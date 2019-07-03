سيدي بوزيد: محتجون بمعتمدية جلمة يلحقون أضرارا بقنوات تزويد عدد من المعتمديات والولايات المجاورة بالماء

Mercredi 03 Juillet 2019
وات - عمد عدد من المحتجين بمعتمدية جلمة من ولاية سيدي بوزيد، اليوم الأربعاء، إلى إلحاق أضرار بعدد من القنوات التابعة لشبكة التزود بالماء الصالح للشرب والمخصصة لتزويد بعض المعتمديات والولايات المجاورة.
وعمد المحتجون كذلك، إلى غلق الطريق الوطنية عدد 3 الرابطة بين تونس وقفصة على مستوى مدينة جلمة، أمام مقر المعتمدية، احتجاجا على ما اعتبروه "الانقطاع المتواصل للماء الصالح للشرب بعدد من الأرياف والانقطاع المتكرر للماء في المدينة وتواصل تغير لون الماء لمدة يومين"، وفق تعبيرهم.
وتشهد حاليا مدينة جلمة حالة من الاحتقان في صفوف عدد من المحتجين الذين يطالبون بايجاد حلول جذرية لمشكل التزود بالماء الصالح للشرب.
ويذكر ان الاحتجاجات انطلقت منذ صباح اليوم الاربعاء، للمطالبة بحقهم في التزود بمياه الشرب وبضرورة التثبت من حالة تغير لون الماء الذي تزود به مدينة جلمة لمدة يومين والذي لا يمكن استعماله في الطبخ أو الشرب بسبب لونه الغير عادي، على حد قولهم.
كوثر
وعمد المحتجون كذلك، إلى غلق الطريق الوطنية عدد 3 الرابطة بين تونس وقفصة على مستوى مدينة جلمة، أمام مقر المعتمدية، احتجاجا على ما اعتبروه "الانقطاع المتواصل للماء الصالح للشرب بعدد من الأرياف والانقطاع المتكرر للماء في المدينة وتواصل تغير لون الماء لمدة يومين"، وفق تعبيرهم.
وتشهد حاليا مدينة جلمة حالة من الاحتقان في صفوف عدد من المحتجين الذين يطالبون بايجاد حلول جذرية لمشكل التزود بالماء الصالح للشرب.
ويذكر ان الاحتجاجات انطلقت منذ صباح اليوم الاربعاء، للمطالبة بحقهم في التزود بمياه الشرب وبضرورة التثبت من حالة تغير لون الماء الذي تزود به مدينة جلمة لمدة يومين والذي لا يمكن استعماله في الطبخ أو الشرب بسبب لونه الغير عادي، على حد قولهم.
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Par:elwatane ( )
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