زغوان: الشركة الجهوية للنقل بنابل تشرع في استغلال خطين جديدين أحدهما يربط مدينة زغوان بمطار تونس قرطاج الدولي

Mercredi 03 Juillet 2019
وات - شرعت الشركة الجهوية للنقل بنابل بداية من شهر جويلية الجاري، وعلى إثر موافقة وزارة النقل، في استغلال خطين جديدين بولاية زغوان، تم إحداثهما مؤخرا استجابة لطلبات الأهالي، وفق ما أكده رئيس إقليم الشركة بزغوان، رمزي الفالح، في تصريح لمراسل (وات) بالجهة.
وأوضح ذات المصدر، أن الشركة قامت بإحداث خطين جديدين يربط الأول مدينة زغوان بمطار تونس قرطاج الدولي، مرورا بمنطقة "سمنجة"، التي كانت غير مرتبطة بخدمات الشركة، كما تولت إحداث خط آخر يربط منطقة جرادو بالمنطقة الصناعية بزغوان، مرورا بالمنطقة الصناعية بالزريبة ومنطقتي وادي الكنز والزريبة قرية، لينضاف إلى 3 خطوط داخلية أخرى تم إحداثها سنتي 2018 و2019، من أجل ضمان النقل للعاملين بالمؤسسات الصناعية.
وأكد رئيس الإقليم، أن الخطين الجديدين سيخضعان لفترة تجريبية لتقييم مردوديتهما، مضيفا أن إدارة الشركة تسعى من وراء ذلك إلى تحسين خدماتها وتأمين تواجدها بكافة مناطق الجهة.
وأوضح ذات المصدر، أن الشركة قامت بإحداث خطين جديدين يربط الأول مدينة زغوان بمطار تونس قرطاج الدولي، مرورا بمنطقة "سمنجة"، التي كانت غير مرتبطة بخدمات الشركة، كما تولت إحداث خط آخر يربط منطقة جرادو بالمنطقة الصناعية بزغوان، مرورا بالمنطقة الصناعية بالزريبة ومنطقتي وادي الكنز والزريبة قرية، لينضاف إلى 3 خطوط داخلية أخرى تم إحداثها سنتي 2018 و2019، من أجل ضمان النقل للعاملين بالمؤسسات الصناعية.
وأكد رئيس الإقليم، أن الخطين الجديدين سيخضعان لفترة تجريبية لتقييم مردوديتهما، مضيفا أن إدارة الشركة تسعى من وراء ذلك إلى تحسين خدماتها وتأمين تواجدها بكافة مناطق الجهة.
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Par:MOUSALIM (Tunisia )
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