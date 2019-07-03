القصرين: قطع التيار الكهربائي على27 مؤسسة صناعية بالجهة بسبب عدم خلاص فواتير الاستهلاك

Mercredi 03 Juillet 2019
وات - بسبب عدم خلاص فواتير استهلاك الطاقة الكهربائية قام إقليم الشركة التونسية للكهرباء والغاز بالقصرين ، اليوم الإربعاء ، بقطع التيار الكهربائي على 15 وحدة صناعية في معتمدية تالة تنشط في مجال الرخام وذلك بعد أن قام الاثنين المنقضي بقطعه على 12 مؤسسة صناعية أخرى في المنطقة الصناعية طريق تالة القصرين تنشط في مجالات مختلفة (رخام ، مواد بناء ، نسيج ... ) وفق ما ذكره رئيس الاتحاد الجهوي للصناعة والتجارة والصناعات التقليدية بالقصرين مختار منصري .
وأوضح المنصري في تصريح لمراسلة (وات) في الجهة أن 90 بالمائة من المؤسسات الصناعية المنتصبة في ولاية القصرين تشكو منذ سنوات من صعوبات مالية وهيكلية كبرى كما أن الزيادة المشطّة في سعر الكهرباء السنة الماضية والتي فاقت 50 بالمائة وارتفاع أسعار أغلب المواد الأساسية ساهمت في إثقال كاهلها وجعلتها عاجزة عن تسديد ديونها وخلاص فواتير استهلالها لطاقة الكهربائية ممّا اضطر اقليم " الستاغ " بالجهة بقطع التيار الكهربائي عنها تنفيذا لقرار الإدارة العامة للشركة.
وشدد بالمناسبة على ضرورة تحمل الأطراف المعنية بالدولة مسؤوليتها في توفير مناخ عمل صحيح للقطاع الخاص لتشجيع الشباب على الإستثمار فيه وإلى إيجاد حلول جذرية للمؤسسات الصناعية الناشطة بجهة القصرين لإنقاذها من الإفلاس والمحافظة على مواطن الشغل المحدثة بها عبر توفير أسباب النجاح لها .
كما طالب بضرورة إرجاع التيار الكهربائي للمؤسسات المذكورة تفاديا للخسائر المحتملة مقابل تمكينها من مهلة حتى تتمكن من سداد ديونها المتخلدة بذمتها لفائدة الشركة التونسية للكهرباء والغاز.
وأوضح المنصري في تصريح لمراسلة (وات) في الجهة أن 90 بالمائة من المؤسسات الصناعية المنتصبة في ولاية القصرين تشكو منذ سنوات من صعوبات مالية وهيكلية كبرى كما أن الزيادة المشطّة في سعر الكهرباء السنة الماضية والتي فاقت 50 بالمائة وارتفاع أسعار أغلب المواد الأساسية ساهمت في إثقال كاهلها وجعلتها عاجزة عن تسديد ديونها وخلاص فواتير استهلالها لطاقة الكهربائية ممّا اضطر اقليم " الستاغ " بالجهة بقطع التيار الكهربائي عنها تنفيذا لقرار الإدارة العامة للشركة.
وشدد بالمناسبة على ضرورة تحمل الأطراف المعنية بالدولة مسؤوليتها في توفير مناخ عمل صحيح للقطاع الخاص لتشجيع الشباب على الإستثمار فيه وإلى إيجاد حلول جذرية للمؤسسات الصناعية الناشطة بجهة القصرين لإنقاذها من الإفلاس والمحافظة على مواطن الشغل المحدثة بها عبر توفير أسباب النجاح لها .
كما طالب بضرورة إرجاع التيار الكهربائي للمؤسسات المذكورة تفاديا للخسائر المحتملة مقابل تمكينها من مهلة حتى تتمكن من سداد ديونها المتخلدة بذمتها لفائدة الشركة التونسية للكهرباء والغاز.
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|DB
|9
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|3
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|3
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|3
|1
|3
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|2
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Par:Amir1 (United States )
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