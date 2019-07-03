جندوبة: شاحنات وزارة الدفاع تتكفل بنقل كميات مخزنة من الحبوب والتخفيف من درجة الضغط على مراكز التجميع في الجهة

Mercredi 03 Juillet 2019



شرعت اليوم الأربعاء شاحنات تابعة لوزارة الدفاع الوطني في نقل الكميات المخزّنة من الحبوب داخل مراكز التجميع التابعة لديوان الحبوب في ولاية جندوبة وذلك بعد أن عجزت وسائل النقل التابعة للشركات المتعاقدة مع مراكز التجميع بشقيها الخاص والعام عن التخفيف من الضغط على تلك المراكز واضطرار عدد منها إلى تفريغه في أماكن مكشوفة وغير مهيّأة.وتجاوز معدل حصاد المساحات المزروعة حبوبا بولاية جندوبة إلى حدود اليوم الأربعاء خمسين بالمائة اي ما يعادل نحو 44 الف هكتار من مجموع المساحة التي زرعت حبوب، وفق ما أكده المندوب الجهوي للتنمية الفلاحية بجندوبة الشاذلي الغزواني.وبلغت الكمية المجمّعة إلى حدود منتصف نهار اليوم الأربعاء أيضا نحو 700 الف قنطار وفق ما أكده عدد من المسؤولين عن مراكز التجميع وذلك بالاستناد إلى منظومة إعلامية مشتركة دقيقة ومحيّنة وذلك وسط توقعات بتجميع أكثر من مليون ومائتي ألف قنطار وإنتاج أكثر من مليوني قنطار لهذا الموسم .هذا ومن المتوقع ان تنطلق الضيعات التابعة لديوان الحبوب يوم غد الخميس في حصاد ما زرعته من قمح بعد أن استكملت حصاد الشعير والكولزا (السلجم الزيتي) والفول و"القصيبة".وتتصدر معتمدية بوسالم معتمديات الولاية التسع في إنتاج الحبوب وذلك لتمركز خمس شركات أحياء فلاحية بها من مجموع سبع شركات موجودة بالولاية ومساحة تناهز سبعة آلاف هكتار اكثر من ستين بالمادة منها تخصّص للحبوب فضلا عن وجود مركبين فلاحيين تابعين لديوان الأراضي الدولية هما "الكدية" و"بدرونة" خصّصا أكثر من ألفين وخمسمائة هكتار من أراضيهما البالغة نحو 3200 هكتار لزراعة الحبوب بمختلف انواعها.