصرالظهرالشروقالفجر
21:09 19:44 16:15 12:30 05:04 03:09
32°
 30° % 27 :الرطــوبة
تونــس 25°
5.7 كم/س
 :الــرياح
الأربعاءالخميسالجمعةالسبتالأحد
30°-2541°-2839°-2439°-2739°-30
  • Avoirs en devises
    13702,4

  • (3 juill)
  • Jours d'importation
    77
  •              1 € = 3,26347 DT        1$ =2,88527 DT
  • Solde Compte du Trésor   (3 juill)   145,4 MDT
Babnet Tunisie™ |© 2000 - 2019 |1562179460|185092 599|Votre Pub sur Babnet
Rue Lac Victoria, Les Berges du Lac, Tunis, TEL: 71 965 945 Hot line: 98 315 876 (E mail) | Charte de Confidentialité


Derniers Commentaires